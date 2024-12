El australiano Chris Hamilton se fractura la clavícula y pone en riesgo las ambiciones del Tour Down Under

Chris Hamilton sufrió una fractura de clavícula después de estrellarse el último día del campo de entrenamiento del DSM-Firmenich PostNL con sus compañeros de equipo Oscar Onley y Tim Naberman.

Onley y Naberman no resultaron gravemente heridos, pero inmediatamente se sospechó que Hamilton tenía una fractura de clavícula izquierda. Viajó a casa y fue operado el lunes.

Hamilton debía hacer su debut en la temporada 2025 en el Tour Down Under, en un papel clave para Onley, que apunta al éxito general. La presencia de Hamilton en la carrera de casa dependerá ahora de la velocidad de su recuperación y de su capacidad para entrenar bajo techo mientras sana su fractura.

“Desafortunadamente, Chris sufrió una caída durante el entrenamiento y se fracturó la clavícula izquierda. La fractura requerirá cirugía”, explicó el médico del DSM-Firmenich PostNL, Camiel Aldershof.

“Con la pausa, probablemente pasarán unas cuatro semanas hasta que pueda volver a competir, lo que significa que su preparación para el Tour Down Under se verá afectada y existe la posibilidad de que no participe en la carrera.

“Estas cosas se analizan caso por caso, por lo que continuaremos evaluando a Chris durante el proceso de recuperación para que pueda volver a entrenar y competir de buena manera. Oscar y Tim también se cayeron durante el accidente, pero ambos parecen estar bien.”

El equipo DSM-Firmenich PostNL se reunirá nuevamente en Alicante, España para un segundo campo de entrenamiento y la presentación de su equipo el 6 de enero. La confirmación de un nuevo patrocinador principal significa que el equipo se conocerá como Picnic PostNL en 2025. El equipo también cambiará de bicicletas Scott a Lapierre para 2026.

La plantilla del equipo para 2025 incluye al velocista Fabio Jakobsen, el veterano francés Romain Bardet, Warren Barguil, el veterano ciclista de las Clásicas John Degenkolb y las estrellas en ascenso Onley y Max Poole.

“Por supuesto, es muy decepcionante para Chris que esta lesión se produzca en esta época del año. Estábamos llegando al final de un bonito campamento general en España, donde Chris estaba mostrando sus cualidades dentro y fuera de la bicicleta como capitán de ruta. “, dijo el entrenador Rudi Kemna.

“Desafortunadamente, esta lesión significa que la participación de Chris en el Tour Down Under, donde iba a desempeñar un papel crucial apoyando a Oscar como nuestro finalista en las finales profundas de las etapas de escalada más difíciles, está en juego con una decisión sobre su participación. más cerca del evento.

“Esperamos que la recuperación de Chris transcurra sin problemas y esperamos darle la bienvenida de nuevo a entrenar y competir cuando esté claro para él”.