“Estoy muy decepcionado y mortificado porque se preocupaba por la camiseta, luchó todos los días para traer el ciclamino a casa”, dice Manuele Mori.

El aspirante a la clasificación por puntos del Giro de Italia, Jhonatan Narváez, abandonó la carrera el viernes después de estrellarse camino al autobús del equipo después de la etapa 18 el día anterior.

El ecuatoriano había ganado tres etapas y estaba a 37 puntos de Paul Magnier en la batalla por la maglia ciclamino cuando abandonó el Giro temprano en la etapa 19.