Trío de equipos estadounidenses compiten en el Sibiu Cycling Tour y Comp Edge Racing debuta en la primera carrera internacional por etapas de la UCI

El ex ciclista profesional estadounidense Tyler Hamilton cubrirá el Tour de Francia este mes para la cadena de televisión nacional de Dinamarca, TV2. Es el segundo año consecutivo que el ex piloto del CSC proporciona un análisis posterior a la carrera.

Hamilton es reconocido por los espectadores deportivos daneses por sus dos años en el equipo CSC, dirigido por Bjarne Riis, y su victoria absoluta en el Tour de Dinamarca en 1999.

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En las últimas 10 millas de la carrera, Dong alcanza a Stephens y llega a la meta completando Crusher en 5:02:14.