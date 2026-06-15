La potencia de Netcompany-Ineos se rompe la clavícula en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes

Josh Tarling ha sufrido un duro golpe en sus esperanzas de debutar en el Tour de Francia el próximo mes, con una fractura de clavícula confirmada tras su salida del Tour Auvernia-Ródano-Alpes el viernes.

El especialista en contrarreloj de Netcompany-Ineos había hecho una gran escapada en la primera etapa de montaña, pero se estrelló cuando faltaban poco menos de 100 kilómetros para el final y tuvo que abandonar inmediatamente.

Se podía ver a Tarling agarrándose el brazo izquierdo en un signo clásico de fractura de clavícula (la lesión más común entre los ciclistas profesionales) y, efectivamente, ese diagnóstico fue confirmado mediante exploraciones en el hospital.

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“Creo que hubo un pequeño movimiento en la línea, tocó una rueda, cayó, aterrizó torpemente y sí, se rompió la clavícula”, dijo el director de carreras de Netcompany-Ineos, Geraint Thomas, el sábado por la mañana.

“Hoy tiene una cirugía, de inmediato, así que sí, buscará regresar lo más rápido posible. Pero es desafortunado”.

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Una carrera contra el tiempo

A pesar de la rápida cirugía, es difícil imaginar a Tarling listo para el Tour de Francia en Barcelona el 4 de julio.

Por lo general, los ciclistas profesionales tardan entre seis y doce semanas en recuperarse de una fractura de clavícula. Tarling tiene exactamente tres.

Hay algunos motivos para el optimismo, dado el año pasado, cuando Jonas Abrahamsen comenzó el Tour apenas dos semanas y media después de romperse la clavícula, pero el personal médico describió esa recuperación como “contra todo pronóstico”.

“Veremos cómo le va a Josh con su cirugía y qué dirán los médicos después de eso”, dijo Thomas.

Thomas no descartó el Tour para Tarling, ya que emitió una actualización conjunta con el líder de la general, Oscar Onley, quien se estrelló en el mismo escenario y también abandonó la carrera.

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“Nos mantenemos positivos y esperamos que sean buenos para el Tour”.

Un duro golpe para piloto y equipo

Si Tarling no puede empezar, representará un duro golpe para los planes de Netcompany-Ineos para el Tour. Esa primera etapa del 4 de julio es en la que Tarling fue más importante, ya que la carrera se abrió con una contrarreloj por equipos en Barcelona.

Tarling formó parte del equipo ganador de la contrarreloj por equipos en París-Niza, seguramente habría sido parte de otro en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes si Oscar Onley no hubiera sufrido una mecánica.

Estaba destinado a ser la potencia líder mientras el equipo apuntaba a la camiseta amarilla y a las ganancias generales en el día inaugural del Tour, además de brindar apoyo nacional de Flatland a partir de entonces.

Para Tarling personalmente, esto representa otro revés en lo que ha sido una temporada frustrante, ya que describió su campaña en las Clásicas como “un poco de mierda para mí”.