El ciclista del FDJ United-SUEZ pone a trabajar al equipo desde el principio en la etapa 9 de 145 km antes de dejar atrás a su ex compañero de equipo Van der Breggen en la carrera por la maglia rosa.

Es casi impensable que puedas ver a un ciclista ganar en una subida tan emblemática como el Colle dell Finestre y aun así parecer decepcionado, pero ese fue el escenario exacto para Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) en el penúltimo día del Giro de Italia femenino.

Aunque el sábado consiguió la victoria en la etapa abreviada 8, Vollering sabía que, al no haber perdido a Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), sus oportunidades de arrebatarle la maglia rosa a su ex compañera de equipo y mentora estaban casi agotadas.

La etapa final tuvo subidas, pero la más difícil llegó a solo 50 km de una etapa de 145 km, y Van der Breggen había logrado mitigar todos sus ataques con aparente facilidad en ese punto de la carrera. Pero después de una lección de perseverancia y de “atreverse a perderlo todo”, 24 horas más tarde, fue Vollering quien se llevó la maglia rosa en Saluzzo tras una última etapa épica, no Van der Breggen.

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“Es una locura”, fue la reacción inmediata de Vollering después del escenario. “Creo que no puedo describirlo todavía. Se siente tan surrealista.

“Quiero decir, hicimos este plan ayer por la noche, Lars Boom, nuestro director deportivo, y Lieselot Decroix (jefa de rendimiento) vinieron a nuestra mesa mientras cenábamos y comenzaron a bromear un poco, como, 'prepárate, porque mañana será un día muy largo y muy grande para todos nosotros', y las chicas dijeron, 'oh, sí, vámonos'. Desde el principio, estaban en llamas”.

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Junto a la súper doméstica británica Lauren Dickson y sus compañeros de equipo FDJ United-SUEZ, Vollering iluminó el escenario en la subida a Montoso con poco menos de 100 km por recorrer, formando un pequeño grupo líder de favoritos cuando faltaban dos tercios del último día.

Su siguiente decisión táctica fue dejar que Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM), tercera clasificada, atacara con Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) y Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), arriesgando su segundo puesto para intentar hacer que Van der Breggen pasara al frente para marcar el ritmo.

“Mis compañeros de equipo marcaron el ritmo directamente en esta larga primera subida, y Lauren (Dickson) estuvo increíble hoy; siguió adelante y luego llegamos a la cima con un grupo pequeño”, dijo Vollering.

“Hoy todo se trataba de atreverme a perder. Tuve que atreverme a perderlo todo, así que pude dejar ir a Antonia y le dije a Anna: 'Estoy bien con el tercer puesto porque el segundo o el tercero no me importa. Ahora te toca a ti hacer el trabajo'”.

En realidad, Dickson hizo gran parte del ritmo hasta la última subida, antes de que Van der Breggen tomara el relevo para tratar de perseguir gradualmente a Niedermaier, quien prácticamente lideró la carrera en la general por momentos en la etapa 9.

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Esto fue así hasta que Vollering hizo su ambiciosa apuesta por la gloria a falta de 39 km, alejándose por la Colletta di Brondello con repetidas aceleraciones. Con Van der Breggen en el espejo retrovisor, Vollering se empujó hasta el borde para alcanzar al trío que iba delante antes de trabajar con ellos para confirmar la maglia rosa.

Celebró al otro lado de la línea con sus compañeros de equipo, su compañero y su perro mientras las emociones comenzaban a fluir al estilo típico de Vollering, una campeona que lleva el corazón en la mano.

“Tuve que intentar dejarla en algún lugar, y realmente hice todo lo posible en esa última subida. Sabía que era como la contrarreloj de mi vida, tenía que hacerlo allí. Aún faltaba mucho para terminar, pero lo logré. Lo logramos, y todavía no puedo creerlo”, dijo Vollering con los ojos llorosos.

“Sólo me atrevía a soñar con ello. Luego tuve dos minutos antes de quedarme realmente quieto, porque también tenía calambres en todas las piernas, así que cuando aún faltaban 20 km, pensé: “Espero llegar a la meta”.

“Pero el grupo en el que estaba estaba trabajando muy bien en conjunto, y era un terreno bastante rápido. Estaba volando, me dio realmente alas hoy pensar que tal vez era posible, tan pronto como tuve la ventaja sobre Anna, pensé: 'Está bien, ahora realmente necesito dar todo lo que tengo'”.

Vollering vació el tanque trabajando con Niedermaier, Fisher-Black y Longo Borghini, optando por celebrar en cuarto lugar sabiendo que tenía la victoria asegurada en lugar de correr para ganar la etapa. Conquistar la maglia rosa la coloca en un grupo de élite junto a Annemiek van Vleuten como ciclistas femeninas que han ganado las tres Grandes Vueltas.

Su próximo objetivo será intentar volver a ganar el Tour de Francia, después de haber sufrido la derrota en las dos últimas ediciones ante Kasia Niewiadoma y Pauline Ferrand-Prévot, pero con la perspectiva añadida de que las victorias en las carreras más importantes del ciclismo no son normales. Trabajar tan duro como lo hicieron ella y su equipo para sacarlo del fuego lo logrará.

“Por supuesto, sueño con el Tour de Francia femenino, pero primero debería disfrutarlo, porque también sé lo fácil que es perder un Gran Tour”, dijo Vollering. “A veces pienso que es casi normal ganar, pero también sé que no es normal”.