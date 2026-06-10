El ciclista del FDJ United-SUEZ pone a trabajar al equipo desde el principio en la etapa 9 de 145 km antes de dejar atrás a su ex compañero de equipo Van der Breggen en la carrera por la maglia rosa.

Es casi impensable que puedas ver a un ciclista ganar en una subida tan emblemática como el Colle dell Finestre y aun así parecer decepcionado, pero ese fue el escenario exacto para Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) en el penúltimo día del Giro de Italia femenino.

Aunque el sábado consiguió la victoria en la etapa abreviada 8, Vollering sabía que, al no haber perdido a Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), sus oportunidades de arrebatarle la maglia rosa a su ex compañera de equipo y mentora estaban casi agotadas.

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SALUZZO, ITALIA - 7 DE JUNIO: Demi Vollering de Holanda y el equipo FDJ United - SUEZ - Blue Queen of the Mountain Jersey ataca en el grupo de persecución mientras los fanáticos animan durante el 37º Giro d'Italia Femenino 2026 - Etapa 9, una etapa de 145 km de Saluzzo a Saluzzo / #UCIWWT / el 7 de junio de 2026 en Saluzzo, Italia. (Foto de Luc Claessen/Getty Images)