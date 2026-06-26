El ciclista español pasó siete horas en el hospital, pero parece que aún así podrá comenzar la contrarreloj del jueves

La revelación española Paula Blasi (Equipo ADQ de los EAU) pasó siete horas en el hospital y tuvo que recibir puntos después de estrellarse mientras reconocía el circuito de contrarreloj del Campeonato Nacional el miércoles, aunque parecía estar de vuelta lo antes posible.

Blasi publicó una foto suya en su historia de Instagram mostrando su mono roto, su brazo vendado y abrasiones en su pierna después de haber estado en su bicicleta TT en Sabiñánigo.

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Collage de fotos de Paula Blasi con abrasiones tras una caída, pero sonriendo