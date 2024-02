Los paseos con gofres belgas son parte del enfoque de 2024 para el ganador de Transcordilleras, Griffin Easter

Apenas 10 días después de ganar el brutal Rally Transcordilleras Colombia de 1.045 km y ocho etapas, Griffin Easter (OpiCure Foundation Gravel Team) encontró poco tiempo para “tranquilo” mientras se embarcaba en su objetivo de la próxima temporada de triunfar en la Tripel Crown of Gravel con el belga. Serie Waffle Ride (BWR).

BWR Arizona es el evento de inicio el sábado 2 de marzo para la colección de las tres carreras, creadas y operadas por Monuments of Cycling, que comprenden un formato omnium para la Tripel (sí, así es como lo escriben los organizadores) Crown. BWR Utah se llevará a cabo en Cedar City el 6 de abril y BWR California completará el set el 28 de abril, con los mejores hombres y mujeres profesionales compartiendo equitativamente el premio mínimo fijado en $30,000.

“Será oficialmente nuestro primer evento por equipos del año. Ese es definitivamente uno de mis objetivos para la temporada, tener un buen desempeño en la serie en la Tripel Crown”, dijo Griffin. ciclismonoticias. Junto con su hermano menor, Cullen Easter, los dos forman el equipo de la Fundación OpiCure con el apoyo de Canyon.

“Definitivamente, California es el más grande de los tres. Así que espero que la serie vaya bien, pero si no, entonces tendré que intentar tener un buen viaje en San Diego”.

El año pasado, Griffin tuvo top 10 en BWR California y BWR North Carolina, y con el puesto 15 en el BWR inaugural de Arizona terminó tercero en general en la serie BWR, que incluyó los mejores puntajes de cuatro de siete eventos en tres países.

Se enfrentará a un campo masculino muy completo, liderado por el campeón defensor Keegan Swenson, el tercer clasificado Torbjørn Røed, el ganador del BWR California Alexey Vermeulen, el subcampeón de la serie Quadrupel Andrew Dillman y el multicampeón del BWR Peter Stetina.

Sofía Gómez Villafañe, quien ganó el BWR Arizona inaugural femenino, regresa y se enfrentará a las estrellas de BWR Whitney Allison, Heather Jackson, Hannah Shell y la ganadora de la serie Nordic Gravel, Geerike Schreurs.

“Hay muchos sectores en un Belgium Waffle Ride, su herencia se basa en los clásicos belgas y esa es la sensación que tienes mientras corres”, dijo Griffin sobre lo que hace que estas carreras sean especiales.

“Entonces, cuando una sección cobra importancia, hay una oleada, una melé, para llegar al frente. Luego sales y tal vez haya una pequeña transferencia, no relajación, donde puedes reagruparte y ver quién está cerca. Y luego boom, un sector. Son uno tras otro, todo el día. Podría ser una pista única, de tierra, una carretera, una pista semicruzada.

“Son carreras largas, te lanzan estos golpes, tienes que mantenerte hidratado y seguir con la competencia. Es muy dinámico todo el día. Nunca puedes relajarte”.

En abril, Griffin Easter planea montar en BWR Utah, donde tiene un par de segundos puestos, y participar en la carrera de un día de superficies múltiples The Growler en el norte de California antes de BWR California. Luego se dirige a España para competir por primera vez en The Traka 360km, del 1 al 5 de mayo, que es el evento emblemático de las Gravel Earth Series.

“Dependiendo de cómo me sienta, me encantaría volver a los nacionales de ruta profesionales de EE. UU. el 19 de mayo. Sólo depende de si estoy realmente cansado desde el comienzo de la temporada o no, porque el primero de junio es Unbound Gravel. Todavía tengo que tener un viaje bueno y limpio allí (Unbound 200), ya sean problemas mecánicos o de carrocería. Luego, en ese momento, tomaré un descanso a mitad de temporada”.

Griffin convirtió lo negativo en positivo el otoño pasado, y eso lo llevó a convertir lo que llamó un “año mediocre” en un reenfoque en lo “divertido” de los fundamentos.

