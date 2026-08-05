Dos días de “nada que informar” en el frente de las sanciones después de que comenzara la carrera con multas por bidones y advertencias en las aceras

El Tour de France Femmes está en marcha y con él ha llegado el informe del jurado, la actualización diaria de las sanciones impuestas a lo largo de los nueve días de carrera.

Cada día, los comisarios de la UCI en la carrera observan lo que sucede en el pelotón mientras la carrera avanza desde la Grand Départ en Lausana, Suiza, hasta Niza, Francia, del 1 al 9 de agosto. El jurado, con vista de águila, puede detectar una botella pegajosa o un ciclista tirando basura ilegalmente a una milla de distancia.

También se penalizan las infracciones más peligrosas, y ahora los comisarios pueden hacer cumplir el nuevo sistema de tarjetas amarillas del ciclismo. Dos tarjetas amarillas en un plazo de 30 días dan lugar a la descalificación del corredor de la carrera y a una suspensión de siete días, mientras que tres tarjetas amarillas en el mismo período de 30 días dan lugar a una suspensión de 14 días.

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El primer día de carrera ya ha traído consigo un fajo de multas y tarjetas amarillas, dirigidas principalmente a los directores deportivos por incumplimiento de las instrucciones de circulación de los vehículos. Luego también hubo una lista de advertencias por circular en la acera, con la campeona defensora Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike) entre las que recibieron una advertencia, mientras que Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber93) también recibió una advertencia por una posición de incumplimiento.

La segunda etapa fue entonces un día de multas por refugiarse detrás de un vehículo y “botellas pegajosas”, mientras que, a diferencia de las primeras etapas, todo estuvo tranquilo en el tercer día sin una sola multa, sanción o advertencia en la lista. Esta tendencia continuó hasta la contrarreloj individual de la etapa 4.

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Siga leyendo para conocer la lista completa de tarjetas amarillas, multas y sanciones en el Tour de France Femmes 2026, así como una lista de infracciones por las que un ciclista podría recibir una tarjeta amarilla.

Tarjetas amarillas, multas y penalizaciones en el Tour de Francia Femmes 2026

Etapa 1

Alice Towers (EF Education-Oatly): 500 CHF, eliminación del bidón fuera de las zonas de basura

Christian Kos (SD Worx-Protime DS), Ion Lazkano (Labodal Kutxa-Fundacion Euskadi DS), Cherie Pridham (UAE Team L'IMAD DS) – Multa de 500 CHF y tarjeta amarilla, incumplimiento de normas o directrices relativas a la circulación de vehículos

Huub Duijn (EF Education-Oatly DS) – Multa de 500 CHF, incumplimiento de las normas o directrices relativas al movimiento de vehículos

Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), Lieke Nooijen (Visma-Lease a Bike), Lily Williams (Human Powered Health), Josie Nelson (Picnic PostNL) – Advertencia sobre el uso de las aceras

Alison Jackson (St Michel-Preference Home-Auber93) – Advertencia por utilizar una posición no conforme en la bicicleta

Etapa 2

Dina Boels (Lotto-Intermarché Ladies) – Multa de 100 CHF, penalización de un minuto y 5 puntos UCI, refugiada detrás de un vehículo

Grace Verbeke (Lotto-Intermarché Ladies DS) – multa de 200 CHF por refugio en un vehículo más una multa de 500 CHF por incumplimiento de las instrucciones de los comisarios

Francesca Barale (Movistar) y Robyn Clay (Picnic PostNL) – 100 CHF, alimentación irregular (“biberón pegajoso” para una distancia corta)

Kelvin Dekker (Movistar DS) y Callum Ferguson (Picnic PostNL DS) – 200 CHF, alimentación irregular (“biberón pegajoso” para una corta distancia)

Etapa 3

Nada que reportar

Etapa 4

Nada que reportar

Infracciones que pueden dar lugar a tarjetas amarillas

3.4 – Quitarse el casco obligatorio del corredor durante la carrera.

4.2.1 – Cabestrillo de mano entre compañeros.

4.2.2 – Cabestrillo de mano entre corredores de diferentes equipos.

4.3 – Empujar contra un coche, una motocicleta o un ciclista; Un ciclista empuja a otro ciclista.

4.6 – Piloto agarrado al vehículo o intervención mecánica de un vehículo en movimiento.

4.7 – Refugiarse detrás o aprovechar el rebufo de un vehículo.

4.9 – Seguidor asomado fuera de un vehículo o sosteniendo equipo fuera de un vehículo.

4.10 – Alimentación no autorizada (4.10.1 – 4.10.2 – 4.10.3 – 4.10.4 – 4.10.5 – 4.10.6)

4.11 – Alimentación irregular (“biberón pegajoso” o alimentación fuera de la zona de alimentación, etc.).

4.12 – Incumplimiento del artículo 2.3.025 por parte de un asistente del equipo durante la alimentación

5.1 – Sprint irregular, desviación de la línea elegida que obstruye o pone en peligro a otro corredor.

5.2 – El corredor desacelera durante un sprint y pone en peligro a otros corredores

6.1 – Obstrucción por parte de un ciclista o vehículo para impedir o retrasar el movimiento de otro ciclista o vehículo

6.3 – Incumplimiento de las normas o directrices relativas a los movimientos de los vehículos durante la carrera o incumplimiento de las instrucciones de los comisarios y/o de la organización

6.4 – Entrevistar a un corredor durante la carrera.

6.5 – Entrevistar a un director deportivo durante los últimos 10 kilómetros de una carrera o realizar la entrevista desde un coche en lugar de una moto.

7.1 – Desviación del recorrido de carrera que constituye una ventaja, intentando ubicarse sin haber recorrido todo el recorrido de carrera.

7.6 – Uso de aceras/aceras, caminos o carriles bici que no formen parte del recorrido de la carrera.

7.7 – Paso por un paso a nivel cerrado o en proceso de cierre (luces parpadeantes y/o avisos sonoros).

7.9 – Utilizar una posición o punto de apoyo no conforme en la bicicleta que represente un peligro para el ciclista o los competidores.

8.1 – No respetar las instrucciones del organizador o de los comisarios.

8.2.1 – Agresión, intimidación, insultos, amenazas, conducta inapropiada (incluido tirar del maillot o de la silla de otro corredor, golpe con el casco, rodilla, codo, hombro, pie o mano, etc.), o comportamiento que sea indecente o que ponga en peligro a otros (entre corredores).

8.2.2 – Agresión, intimidación, insultos, amenazas, conducta inapropiada (incluido tirar del maillot o de la silla de otro corredor, golpe con el casco, rodilla, codo, hombro, pie o mano, etc.), o conducta indecente o que ponga en peligro a otros (dirigida a cualquier otra persona, incluidos los espectadores).

8.3 – Eliminación de residuos u otros objetos del ciclista o del personal del equipo fuera de las zonas de basura. (adaptado también a eventos de un día desde el 1 de abril)