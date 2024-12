Talia Appleton y Jack Ward, de 19 años, se abren camino hacia la victoria en la cima de la etapa 1, pero Plapp y Alli Anderson se hacen con el liderato de la general en la contrarreloj de la etapa 2.

Una vez más, el Tour of Bright ofreció una mezcla embriagadora de jóvenes talentos con la zanahoria de algunos grandes nombres a perseguir, y fueron un par de jóvenes de 19 años los que cruzaron la línea empapada por la lluvia de la etapa 1 para reclamar la primera victoria. de la gira australiana en la cima de Tawonga Gap.

Talia Appleton (BridgeLane) se lanzó a la carga para conseguir la victoria femenina de grado A en la cumbre. Claramente no demasiado fatigada por su largo esfuerzo en solitario en el criterio previo a la carrera, saltó del grupo líder aproximadamente a 1,5 km del final y nunca miró hacia atrás. En la categoría A masculina, fue entonces el dúo formado por Luke Plapp (Jayco-AlUla) y Jack Ward (BridgeLane) quienes corrieron a través de las curvas y la lluvia hacia la cima de la popular subida a las tierras altas.

Ward se aferró implacablemente a la rueda trasera cuando Plapp se lanzó a la subida y el joven ciclista de montaña también tuvo suficiente en el tanque para adelantar al campeón australiano, que había trabajado mucho en la parte delantera durante la etapa.

Sin embargo, la ventaja de Ward en la general no duró, ya que no hubo forma de quitarle el ritmo a Plapp, el corredor navegó a lo largo de la carrera de 17,4 km contra el crono. Su rival más cercano en la etapa estaba 39 segundos por detrás, pero su ventaja en la general se esfumó, con Ward, ahora segundo clasificado, a 1:57, quedando solo la etapa que tiene la subida del Monte Buffalo como pieza central el domingo, que resulta ser una subida donde Plapp tiene el récord de Strava.

En la categoría femenina, Alli Anderson (ARA Skip Capital) puso fin a la racha ganadora de Appleton, superando a la corredora dominante del evento hasta el momento por 17 segundos, lo que le dio una escasa ventaja de cinco segundos en la general.

Para obtener más detalles sobre el criterio de apertura y las dos etapas del sábado, sigue leyendo.

Fiestas en casa y pubs desbordados en un animado regreso al criterio previo a la gira

Puede que no sea parte de la clasificación oficial del Tour de Bright, pero el regreso del criterium previo a la carrera del viernes por la noche en el centro de la ciudad ciertamente causó sensación, no solo por el clima húmedo sino también por la multitud. Los asientos al aire libre en el pub local bien ubicado se utilizaron para desbordar proporciones mientras las calles estaban llenas de espectadores que animaban los valientes movimientos de los héroes locales y los vencedores visitantes por igual. Además de eso, un par de fiestas en casas mantuvieron altos los niveles de ruido y emoción en la parte trasera residencial del campo de 1 km en la pintoresca ciudad ubicada entre las montañas.

Las condiciones irregulares de humedad, con el calor del día de finales de primavera evaporándose rápidamente a medida que azotaban las tormentas, no resultaron ser un gran disuasivo para los corredores o espectadores, aunque sí jugaron un papel en las carreras en sí.

“Estaba muy mojado, así que quería estar al frente en la salida y lo siguiente, a mitad de la primera vuelta, miré hacia atrás y tenía una brecha sólida”, dijo Appleton. ciclismonoticias después del criterio de la división 1 femenina.

“Sé que tengo una contrarreloj sólida, así que pensé que continuaría con ella por un tiempo; parecía que algunos otros se me habían cruzado en un momento, pero eso nunca sucedió y seguí pilotando”.