“Las Transcordilleras y la carrera Traka son grandes objetivos de cara a este año, porque no fui aceptado en el Life Time Grand Prix. Estaba buscando carreras alternativas que siempre había pensado en hacer. Cuando me dijeron que no estaba en la serie (Life Time), todas estas puertas comenzaron a abrirse en mi cabeza, donde dije, ‘está bien, ahora tengo mucha libertad’.

“Quiero probar algunas carreras que he estado observando, pero nunca he tenido tiempo para hacerlo. La carrera Transcordilleras definitivamente fue una, La Traka es otra. Sé que suena a cliché, pero si estoy en un buen estado de ánimo y me estoy divirtiendo, parezco ser el mejor en la carrera”.

Transcordilleras y encontrar tranquilo

Transcordilleras fue “duro, duro, duro”, pero Semana Santa obtuvo siete segundos puestos consecutivos a lo largo de la semana para terminar el último día en el primer lugar general.

A lo largo de la prueba de resistencia de 985 kilómetros a lo largo de las tres cadenas de los Andes en Colombia, Pascua dijo que no hubo días fáciles.

“El recorrido fue uno de los terrenos más extremos, desafiantes y exigentes. Creo que es lo más difícil que he hecho en mi vida”, dijo. ciclismonoticias.

Easter corrió seis temporadas completas en carretera y tuvo duras pruebas en carreras en Asia, Azerbaiyán e incluso Sudamérica. En 2017, corriendo para el Team Illuminate, ganó la etapa 6 de la Vuelta a Colombia, una monstruosa ruta de 237,7 km desde Socorro a Sogamoso. Ahora, siete años después, estaba de regreso en la misma región con la salida general de la carrera de gravel en Paipá.

Dijo que el primer día bajaron por el Cañón del Chicamocha, el segundo cañón más grande del mundo después del Gran Cañón de Arizona. Pero dijo que el descenso se encontró con el ascenso y las temperaturas se elevaron a más de 115 grados Fahrenheit (46°C). La semana continuó con ascensos implacables, más de 77.000 pies (23.650 metros) de desnivel positivo, sol abrasador y altas temperaturas.

“Terminas la etapa y luego toda esta otra lista de tareas que tienes que hacer es una locura. Tienes que poner la cabeza en la almohada por la noche, pero era ir, ir, ir, ir sin parar”, se rió, recordando haber encontrado un lavadero de autos o una manguera para limpiar su bicicleta, huevos y proteínas. en restaurantes locales para cenar, y tener que conseguir un sello oficial en la tarjeta brevet para acreditar que la etapa había sido completada.

“El terreno fue probablemente el peor lado de las cosas, pero también es el lado más hermoso porque nunca habría ido a esas partes de Colombia si no hubiera sido por la carrera”.

El dijo ciclismonoticias Es posible que las personas con las que se cruzaran en los pueblos pequeños no estuvieran al tanto de los detalles sobre Transcordilleras, pero todos parecían ser fanáticos del ciclismo, y muchos gritaban “Go Rigo” en honor del héroe nacional del ciclismo, Rigoberto Urán.

“Lo mejor para mí fue la gente de Colombia y el país en general. Al final, la conexión con los compañeros, con gente fuera de la carrera, fue realmente la parte que disfruté. Estudié español en la universidad, así que para mí es una doble victoria porque puedo conversar y repasar el idioma”.

¿Qué fue lo que se llevó además del fitness de cara a los Belgian Waffle Rides y un 2024 agitado de carreras y promoción de su Fundación OpiCure, una organización sin fines de lucro?

“Las carreras pueden ser estresantes, pueden ser agitadas. Tienes muchas obligaciones”, dijo. “Manténgase relajado y trate de no preocuparse ni estresarse demasiado. Así que simplemente encarnar a los colombianos, o “tranquilo”, es lo que aprendí después de estar en las Transcordilleras. Es genial.

“Estos son algunos de los mejores y más rápidos corredores del mundo (en la carrera), y no se les ve enloquecer. Simplemente están relajados pasando un buen rato. Y andan muy bien. Así que eso es lo que voy a intentar encarnar, la mentalidad tranquila”.