El nuevo Litening Aero hace su primera aparición antes del Tour-Auvergne-Rhône-Alpes

El circo mediático en torno a las carreras de bicicletas, particularmente las grandes y con mucha tecnología como el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (anteriormente Critérium du Dauphiné), es bastante divertido a veces, así que consiénteme un segundo y levantaré la tapa.

Algunas bicicletas las detectamos a través de ingeniosidades, soplos y un poco de sigilo. La nueva Specialized Tarmac Sl9 es una de esas, pero a veces simplemente nos dicen que habrá una bicicleta disponible para venir a fotografiarla antes de la carrera. El nuevo prototipo Cube Litening Aero es una de esas bicicletas.

Llegué a una hora preestablecida junto con varios otros medios de comunicación (sin que los demás lo supieran), todos fotografiaron la bicicleta en masa y luego me dijeron que no podemos usar las imágenes “hasta mañana”, así que tenemos que llegar a un acuerdo de caballeros, porque esta es una industria pequeña y no vale la pena amargar las relaciones por algo como esto.

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No se nos dice nada sobre la máquina porque es un prototipo, más allá de un murmullo distante de un lanzamiento en 2028 (que suena demasiado lejano para ser verdad), por lo que tenemos que deducir las cosas solo de lo que vemos. Luego se llevan la bicicleta rápidamente y nos dispersamos nuevamente a las habitaciones de hotel en Grenoble para reflexionar y reflexionar sobre un rosado frío (al menos en mi caso).

De todos modos, aquí tenéis un nuevo prototipo de Cube; veamos qué podemos ver, ¿vale? Sin duda es una forma nueva en comparación con el Litening Aero actual, aunque debo tener en cuenta el hecho de que los ángulos generales del marco son compactos debido a que es una máquina de tamaño 50, es decir, muy pequeña.

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