El nuevo Litening Aero hace su primera aparición antes del Tour-Auvergne-Rhône-Alpes

El circo mediático en torno a las carreras de bicicletas, particularmente las grandes y con mucha tecnología como el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (anteriormente Critérium du Dauphiné), es bastante divertido a veces, así que consiénteme un segundo y levantaré la tapa.

Algunas bicicletas las detectamos a través de ingeniosidades, soplos y un poco de sigilo. La nueva Specialized Tarmac Sl9 es una de esas, pero a veces simplemente nos dicen que habrá una bicicleta disponible para venir a fotografiarla antes de la carrera. El nuevo prototipo Cube Litening Aero es una de esas bicicletas.

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Litening del cubo


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