Eso significó que la joven de 19 años también siguió ampliando su ventaja, y aunque puede que no hubiera planeado ser una llanero solitaria, fue un movimiento que finalmente dejó al resto del campo compitiendo por el segundo lugar. Eunhee Lee, del equipo visitante surcoreano Samyang Women, fue la corredora que logró hacerse con el segundo puesto en el criterio de 40 minutos y 2 vueltas, corriendo sobre la línea por delante de la compañera de equipo de Appleton, Lillee Pollock.

El crítico masculino de la división 1 siguió un guión completamente diferente, con ataques intensos y rápidos que luego se recuperaban con la misma rapidez. Plapp fue un poco más difícil de encontrar en el pelotón de lo habitual, ya que el doble campeón australiano de ruta y contrarreloj tuvo que perder sus franjas verdes y doradas para este, una rareza tal que tuvo que preguntarle a su compañero de equipo Blake Quick si tenía una. equipo de repuesto. Sin embargo, se aprovechó bien en la parte delantera, tratando de preparar el sprint para Quick en las vueltas finales.

Al final, el piloto de Jayco-AlUla quedó tercero, mientras que Patrick Eddy (dsm-firmenich Post NL) se llevó el premio y Oscar Gallagher, de 18 años (Keystone-Cranetech Racing), quedó segundo.

Comienza la gira, la lluvia continúa y los jóvenes de 19 años mandan

Otro día de lluvia esperaba a los ciclistas cuando partieron temprano el sábado por la mañana para comenzar el recorrido con la etapa 1 de Gaps Loop de 93,7 km. Era una ruta que llevaría al pelotón fuera de Bright, a la cima de Rosewhite Gap. y luego a la subida de casi 8 km de Tawonga Gap, con la carrera terminando en la cima brumosa.

El campo femenino A mantuvo la carrera prácticamente unida hasta mucho después de la mitad del recorrido, con un ataque en solitario en la primera curva después del descenso de Rosewhite Gap. Nicole Wilson (Fundación para el Desarrollo del Ciclismo) salió al frente, seguida por Vanessa Nanfra (Desarrollo del Ciclismo Femenino) y Karla Bell. El trío se mantuvo al frente hasta que llegaron a la curva de Tawonga Gap. Bell despegó solo hasta que el grupo de carga, que ya no era tanto un pelotón, logró atraparlo antes de la mitad del camino.

Talia Appleton (BridgeLane) parecía estar escondida en el grupo líder durante gran parte de la subida mientras su compañera de equipo Katelyn Nicholson trabajaba en el frente pero luego atacaba sola una vez más. Partió en el primer mirador de la subida, que para aquellos que se detenían a mirar abre vistas del valle y contempla el municipio y el estanque de Mount Beauty.

Ese movimiento desde Appleton a menos de un kilómetro y medio del final significó que, al igual que el viernes, ella se había ido y no se la volvería a ver. Appleton cruzó la línea en la cima de la brecha de Tawonga 12 segundos por delante de Alli Anderson (ARA Skip Capital) en segundo lugar, mientras que la compañera de equipo de Anderson, Lauren Bates, completó el podio en tercer lugar, solo dos segundos más atrás.

El A masculino se dividió al principio de la carrera, el Rosewhite Gap subió a mitad de la etapa causando algunos daños y el descenso mojado aún más. Un grupo de cuatro corredores, Jack Ward (BridgeLane), Tali Lane Welsh (CCACHE x Par Küp), Oliver Sims y Lindon Milostic, emergieron del sinuoso descenso húmedo con una sólida ventaja. Luego, otro grupo de cuatro se enganchó: Blake Quick (Jayco-AlUla), Elliot Schultz (BridgeLane), Cameron Fraser (Blackshaw Racing) y Joshua Ludman (Saint Piran), y para entonces parecía que podían irse para quedarse.

Sin embargo, el campeón general defensor, Luke Plapp (Jayco-AlUla), no estaba de acuerdo y se ponchó para cerrar la brecha de un minuto, con su compañero de equipo Quick retrocediendo para ayudar, pero gastando sus reservas en el proceso, por lo que un corredor de Jayco-AlUla fue intercambiado por otro al frente de la carrera.

