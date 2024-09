El australiano Marc Soler, compañero de equipo en los Emiratos Árabes Unidos, se muestra encantado con su victoria de etapa en Lagos de Covadonga

Jay Vine (UAE Team Emirates) ascendió al primer puesto de la clasificación de montaña de la Vuelta a España en la etapa 16 después de que el anterior líder, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), sufriera una fuerte caída en el descenso de la Collada Llomena de primera categoría a mitad de etapa y se viera obligado a abandonar.

El avance de Vine en la clasificación de la montaña coincidió con el paso de su compatriota Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) al primer puesto en la competición por puntos, también liderada anteriormente por Van Aert, y con el éxito de Ben O'Connor al mantener el maillot rojo, lo que significa que los australianos lideran actualmente tres de las cuatro clasificaciones individuales de la Vuelta.

Sin embargo, esta curiosa situación sólo se produjo tras la salida de Van Aert, que se cayó en el descenso de la Collada Llomena en una escapada en la que también estaban Vine y sus compañeros de equipo Marc Soler e Isaac del Toro.

Como señaló el australiano, el principal objetivo para él en esta jugada no había sido luchar por el maillot, sino asegurar que los corredores catalanes y mexicanos estuvieran en la mejor posición para luchar por la victoria de etapa.

Al final del día, Vine estaba más que encantado de que Soler pudiera conseguir la victoria de etapa en la prestigiosa meta en alto de Covadonga, y aunque no minimizó la importancia de conseguir el maillot de la montaña, lo describió francamente como “una ventaja”.

El accidente en sí, que indirectamente le llevará a llevar el maillot de montaña por derecho propio el miércoles (Vine ya lo había hecho cuando Van Aert estaba vestido con el verde de líder en puntos), fue “extraño”, dijo Vine a los periodistas, ya que todos en la escapada pensaron que los principales peligros del descenso notoriamente técnico habían quedado atrás cuando el belga y otros dos ciclistas cayeron en una curva a la izquierda.

“Realmente nos tomamos la primera parte del descenso muy lentamente” –por el riesgo de caídas en mojado– “y yo iba sexto en la línea. Pero entonces apareció una zona húmeda en una curva a la izquierda y los tres primeros chicos se cayeron al suelo.

“Espero que esté bien, es una pena porque me estaba pateando el trasero en todos los sprints en las cimas de todas estas subidas. Y no había mucho que pudiera hacer sin vaciarme por completo y posiblemente no conseguir una victoria de etapa hoy. Para el equipo, ese era el objetivo, y el maillot de montaña es un extra”.

Si bien Vine vuelve a liderar una clasificación que ya tenía en la Vuelta de 2022 (antes de sufrir una caída en la tercera semana), el foco principal de las celebraciones de los Emiratos Árabes Unidos el martes fue, sin duda, la impresionante victoria de etapa de Soler en Lagos de Covadonga.

“Estoy realmente feliz de que lo haya logrado. Definitivamente no he estado en cada escapada en la que él ha estado, pero él ha estado en cada escapada en la que yo he estado en esta carrera”, dijo Vine, “Y que él consiga una victoria después de trabajar para otros durante toda la carrera es increíble.

“Le hice saber que no me sentía bien después de la primera subida. Yo tenía que escalarla y probablemente era mejor que apostáramos por los otros dos. Así que establecí un ritmo razonablemente fuerte al pie de la subida y luego traté de seguir sus movimientos”.

“Pero sabía que Mark iría a su propio ritmo y, cuando la carretera se volvió plana y nadie quería entrar en una sección llana, Mark simplemente se lanzó. Fue genial”.

La estrategia de Vine de sacrificarse por los demás funcionó a la perfección, y aunque los Emiratos Árabes Unidos tenían una ventaja numérica en la escapada de 12 hombres del día, Vine dijo que no era nada sencillo estar seguro de que podían asegurar la victoria.

Sin embargo, una ventaja de seis minutos sobre los principales perseguidores en las pendientes inferiores de la subida final hizo que la victoria viniera del grupo delantero, entonces Soler estaba en el lugar correcto en el momento correcto y, por tercera vez en la Vuelta de este año, el triunfo fue para el UAE Team Emirates.

“Max Poole (DSM-firmenich-PostNL) era uno de los favoritos para hoy, al igual que (Matthew) Riccitello (Israel-Premier Tech). Ambos tenían compañeros de equipo en la escapada, así que también hubo algunos partidos divertidos después de la segunda categoría 1, cuando las cosas se pusieron un poco nerviosas”, explicó Vine.

“Pero creo que al final todos decidieron dejarlo todo y simplemente recorrer los últimos 12 o 15 kilómetros hasta el pie de la última subida y ver quién tenía las piernas. Y ahí fue cuando Marc demostró que es un tipo extraordinario”.