El australiano estuvo en posición de medalla de bronce durante gran parte de la contrarreloj de 46,1 km antes de que una caída lo dejara sangrando y terminara quinto.

Jay Vine quedó golpeado y ensangrentado después de un accidente durante la contrarreloj en el Campeonato Mundial de Ruta en Zurich, pero volvió a subirse a su bicicleta, siguió corriendo y terminó quinto detrás del campeón repetido Remco Evenepoel.

Vine terminó con sangre corriendo por su rostro debido a un corte sobre su ojo y salpicaduras de sangre y suciedad en sus brazos y piernas. Las imágenes recordaron al accidente de Stefan Küng en el Campeonato Europeo de 2023.

La televisión en vivo no capturó el momento en que Vine se estrelló, pero pareció ocurrir durante el rápido descenso hacia la orilla del lago de Zúrich.

El australiano fue el tercero más rápido en el segundo control de tiempo después de 26,6 km, pero solo fue el 15º más rápido en la sección de 10 km entre el segundo y el tercer control de tiempo que incluyó el descenso.

El tiempo de finalización de Vine de 54:26 lo colocó a 1:24 de Evenepoel y a 30 segundos del medallista de bronce Edoardo Affini (Italia), con quien había estado luchando anteriormente en la contrarreloj.

Vine recibió atención médica inmediata después de la carrera. Actualizaremos esta historia cuando tengamos más detalles disponibles.

En abril, Vine sufrió una fractura en la columna cervical y dos en la columna torácica en la Itzulia Basque Country y sólo recuperó su forma en la reciente Vuelta.

Los ciclistas estaban preocupados por el descenso después de sus recorridos de reconocimiento del viernes y el sábado. Periódico flamenco Las últimas noticias Lo describió como sumergirse en un agujero negro.

Filippo Ganna admitió que perdió unos segundos preciosos en el descenso y prefirió frenar porque le costaba ver cuando su frecuencia cardíaca se acercaba a los 200 lpm. Evenepoel admitió que no tocó los frenos y que claramente tenía más control, ganando diez segundos a Ganna en el sector medio del recorrido.

Eduardo Affini fue preguntado sobre la subida, que en los próximos días será utilizada en otras pruebas contrarreloj, entre ellas para ciclismo y carreras en tándem.

“Estoy seguro de que podrían haber encontrado un camino mejor para bajar al lago. Era muy empinado y muy rápido”, dijo Affini, eligiendo cuidadosamente sus palabras.

“El mayor problema era la superficie de la carretera. En una bicicleta de contrarreloj con una rueda de disco y una rueda delantera de perfil alto, a menudo es difícil controlarla a esa velocidad.

“Por supuesto, depende de nosotros si asumimos riesgos o no. Yo no asumí ningún riesgo, tomé un respiro en el descenso, pero no debería ser así. Hicieron un buen trabajo diseñando el recorrido, pero esa parte fue un poco demasiado”.