Uno-X Mobility dice que el ciclista que vistió de amarillo durante dos etapas se marcha con conmoción cerebral y múltiples fracturas de costillas

Después de dos días con el maillot amarillo, un lesionado Torstein Træen ha tenido que abandonar el Tour de Francia.

Aunque logró cruzar la línea de meta de la sexta etapa, después de estrellarse en el descenso del Col du Tourmalet, su equipo reveló a última hora del jueves que las consecuencias de la caída le impedirán disputar la séptima etapa.

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“Torstein le ha dado al equipo un momento histórico, y lo que él y todo el equipo han logrado estos últimos días es algo de lo que siempre estaremos orgullosos. Pero después de las comprobaciones adicionales de esta noche, quedó claro que no podía continuar”.