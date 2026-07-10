El noruego sigue corriendo tras la caída, pero pierde más de 15 minutos y contando ante Tadej Pogačar

El segundo día de Torstein Træen con el maillot amarillo del Tour de Francia resultó ser el último, ya que el noruego se cayó en la ascensión al Col du Tourmalet y se estrelló en el descenso.

El corredor de Uno-X Mobility, que se hizo con el liderato general con un enorme margen sobre los principales aspirantes a la clasificación general tras infiltrarse en la escapada de la etapa 4, se cayó al suelo a mitad del largo descenso del Tourmalet hacia el final de la etapa 5 del jueves.

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