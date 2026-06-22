Becky Storrie dará el pistoletazo de salida a la contrarreloj femenina a las 10:39 CEST, Marco Brenner es el primer corredor en salir de la rampa de salida en la contrarreloj masculina a las 14:57 CEST

Las carreras del Tour de Suiza femenino y del Tour de Suiza masculino continuarán con la penúltima etapa 4 contrarreloj individual el viernes, cuando Becky Storrie inicie el evento femenino a las 10:39 CEST.

Marco Brenner será el primer corredor en salir de la rampa de salida en la prueba masculina que se celebrará más tarde a las 14:57 CEST.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: