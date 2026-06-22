Becky Storrie dará el pistoletazo de salida a la contrarreloj femenina a las 10:39 CEST, Marco Brenner es el primer corredor en salir de la rampa de salida en la contrarreloj masculina a las 14:57 CEST

Las carreras del Tour de Suiza femenino y del Tour de Suiza masculino continuarán con la penúltima etapa 4 contrarreloj individual el viernes, cuando Becky Storrie inicie el evento femenino a las 10:39 CEST.

Marco Brenner será el primer corredor en salir de la rampa de salida en la prueba masculina que se celebrará más tarde a las 14:57 CEST.

La carrera contrarreloj se disputa en un recorrido de 23,7 kilómetros dentro y fuera de Aarburg. Los corredores se dirigirán hacia un circuito más grande hasta Härkingen, luego una ligera subida de 560 metros al 3,9% hasta el primer y único control de tiempo en la marca de los 10 km.

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A continuación, los corredores afrontarán la segunda mitad del circuito, pasando por Fulenbach y Boningen, antes de entrar en el tramo final que ya recorrieron a la ida, y llegar a la meta de nuevo en Aarburg.

Es una ruta para especialistas en la disciplina contrarreloj, con algunas curvas técnicas en buena medida. Este será uno que se adapte a los especialistas, que a menudo también son los corredores de la general.

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En la contrarreloj femenina, la corredora local y campeona del mundo Marlen Reusser (Movistar) será la principal favorita a buscar la victoria de etapa. Comenzará su contrarreloj a las 12:07. Actualmente se encuentra en el quinto lugar de la general, a sólo 55 segundos de la líder de la carrera, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), quien será la última corredora en salir a las 12:15.

En la carrera masculina, el líder general Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) también es el gran favorito en la contrarreloj, y buscará proteger su ventaja en la carrera antes de la etapa final del domingo.

Los corredores que buscarán ganar tiempo serán su subcampeón Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que está a 2:50 en la clasificación general, y Andrea Bagioli (Lidl-Trek), que es tercero en la general a 3:07 detrás de Pogačar.

Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) comenzará a las 16:48.

El especialista en contrarreloj y compañero de equipo de Pogačar, Brandon McNulty, tendrá la oportunidad de buscar la victoria de etapa, desde la rampa de salida a las 16:57. Luego Bagioli comenzará a las 17:00, Carapaz a las 17:01 y Pogačar a las 17:02.

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Tour de Suiza femenino etapa 4 – CRI