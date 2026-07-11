Uno-X Mobility dice que el ciclista que vistió de amarillo durante dos etapas se marcha con conmoción cerebral y múltiples fracturas de costillas

Después de dos días con el maillot amarillo, un lesionado Torstein Træen ha tenido que abandonar el Tour de Francia.

Aunque logró cruzar la línea de meta de la sexta etapa, después de estrellarse en el descenso del Col du Tourmalet, su equipo reveló a última hora del jueves que las consecuencias de la caída le impedirán disputar la séptima etapa.

“Torstein pasó la evaluación de conmoción cerebral en carretera después del accidente y pudo continuar hasta la meta en Gavarnie-Gèdre. Sin embargo, después de una evaluación adicional por parte del personal médico de Uno-X Mobility, el análisis de los datos del sensor de su casco y los rayos X en el camión médico, se le diagnosticó una conmoción cerebral y múltiples fracturas de costillas”, dijo su equipo de Uno-X Mobility en un comunicado de prensa.

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El noruego se había puesto en cabeza, con un margen saludable en la escapada de la etapa 4 y entró en la primera etapa de montaña del Tour de Francia de este año con una diferencia de 28 segundos con respecto a su rival más cercano, Sean Quinn (EF Education-EasyPost) y 7:53 con respecto a Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), quien se llevó el maillot amarillo con una actuación dominante en la etapa 6.

Antes de que comenzara el día de la carrera, existía la expectativa de que Træen pudiera continuar vestido de amarillo durante la etapa de montaña y hasta la segunda semana, aunque se esperaba que entregara la camiseta una vez que la carrera general realmente estallara. Pogačar, sin embargo, decidió imponer su autoridad en el Grand Tour temprano e incluso antes de la caída, Træen había perdido tiempo en las pistas inferiores del Tourmalet.

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El piloto de amarillo estaba siendo pilotado por un compañero de equipo en el descenso cuando se produjo la caída. Cayó pesadamente después de un toque de ruedas y, después de sentarse en la carretera y recibir un chequeo médico antes de reanudar, Træen terminó el día de carrera en el puesto 51, casi media hora detrás del ganador de la etapa Pogačar, y con el polvo y las lágrimas de la caída estropeando uno de los maillots más preciados del ciclismo.

“Este no es realmente el final que queríamos para esta aventura amarilla”, dijo el director general del equipo, Thor Hushovd.

“Torstein le ha dado al equipo un momento histórico, y lo que él y todo el equipo han logrado estos últimos días es algo de lo que siempre estaremos orgullosos. Pero después de las comprobaciones adicionales de esta noche, quedó claro que no podía continuar”.

Træen, que también vistió el maillot rojo en la Vuelta a España de 2025 durante cuatro etapas en 2025, es apenas el tercer ciclista noruego que se ha puesto el maillot amarillo en el Tour de Francia, junto con Hushovd y Alexander Kristoff. Entonces, a pesar de no terminar su segundo Tour de Francia, Træen se irá con muchos buenos recuerdos para recordar, después de haber agregado otro capítulo a la historia de su nación en la carrera y también haber brindado a su equipo sus primeros días en amarillo en el Tour de Francia.

“Por supuesto, es decepcionante abandonar la carrera así, pero ahora lo más importante es que Torstein reciba la atención y la recuperación que necesita”, dijo Hushovd.