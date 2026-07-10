El noruego sigue corriendo tras la caída, pero pierde más de 15 minutos y contando ante Tadej Pogačar

El segundo día de Torstein Træen con el maillot amarillo del Tour de Francia resultó ser el último, ya que el noruego se cayó en la ascensión al Col du Tourmalet y se estrelló en el descenso.

El corredor de Uno-X Mobility, que se hizo con el liderato general con un enorme margen sobre los principales aspirantes a la clasificación general tras infiltrarse en la escapada de la etapa 4, se cayó al suelo a mitad del largo descenso del Tourmalet hacia el final de la etapa 5 del jueves.

Lo pilotaba un compañero de equipo, que redujo la velocidad al acercarse a una curva a izquierdas. Træen siguió subiendo por el interior de su compañero de equipo, quien luego comenzó a girar hacia la esquina y hacia Træen. El líder de la carrera frenó pero no pudo evitar el roce de las ruedas y cayó pesadamente sobre el hombro, el cuello y posiblemente incluso la cabeza.

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La camiseta amarilla de Træen estaba llena de polvo y, mientras estaba sentado en medio de la carretera recibiendo un chequeo médico, estaba claro que la entregaría al final del día.

Pero, de hecho, eso ya estaba claro, cuando Træen abandonó el tiempo desde las laderas inferiores del Tourmalet, cuando el ritmo del UAE Team Emirates lo dejó atrás.

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Aunque no se le consideraba un corredor legítimo de la general, se esperaba que sobreviviera a esta etapa dada su diferencia de casi ocho minutos sobre Tadej Pogačar, y se llevara el maillot hasta bien entrada la segunda semana.

Sin embargo, Træen casi había concedido toda esa ventaja cuando comenzó el desafortunado descenso. Queda por ver si podrá continuar o no.

“Tenemos que ver qué muestran las radiografías”, dijo el noruego en la entrevista posterior a la carrera. “Por ahora, me duele un poco la cabeza y, obviamente, mis costillas no están muy bien. Así que sí, sólo tenemos que ver”.

Træen finalmente pudo volver a montar y continuar la etapa, comentando alegremente el incidente con su compañero de equipo en el valle, pero su paso por el amarillo ya ha terminado.

“Estaba bromeando con Anders diciendo que correríamos a toda velocidad, así que no sé si me dejaría ganar o no”, dijo (Johannessen le ganó en el puesto 50 de la etapa). “Pero al menos todavía podemos disfrutar, aunque no haya sido el mejor día”.