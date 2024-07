Janine Schneider segunda en la carrera femenina, mientras que Daan Soet quedó segundo en la prueba masculina

Carolin Schiff (Canyon CLLCTV) y Jonas Koch (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ganaron en la Hegau Gravel Race, la segunda ronda de la UCI Gravel World Series en Alemania en 2024.

Schiff, ganadora de la Traka 200 de 2024, que también cuenta entre sus victorias de 2023 la Wish One Millau Grands Causses, celebrada a principios de junio, y la Unbound Gravel 200, se adjudicó la carrera femenina en una reñida batalla con Janine Schneider (VC Singen, Embrace the World), un segundo por detrás. En tercer lugar quedó la ciclista de ruta holandesa Maaike Colje (Arkea B&B Hotels), que fue la única ciclista que se quedó a menos de un minuto del tiempo ganador.

En la carrera masculina, Koch logró una ventaja de 38 segundos sobre el segundo clasificado, Daan Soete (Grobbendonk), ganador de la primera carrera de la temporada de la Serie Mundial Alemana, la 3RIDES. A dos segundos se situó el ganador de la Traka 200, Petr Vakoc (Canyon Integray L27).

La nueva carrera de grava en Singen se disputó a lo largo de 136 km en un recorrido que combinaba dos vueltas de 52 km y una vuelta de 32 km y tenía un desnivel total de 2.710 m. Las pruebas de la Serie Mundial de Gravel de la UCI, repartidas por todo el mundo, son oportunidades para clasificarse para el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI en Bélgica el 5 y 6 de octubre.