Antes de que llegara Plapp, Lane Welsh había sido un piloto clave que marcaba el ritmo, pero una vez que Plapp saltó, parece que la carga recayó sobre él: después de todo, era el campeón defensor y no parecía haber más remedio que complacerlo. El grupo se hizo más pequeño a medida que aumentaba la pendiente y luego, cuando Plapp decidió que era hora de ir de verdad, solo un corredor podía mantenerse firme y ese corredor era el joven de 19 años que ganó la plata en la categoría élite del Campeonato Nacional de ciclismo de montaña. Este año, Ward.

No hubo forma de sacudir a Ward de la rueda trasera, por mucho que Plapp lo intentara. De hecho, cuando la línea apareció a la vista, Ward incluso había guardado suficiente reserva para alejarse de Plapp, llevándose la victoria con una celebración inesperada.

“Esperaba obtener buenos resultados, me he sentido bien en el entrenamiento, pero no esperaba poder estar con Plappy, creo que tal vez se lo estaba tomando con un poco de calma”, dijo Ward amablemente mientras habló con ciclismonoticias en la cima de Tawonga Gap, “pero estuvo bien”.

Plapp fue rápido y felicitó calurosamente al vencedor y, si bien Ward pudo haber tenido una ventaja después de la etapa 1, un margen de cinco segundos en la general sobre Plapp con una contrarreloj por delante no parecía exactamente una brecha que Ward sintió que lograría. él encima. La cara jodida y la mirada desconcertada fueron respuesta suficiente cuando los medios de la carrera le preguntaron inmediatamente después de la etapa si podía mantenerse a una distancia razonable de Plapp en la prueba contra el crono.

Schultz fue tercero, 1:02 detrás y sólo dos segundos por delante de Lane-Welsh y tres por delante de Ludman.

La carrera de la verdad de la etapa 2

No hubo cambios en el clima para la etapa 2 del sábado por la tarde, pero hubo un cambio en la clasificación del circuito después de que se desarrolló la contrarreloj.

El escepticismo de Ward de que pudiera mantener al campeón australiano dentro de un rango estrecho estaba bien fundado, sin ninguna señal de que Plapp se viera frenado por las condiciones de humedad o por el hecho de que era la primera contrarreloj en la que había fijado un número desde accidente en los Juegos Olímpicos de julio, accidente que le obligó a una cirugía abdominal y a una larga inactividad.

Plapp logró un tiempo de 20:28,5 para la contrarreloj de ida y vuelta de Buckland de 17,4 km. Eso fue 39 segundos por delante de Zachary Marriage (BridgeLane) y 54 segundos por delante del tercer lugar Dylan Proctor Parker (ARA Skip Capital). Ward estaba a 2:02 en el puesto 18, lo que dejó a Plapp a la cabeza de la carrera con el joven de 19 años ahora a 1:57 en el segundo lugar de la general y Tali Lane Welsh en tercer lugar en la general a 2:22. La diferencia con la mayoría de sus rivales que Plapp, centrado en la general, había logrado con todo ese trabajo en la parte delantera en la etapa 1 estaba dando sus frutos.

Es posible que Appleton haya demostrado su destreza en la contrarreloj en el criterio, pero se perdió el triple de tres en la etapa 2 femenina A. Alli Anderson se impuso con un tiempo de 24:13. Eso fue 17 segundos más rápido que Appleton, segundo clasificado, y 20 segundos por delante de la ciclista de BridgeLane, Katelyn Nicholson, tercera clasificada. Como resultado, Anderson ahora encabeza la clasificación general, aunque solo hay cinco segundos de diferencia con un Appleton claramente en forma.

Con solo una etapa de 64 km por recorrer antes de que se decida el ganador final el domingo, pero con una ruta que incluye 1.552 m de desnivel hasta el Monte Buffalo, la pregunta es: ¿serán suficientes cinco segundos?