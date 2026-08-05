Dos días de “nada que informar” en el frente de las sanciones después de que comenzara la carrera con multas por bidones y advertencias en las aceras

El Tour de France Femmes está en marcha y con él ha llegado el informe del jurado, la actualización diaria de las sanciones impuestas a lo largo de los nueve días de carrera.

Cada día, los comisarios de la UCI en la carrera observan lo que sucede en el pelotón mientras la carrera avanza desde la Grand Départ en Lausana, Suiza, hasta Niza, Francia, del 1 al 9 de agosto. El jurado, con vista de águila, puede detectar una botella pegajosa o un ciclista tirando basura ilegalmente a una milla de distancia.

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