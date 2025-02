Devuelve para la 15ª temporada profesional con 'el objetivo de empujar al deporte hacia adelante como un equipo en lugar de individuos'

Ty Magner acelerará su motor de sprint para una quinta temporada en L39ion de Los Ángeles, marcando el comienzo de la 20ª temporada de carreras en su carrera en 2025. , Rally Cycling y luego L39ion, pero un decepcionante 2024 lo tuvo con “un pie fuera de la puerta pensando en el futuro”.

Fue el día después de “una carrera de mierda” en el Ciclismo de Ciclismo de las Fuerzas Armadas, un evento en el que ganó en 2022 y había sido el top 10 otros dos años, que reorientó a ganarse la vida en una bicicleta y eliminar los planes de jubilación. Le dijo a sus compañeros de equipo de L39ion: “No estoy renunciando”.

“Estaba al borde de 2024 siendo mi última temporada como 'profesional', pero estaba teniendo una primavera terrible, sin piernas, enfermo, y me di cuenta de que era porque tenía un pie por la puerta pensando en el futuro. Yo. Recuerde volver al hotel sentado con Alexis (Magner), Alec (Cowan) y Justin (Williams) y les dije que jodan esto, no lo estoy renunciando.

“A partir de ese momento, comenzando con Clarendon Cup, mi cabeza volvió a ella. Mi entrenamiento mejoró, las piernas de carreras estaban llegando lentamente”, dijo Magner a My Bikecuando luego puso fin a los DNF y al medio paquete para ganar ocho top 10 en la segunda mitad de la temporada.

El ex campeón nacional de U23 y USPro Criterium dijo que su carrera en la bicicleta le ha dado una vida que no cambiaría por nada. Si bien la definición de 'Pro' puede no estar definida por los estándares de WorldTour, dijo que entregó más que las victorias de la carrera.

“Personalmente, he tenido más de 80 victorias de alto nivel en los Crits, mi impulso ahora es hacer que el equipo vuelva a ganar. Sé cuando el equipo está trabajando, ya que debería llevar a victorias no solo para mí sino para todos En L39ion.

“El objetivo es impulsar el deporte como un equipo en lugar de individuos. Los equipos son la columna vertebral de las carreras de bicicletas.

“Loco para pensar. 2011 fue mi primer año ganándose la vida como ciclista. El ciclismo le ha dado a mi esposa Alexis y a mí todo: nuestro matrimonio, nuestro hogar, amigos, animales, aventuras. Todo desde bicicletas de carreras”.

Es una especie de Carl Edwards para las carreras de criterio, a la par con el mismo número de victorias de alto nivel que el miembro más nuevo del Salón de la Fama de NASCAR. En la 15ª temporada de Magner como profesional, planea estar en la línea de salida con L39ion este fin de semana en Valley of the Sun Stage Race en Arizona, la primera vez que ha estado en ese evento. Sirve como un campo de pruebas para muchos de los mejores juniors y aspirantes a profesionales, y un campamento de carreras de tres días para expulsar las telarañas para los veteranos.

Si bien Magner ha tenido éxito en las carreras de varios días, ganando escenarios en la gira de Utah y Tour de Beauce, es el criterio al estilo de los Estados Unidos donde le hace pan y mantequilla. 2023 fue una recompensa en las carreras de un día, con 13 primeros cinco, con victorias en Tulsa Tough, la carrera de Crystal City en el clásico de las fuerzas armadas en bicicleta, Boise's Bailey & Glasser Twilight Criterium y Salt Lake Criterium.

“Los critiosos de EE. UU. Comienzan en abril, por lo que todavía tenemos unos pocos meses para la carne de la temporada. Un gol de equipo será el ACC (American Criterium Cup) ya que el horario ha sido condensado. Tulsa es una maravilla para ganar, Boise IS Una buena también “, dijo Fastman de 33 años.

“Pero Atenas es y siempre será el que quiero ver. He vivido aquí en Atenas desde 2009. En 2010 hice el descanso de cinco bajo la lluvia tocada y Karl Menzies ganó. Karl y yo éramos compañeros de equipo en 2016 En UHC, y creo que cumplió 40 años ese año.

Magner ha estado en el podio varias veces en la carrera de su ciudad natal, pero nunca en el paso superior. Su esposa Alexis, ahora corriendo por Cynisca Cycling, ahora ha ganado la clínica ortopédica de Atenas Twilight Criterium dos veces.

El dúo de marido-esposa mezcló en carreras de ciclocross al final de la temporada pasada con su compañero de equipo Robin Carpenter. Después de un par de carreras sólidas, Ty decidió competir en los ciudadanos ciclocross de ciclismo de EE. UU. En Louisville. Ganó otro título nacional en el proceso, en la división de edad de 30 a 34 años.

“La serie Georgia CX es increíble con algunos promotores y corredores realmente apasionados, como el talento malvado Matthew Crabbe, que se dirige a la cima del deporte a solo 15. Mantuvo mi corazón en el deporte, mis piernas girando y eso y eso y eso Fue divertido ser algo competitivo en las carreras locales de UCI, lo que me dio alguna intriga para los nacionales “, dijo Magner.

“¡Genial para enganchar otra camiseta, desearía haber ganado un título nacional junior, entonces podría haber tenido un título en todas las categorías!”