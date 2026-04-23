“Sólo unos pocos centímetros podrían haber significado una lesión que pondría fin a su carrera”, dice Moritz Mauss, de 18 años

El ciclista alemán Moritz Mauss se sometió esta semana a una cirugía de emergencia para salvar su carrera para extraer una astilla de madera de 50 cm (20 pulgadas) de su cadera luego de un accidente en el Encuentro Internacional de Atletismo de Bélgica el domingo.

El joven de 18 años, que participa en el equipo de desarrollo UAE Team Emirates Gen-Z, estaba compitiendo en el evento de ciclismo en pista de Madison en Gent cuando se estrelló y se deslizó por la pista de madera.

Como resultado, astillas de madera de la vía se alojaron en su pierna, incluido un trozo de medio metro de largo en su cadera.

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En una publicación de Instagram el miércoles, Mauss dijo que fue operado pocas horas después del accidente y agregó que estaba “sólo a unos centímetros” de “una lesión que acabaría con su carrera”.

“Pensé en compartir esta publicación durante los últimos días, pero creo que es importante mostrar también estos lados del viaje y del deporte”, escribió Mauss.

“El domingo, me estrellé en la carrera de Madison en el International Track Meeting en Gante. Durante mi caída, me resbalé por la pista y un trozo de madera de 50 cm de largo se astilló de la pista y atravesó directamente mi cadera y la parte superior de mi pierna izquierda.

“Me llevaron directamente al hospital y me operaron apenas dos horas después del accidente. Todo salió bien y ya estoy de vuelta en casa.

“Tuve mucha suerte porque la astilla no alcanzó mis nervios ni la mayoría de los músculos de mis piernas. Estaré fuera por un tiempo, pero podría haber sido MUCHO peor. Sólo unos pocos centímetros podrían haber significado una lesión que puso fin a mi carrera”.

No es la primera vez que un corredor de pista es empalado por un trozo de superficie de madera de la pista. En 2011, el velocista malasio Azizulhasni Awang sufrió una perforación de 23 cm (9 pulgadas) en la parte inferior de su pierna izquierda después de un accidente durante la Copa Mundial de Pista de Manchester.

Luego, en 2019, el junior italiano Lorenzo Gobbo, que también compite en el velódromo Eddy Merckx de Gante, se sometió a una cirugía de tres horas para que le extrajeran una astilla de 50 cm de la cadera.

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Mauss, que este año tiene 25 días de carrera en ruta en su haber, incluidas apariciones en Paris-Roubaix Espoirs y Liège-Bastogne-Liège Sub-23, está disputando su primera temporada en la clasificación sub-23 después de dejar el German Junior Racing Team la temporada pasada.

Terminó noveno en la carrera de ruta juvenil en el Campeonato Mundial de Ruanda en septiembre pasado, mientras que su mejor resultado hasta ahora en 2026 es el tercer puesto en la etapa 1 del Istrian Spring Tour.

Mauss no especificó un plazo para la recuperación de su extraña lesión, aunque concluyó con una nota positiva: “Estoy seguro de que todavía queda mucho por hacer esta temporada.

“Gracias por el increíble apoyo de mi equipo nacional y de la gente del hospital”, añadió Mauss.

“¡¡¡Estoy realmente agradecida de estar en tan buenas manos y de tener tanta gente que me apoya y me quiere!!!

“Entre todos los momentos maravillosos de este año y todo lo que este deporte ya me ha brindado, esos puntos bajos también son parte. Tenemos que aceptar lo que pasó y haré lo mejor que pueda”.

“El trabajo que he realizado durante los últimos meses definitivamente no está en vano y estoy seguro de que todavía queda mucho por hacer esta temporada. Ahora es el momento de disfrutar de unos días inesperados fuera de la bicicleta”.