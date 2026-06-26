El ciclista español pasó siete horas en el hospital, pero parece que aún así podrá comenzar la contrarreloj del jueves

La revelación española Paula Blasi (Equipo ADQ de los EAU) pasó siete horas en el hospital y tuvo que recibir puntos después de estrellarse mientras reconocía el circuito de contrarreloj del Campeonato Nacional el miércoles, aunque parecía estar de vuelta lo antes posible.

Blasi publicó una foto suya en su historia de Instagram mostrando su mono roto, su brazo vendado y abrasiones en su pierna después de haber estado en su bicicleta TT en Sabiñánigo.

“Supongo que esto es lo que sucede cuando tomas una curva a más de 50 kilómetros por hora”, subtituló las fotos, con un emoji sonriente junto a sus pulgares hacia arriba desde el hospital.

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A pesar de sus heridas, Blasi pareció volver a subirse a la bicicleta tan pronto como pudo.

“Finalmente, después de 7 horas en el hospital y 4 puntos, pudimos terminar el reconocimiento (y usar la nueva bicicleta)”, se lee en su publicación de seguimiento, mostrándola montando (vendas incluidas) en una bicicleta de carretera Colnago roja.

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Blasi todavía tiene previsto competir en la contrarreloj del jueves, donde será la penúltima corredora, justo por delante de la campeona defensora Mireia Benito (AG Insurance-Soudal).

Después de ganar la Volta a Catalunya de la semana pasada, Blasi dijo que el Campeonato Nacional sería su próximo objetivo principal, donde era una gran favorita tanto para la contrarreloj como para la carrera en ruta del domingo.

Sin embargo, su fuerte caída puede haber arruinado sus posibilidades en la contrarreloj, ya que comenzará con abrasiones y puntos, pero espera recuperarse más a tiempo para la contrarreloj del domingo.

Blasi, ganadora de la Vuelta Femenina y la Amstel Gold Race esta temporada, ha sido la corredora más reveladora de España en 2026, basándose en sus impresionantes resultados de 2025, y ponerse su primera camiseta de campeona nacional de élite coronaría una primera mitad estelar del año para la joven de 23 años.

El año pasado, terminó tercera en el Campeonato Nacional de élite TT y sexta en la carrera en ruta, antes de convertirse en campeona de Europa sub23 en carreras en ruta.

Después del Campeonato Nacional, su próximo gran objetivo será el Tour de Francia Femenino.