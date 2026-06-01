“Estoy muy decepcionado y mortificado porque se preocupaba por la camiseta, luchó todos los días para traer el ciclamino a casa”, dice Manuele Mori.

El aspirante a la clasificación por puntos del Giro de Italia, Jhonatan Narváez, abandonó la carrera el viernes después de estrellarse camino al autobús del equipo después de la etapa 18 el día anterior.

El ecuatoriano había ganado tres etapas y estaba a 37 puntos de Paul Magnier en la batalla por la maglia ciclamino cuando abandonó el Giro temprano en la etapa 19.

Ahora, su director deportivo en el UAE Team Emirates-XRG, Manuele Mori, ha arrojado algo de luz sobre lo sucedido.

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“El jueves, después de la etapa de Pieve di Soligo, Jhonatan estaba un poco distraído y revisaba su computadora mientras regresaba a los autobuses”, dijo Mori. BiciSport.

“Un autobús que iba delante frenó, él no se dio cuenta y se produjo el impacto. Al principio no pareció nada grave, en realidad, sólo unos espasmos en el cuello y en la espalda, de esos que vienen con un golpe”.

Narváez tomó la salida de la etapa 19 al día siguiente, pero se vio obligado a abandonar la carrera después de 20 kilómetros, después de haber luchado con sus lesiones.

“Sufrió desde el principio”, dijo Mori. “Creo que en parte debido al calor y al esfuerzo, empezó a sangrar por la nariz. Se sentía mareado, probablemente también un poco asustado, así que decidimos detenerlo, junto con los médicos de carrera”.

El equipo había perdido a Adam Yates, Marc Soler y Jay Vine al principio de la carrera tras un accidente masivo en la etapa 2 en Bulgaria. Ahora se dirigen a la etapa final en Roma con cuatro corredores: el ganador de la etapa 5, Igor Arrieta, Mikkel Bjerg, Jan Christen y António Morgado.

“Estoy muy decepcionado y mortificado porque él se preocupaba por la camiseta, luchó todos los días para traer el ciclamino a casa”, dijo Mori.

“Todos estábamos muy decepcionados, pero la salud es más importante”.

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Narváez debería figurar en la selección del Tour de Francia de los Emiratos Árabes Unidos, ya que finalizó 13º el año pasado apoyando a Tadej Pogačar. ¿Se recuperará para formar parte del equipo este julio?

“No lo sé todavía”, dijo Mori.

“Matxin y el cuerpo técnico decidirán más tarde. Pero seguramente, después de un poco de descanso, estará listo para volver al juego”.