Jack Ward sella el estatus de estrella en ascenso con la victoria en la categoría A masculina en la final de Mt Buffalo y la ciclista de montaña local Kathryn McInerney se roba el espectáculo en la categoría A femenina.

La final del Tour of Bright en Mt Buffalo arrojó dos resultados muy diferentes en las carreras A femenina y A masculina, pasando de una victoria en solitario a un sprint final grupal.

Los ciclistas de montaña dominaron la etapa 3, con la local Kathryn McInerney (Trek-Shimano Australia) poniendo más de un minuto a sus rivales en la categoría A femenina, mientras que Jack Ward (BridgeLane) logró su segunda victoria en la cumbre del tour en un sprint desde poco más de un docena de jinetes. Fue un grupo inusualmente grande el que cargó hacia la línea con Ward mientras el viento en contra y el clima húmedo alentaron a los ciclistas a permanecer juntos hasta más tarde en la subida a la que Luke Plapp (Jayco-AlUla), probablemente solo medio en broma, se refiere como la “montaña más grande”. en el mundo'.

Sin embargo, no hubo cambios en los primeros puestos de la clasificación general en la etapa de 63,9 km, ya que el líder de la carrera masculina, Plapp, estaba firmemente afianzado en el grupo líder y contaba con un margen extremadamente saludable en la general. Aún así, perdió 11 segundos de su ventaja de 1:59 frente a Ward cuando terminó 13º porque una parte del grupo líder tomó por error la desviación del vehículo a la derecha en lugar de dirigirse a la línea de meta a la izquierda. Eso significó que tuvieron que dar media vuelta para cruzar la línea.

La líder femenina Alli Anderson (ARA Skip Capital) había comenzado el día con una ventaja de cinco segundos sobre Talia Appleton (BridgeLane) y añadió otros cinco segundos a su margen general al quedar tercera en la etapa detrás de Lauren Bates (ARA Skip Capital), mientras que Appleton cruzó la meta de la etapa de 63,9 km en cuarto lugar.

En Hombres A, fue Zac Marriage (BridgeLane) quien cruzó la línea en segundo lugar, con los dos primeros clasificados del equipo BridgeLane en el escenario brindando una poderosa despedida al equipo masculino que durante tanto tiempo ha sido un eslabón vital en el camino de desarrollo de Jinetes australianos. Otro joven y prometedor corredor, Nate Hadden (ARA Skip Capital), acabó tercero en la etapa.

“Sabía que Buffalo era una subida bastante rápida y que uno se sienta al volante y conserva energía, así que traté de asegurarme de estar al frente, básicamente quedándome con los grandes”, dijo Ward, de 19 años. ciclismonoticias mientras se ponía las capas cálidas para el descenso poco después de conseguir la victoria en la etapa 3. “Tenía bastante confianza una vez que había viento en contra de que todo se reduciría a un sprint, así que simplemente intenté ubicarme en una buena posición. “

Fue una táctica que ciertamente funcionó, y el joven ciclista dejó pocas dudas sobre su destreza en la escalada después de lograr una segunda victoria en la cima en otros tantos días.

“No pensé que tendría tan buenas piernas”, dijo Ward, y eso quizás también fue una sorpresa para sus rivales.

Registros de Strava seguros

Es posible que el Tour of Bright del año pasado haya supuesto un día récord para Strava en la montaña, con Plapp y Sarah Gigante estableciendo una nueva marca en la venerada escalada victoriana, pero hoy no había ninguna amenaza de eso. La combinación de lluvia y viento en contra mantuvo los tiempos a raya, pero eso no significó que los esfuerzos, o la montaña, no fueran intensos.

Los ciclistas comenzaron en Pioneer Park en Bright, para afrontar la etapa culminante de una carrera que puede tener una clasificación en la Victorian Road Series, pero que tiene un campo, una profundidad de historia, el terreno y la comunidad para ofrecer un nivel de prestigio que desafía la categorización.

