“Sólo unos pocos centímetros podrían haber significado una lesión que pondría fin a su carrera”, dice Moritz Mauss, de 18 años

El ciclista alemán Moritz Mauss se sometió esta semana a una cirugía de emergencia para salvar su carrera para extraer una astilla de madera de 50 cm (20 pulgadas) de su cadera luego de un accidente en el Encuentro Internacional de Atletismo de Bélgica el domingo.

El joven de 18 años, que participa en el equipo de desarrollo UAE Team Emirates Gen-Z, estaba compitiendo en el evento de ciclismo en pista de Madison en Gent cuando se estrelló y se deslizó por la pista de madera.

El artículo continúa a continuación.

Mauss, que este año tiene 25 días de carrera en ruta en su haber, incluidas apariciones en Paris-Roubaix Espoirs y Liège-Bastogne-Liège Sub-23, está disputando su primera temporada en la clasificación sub-23 después de dejar el German Junior Racing Team la temporada pasada.