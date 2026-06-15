La potencia de Netcompany-Ineos se rompe la clavícula en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes

Josh Tarling ha sufrido un duro golpe en sus esperanzas de debutar en el Tour de Francia el próximo mes, con una fractura de clavícula confirmada tras su salida del Tour Auvernia-Ródano-Alpes el viernes.

El especialista en contrarreloj de Netcompany-Ineos había hecho una gran escapada en la primera etapa de montaña, pero se estrelló cuando faltaban poco menos de 100 kilómetros para el final y tuvo que abandonar inmediatamente.

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