Ya sea que los ciclistas estuvieran usando el evento como base para el verano australiano de carreras en enero, como una última oportunidad de recibir alguna información que pueda ayudarlos a asegurar un equipo para 2025 o como una oportunidad para ponerse a prueba contra algunos de los mejores competidores del WorldTour, hay Fue motivo de sobra para exponerlo todo en el último día de carrera.

El equipo A femenino partió una hora antes que el A masculino, lo que afortunadamente para ellos significó evitar un aguacero que hizo que el primer día de verano en Australia pareciera todo menos veraniego. Hubo una ruptura temprana de cinco, con el equipo femenino coreano Samyang una vez más parte de ella, pero el movimiento que se mantuvo fue el posterior de McInerney. Tenía el conocimiento local a su favor, pero las carreras en carretera son algo desconocido para la ciclista centrada en los neumáticos gruesos, que bromeó diciendo que el Tour de Bright era su salida de carrera en ruta una vez al año.

Fue en las laderas más bajas de la subida al Monte Buffalo de 21 km con una pendiente promedio del 4,8% (alrededor de las cataratas Eurobin) donde fue la ciclista, no necesariamente esperando hacerlo sola, pero cuando lo hizo, ciertamente lo disfrutó. El costado de la carretera estaba lleno de amigos que gritaban con entusiasmo su apoyo cuando se dieron cuenta de que el ciclista que el año pasado quedó tercero en realidad estaba al frente esta vez. Aún así, los tiempos no le dieron confianza en que se mantendría alejada sola en las condiciones de viento: “Ni siquiera obtuve un solo PB”, bromeó.

“En la cima no tenía idea, miraba hacia atrás cada dos segundos pensando que solo faltaban unos momentos para que me atraparan”, dijo McInerny. ciclismonoticias luego de las presentaciones en Bright Brewery.

Aunque finalmente tuvo que esperar más de un minuto para que su rival más cercano cruzara la línea, Bates en 1:04, ya que en el pelotón la persecución no había cobrado fuerza, lo que jugó a favor de Anderson.

“No soy un escalador puro, así que estaba bastante preocupado de quedar completamente destruido hoy”, dijo Anderson. Noticias de ciclismo. “El viento en contra en la subida fue una salvación porque te sentaste muy bien al volante y mis compañeras de equipo Sophie Marr y Lauren Bates me ayudaron mucho a conservar energía”.

La joven de 21 años usó esa energía en la cima para duplicar su diferencia de cinco segundos con Appleton y resolver la pelea por la general.

En la categoría masculina A, que comenzó aproximadamente una hora después que la categoría femenina superior, las condiciones también se inclinaron a permanecer juntas, tal vez incluso un poco más cuando fueron golpeados por un aguacero adicional cerca de la cima de la subida. Hubo ataque tras ataque, pero ninguno pudo lograr avances sustanciales y fue sorprendente ver lo que cómodamente podría llamarse un pelotón reducido, en lugar de un grupo líder, mantenerse firme en las laderas de la escarpada montaña.

Aunque, en última instancia, los ataques y el desgaste se combinaron para reducir la carrera a un grupo líder de alrededor de una docena, y Ward se adjudicó la victoria de etapa de este grupo y Plapp se quedó con la general por segundo año consecutivo.

“Fue una gran semana, Jack estuvo impresionante este fin de semana y es increíble ver lo bien que le va y tener un grupo tan grande de jóvenes al final”, dijo Plaap, de 23 años, en una entrevista en Instagram. publicado por el Tour de Bright.

El corredor de mayor edad en el podio de la etapa fue Marriage, de 21 años, en segundo lugar, con Ward y Hadden, de 19 años, en los otros dos escalones. “Max Goold también está volando”, añadió Plapp sobre el corredor de 17 años del ARA Skip Capital, que a menudo atacaba y terminó la etapa en cuarto lugar.