Trío de equipos estadounidenses compiten en el Sibiu Cycling Tour y Comp Edge Racing debuta en la primera carrera internacional por etapas de la UCI

El ex ciclista profesional estadounidense Tyler Hamilton cubrirá el Tour de Francia este mes para la cadena de televisión nacional de Dinamarca, TV2. Es el segundo año consecutivo que el ex piloto del CSC proporciona un análisis posterior a la carrera.

Hamilton es reconocido por los espectadores deportivos daneses por sus dos años en el equipo CSC, dirigido por Bjarne Riis, y su victoria absoluta en el Tour de Dinamarca en 1999.

“Dinamarca tiene un lugar especial en mi corazón. El año pasado fue súper especial para mí”, dijo a Spuertos.tv2.dkque transmitirá sus informes.

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Hamilton, que ahora tiene 55 años y vive en Missoula, Montana, comenzó su carrera como corredor en 1994 y ganó etapas en el Giro de Italia y el Tour de Francia, además de terminar tercero en la general en el Giro en 2002. Corrió los tres Grandes Vueltas, compitiendo por última vez en un octavo Tour de Francia en 2004.

Su carrera se descarriló cuando dio positivo en las pruebas de dopaje en los Juegos Olímpicos y la Vuelta a España de 2004, lo que le llevó a una suspensión de dos años. Regresó a las carreras de 2007 a 2009 y posteriormente se retiró por última vez cuando no pasó otra prueba de sustancias prohibidas.

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“Su pasado es bien conocido y no debe ser ignorado. Al mismo tiempo, es uno de los ex ciclistas que decidió presentarse y hablar abiertamente sobre ese período”, afirmó Kristian Bech Josefsen, editor jefe de TV 2 Deporte.

“Ha experimentado tanto los mayores triunfos del deporte como sus capítulos más controvertidos. Esto le brinda una experiencia y una visión únicas del Tour de Francia. Nuestro trabajo es reunir las voces más fuertes y él agrega otra dimensión a nuestra cobertura, como vimos el año pasado”.

Trituradora en Tushar cancelada debido a preocupaciones relacionadas con los devastadores incendios de Utah





El 11 de julio habría sido la decimoquinta edición de la carrera de grava de 69,9 millas con mucha escalada, que comenzaría y terminaría en Beaver, Utah. En cambio, los propietarios y operadores del evento, Life Time, cancelaron el evento dos semanas antes del fin de semana de la carrera por preocupaciones de seguridad y recursos limitados relacionados con un gran incendio forestal en esa región del sur de Utah.

El incendio Cottonwood había destruido más de 70,000 acres en el momento de la cancelación, y para el 1 de julio se había convertido en el incendio forestal más grande del estado con solo un 5% de contención, según informes de los medios locales, incluyendo ABC4 en Utah.

“Después de monitorear de cerca el incendio de Cottonwood y su impacto en Beaver, Eagle Point, los recursos de emergencia locales y la comunidad circundante, hemos tomado la difícil decisión de que Crusher in the Tushar no se llevará a cabo como estaba planeado este año”, publicaron los organizadores en Instagram el 25 de junio.

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“Este no es el resultado que ninguno de nosotros quería, pero dado el impacto continuo del incendio, la presión sobre los recursos locales y la respuesta de emergencia, y las consideraciones de seguridad para los atletas, voluntarios, personal, socios y la comunidad de Beaver, estamos seguros de que esta es la decisión correcta”.

Hace dos años, Crusher en Tushar fue cancelado debido a una situación similar: dos incendios forestales situados en todo el condado de Piute, por donde pasaba el hipódromo. La carrera formó parte del Life Time Grand Prix de 2022 a 2024.

Los organizadores se comunicaban con los atletas registrados por correo electrónico. Días después del anuncio, el sitio web del evento proporcionó un enlace a una campaña de recaudación de fondos en línea, creada por la Cámara de Comercio que presta servicios a los condados de Beaver, Iron y Garfield, para brindar asistencia a las familias y empresas afectadas por el desastre.

Comp Edge Racing se alinea para la primera aparición internacional en una carrera por etapas de la UCI en el Sibiu Cycling Tour

Comp Edge Racing hace su primera aparición en una carrera por etapas UCI internacional en el Sibiu Cycling Tour 2026, del 4 al 7 de julio. El equipo continental estará dirigido por Marcis Shelton, medallista de plata en la carrera de ruta U23 en USPro Road Nationals.

La lista de seis corredores estará completada por los corredores estadounidenses Ryan Drummond, Andrew Frank, Luke Walter y Dylan Zakrajsek, además del doble campeón de ruta de Bermuda, Nic Narroway.

Entre la competencia se encuentran dos equipos WorldTour (UAE Team Emirates-XRG y Red Bull-Bora-Hansgrohe), así como cinco ProTeams, otros 13 equipos continentales y equipos nacionales que representan a Hungría y Rumania.

Modern Adventure Pro Cycling trae una alineación con el canadiense Riley Pickrell, quien ganó la etapa 1 el año pasado en la carrera por etapas con Israel-Premier Tech, y el británico Leo Hayter, mientras que el APS Pro Cycling de nivel continental del Team Cadence Cycling cuenta con los ciclistas estadounidenses Ethan Dunham y Patrick Welch.

La carrera de cuatro días a través de Rumania incluye cinco etapas, con la doble programación del sábado comenzando en el centro del país en Sibiu con una etapa en ruta de 110,5 km seguida de una contrarreloj individual de 32 km.