Lidl-Trek ha ampliado los contratos de sus principales corredoras Lauretta Hanson, Amanda Spratt e Ilaria Sanguineti. Las tres corredoras desempeñan funciones domésticas y apoyan a sus compañeras de equipo en innumerables victorias a lo largo de la temporada de carreras internacionales.

“Somos increíblemente afortunados de tener ciclistas como Spratty, Lauretta y Yaya en el equipo. El liderazgo y la experiencia en escalada de Spratty, la fortaleza de Lauretta en todos los terrenos y las excepcionales habilidades de Yaya como líder han sido cruciales para nuestro éxito”, dijo la directora deportiva del equipo, Ina-Yoko Teutenberg.

“Cada uno de estos corredores aporta algo único al equipo y se entregan por completo a la tarea. Con su apoyo, nuestros líderes pueden rendir al máximo nivel”.

Hanson acaba de completar su sexta temporada con el equipo desde que firmó con el entonces llamado Trek-Segafredo en 2019. Firmó una nueva extensión de dos años que la verá competir con el equipo hasta fines de 2026.

Se confía en ella durante toda la temporada de las Clásicas de Primavera, al mismo tiempo que apoya a los contendientes del equipo a la general en las Grandes Vueltas.

“Extender mi contrato con Lidl-Trek es una decisión fácil y estoy muy contento con ella. He sido parte de este equipo desde el principio y es un entorno en el que me siento valorado, pero también constantemente desafiado e inspirado para ser lo mejor que puedo ser”, dijo Hanson en un comunicado de prensa del equipo.

“En 2019, éramos un equipo nuevo y todos estábamos creciendo y desarrollándonos juntos. Ahora, 6 años después, somos uno de los mejores equipos del mundo. Me siento increíblemente orgulloso de haber sido parte de ese viaje y emocionado por continuarlo en el futuro. Creo que en los próximos años veremos grandes cambios, pero estoy emocionado por eso y listo para emprender este próximo capítulo con Lidl-Trek”.

La compatriota de Hanson, Spratt, se unió a Lidl-Trek en 2023 después de 11 temporadas en las distintas versiones de los equipos Orica-BikeExchange-Mitchelton. Entre sus logros profesionales se incluyen tres victorias generales en el Tour Down Under, una victoria general en Emakumeen Bira, dos terceros puestos en la general en el Giro de Italia y podios en Lieja-Bastoña-Lieja, Trofeo Alfredo Binda y en la carrera de ruta femenina de élite en los Campeonatos del Mundo.

“Renovar mi contrato con Lidl-Trek y seguir formando parte de esta familia durante dos años más fue una decisión fácil. Lidl-Trek era un equipo al que admiraba mucho antes de incorporarme en 2023 y la gente que me rodea, especialmente mis compañeros de equipo, me sigue inspirando y motivando constantemente. Lidl-Trek va viento en popa y creo que es un momento realmente emocionante para nosotros”, afirmó Spratt.

Spratt también ha firmado una extensión de dos años y continuará aportando su experiencia y tutoría a los ciclistas más jóvenes, al tiempo que apoya al equipo para conseguir más victorias en las próximas dos temporadas.

“Personalmente, soy tan ambicioso como siempre para las temporadas 2025 y 2026, ya sea compitiendo por mis propios resultados o trabajando para mis compañeros de equipo. Creo que podemos seguir marcándonos grandes objetivos y lograrlos juntos. Lo bueno del ciclismo es que cuando un compañero de equipo gana, te sientes tan bien como cuando ganas tú mismo y este espíritu de equipo es una de mis cosas favoritas de las carreras, y de competir para Lidl-Trek”.

Sanguineti se unió al equipo en 2023 después de comenzar su carrera con Valcar y renovó por un año más con Lidl-Trek en 2025. Se destaca en su papel de líder de la ex campeona mundial Elisa Balsamo y una vez más se sumará al éxito del equipo en los sprints, al mismo tiempo que asesorará a los ciclistas entrantes en el equipo.

““Esta reconfirmación es un gran honor para mí. Lidl-Trek es un equipo de ensueño, un grupo único y una segunda familia para mí. Estoy muy, muy contento. Nuestro grupo se ha renovado mucho de cara al futuro. Tenemos varios nuevos corredores que se incorporan y, ya este año, hemos incluido un gran grupo de corredores jóvenes. Con los números en la mano, seré uno de los más experimentados y quiero aportar también desde este punto de vista. Sin embargo, creo que la fórmula ganadora es el intercambio: tengo varios años de profesionalidad a mis espaldas y he hecho mucho aprendizaje, pero eso no significa que deje de aprender también de la nueva generación. Veo esto como un desafío y una perspectiva apasionantes”, afirmó Sanguineti.

“Sin embargo, el primer objetivo es redimir un 2024 que no fue como yo quería. No hace falta decir que no pude darle al equipo todo lo que quería. Ahora que he recuperado la salud y la condición, mi objetivo es terminar la temporada con actuaciones audaces. Luego, ir directo a 2025. El espíritu y la pasión siempre serán los mismos, pero espero sumar experiencias y resultados importantes. Ser un jugador de equipo que predica con el ejemplo para el equipo y el grupo, dentro y fuera de las carreras, sería una recompensa importante. La confianza que el equipo me ha dado con la renovación del contrato es el impulso más fuerte para sacar lo mejor de mí y seguir creciendo”.