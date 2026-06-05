A precio completo, el Explore 2 impresionó a nuestro experto evaluador por su relación calidad-precio en comparación con el rendimiento: valor que ahora es aún mejor con un 40 % de descuento.

Amazon Prime Day está a la vuelta de la esquina, del 23 al 26 de junio. Como siempre, habrá muchas ofertas de ciclismo para todos sus elementos esenciales, como lubricante para cadenas, los mejores neumáticos para bicicletas de carretera y, por supuesto, tecnología para ciclismo.

Sin embargo, una oferta de Prime Day que cayó temprano es la del Garmin Edge Explore 2, con un increíble descuento del 40% a solo $ 179,91. Ese es el precio más bajo que hemos visto y un ahorro de $120 sobre el precio de Amazon.

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Ya calificamos los dispositivos Garmin como algunos de los mejores ciclocomputadores del mercado, y su dispositivo insignia Edge 1050 ocupa el primer lugar en nuestra guía de compra; Como era de esperar, viene con un precio emblemático. El Explore 2 tiene muchas características similares a las de su hermano, e incluso a precio completo, se lleva nuestro título como el mejor ciclocomputador económico.

Hace que valga la pena aprovechar esta oferta y, como todas las mejores ofertas de ciclismo, este descuento de Garmin solo está disponible hasta agotar existencias. También creo que, dado que también es su precio más bajo, es poco probable que sea más barato con las ventas reales de Amazon Prime Day.

Ahorre 40 % ($120,08) Garmin Edge Explorar 2: era $299.99 ahora $179.91 en Amazon El Garmin Edge Explore 2 obtuvo una calificación casi perfecta de 4,5 sobre 5 estrellas, siendo sus funciones optimizadas de navegación y mapas los aspectos más destacados de la revisión. Sin embargo, tiene mucho más en su repertorio, incluida una gran pantalla táctil a todo color, pero lo más destacado es el precio con descuento, lo que lo convierte en una compra ganga. Lea nuestro Revisión de Garmin Edge Explorar 2.

En nuestra revisión de Garmin Edge Explore 2, lo calificamos con una calificación casi perfecta de 4,5 estrellas y Noticias de ciclismo El evaluador Andy Turner consideró que era una brillante computadora para bicicleta de exploración, y sus impresionantes funciones de navegación fueron muchos de los aspectos más destacados de la revisión.

El sistema de mapas también muestra los nombres de las carreteras y advertencias de peligro, como carreteras muy transitadas o curvas cerradas, que se resaltan en el modo de ruta o simplemente cuando se conduce sin una ruta precargada. Esto se extiende incluso hasta resaltar los baches, lo que hace que el dispositivo sea muy atractivo para el viajero urbano.

El Explore 2 es un dispositivo bastante grande que mide 3 pulgadas (76 mm), un poco más pequeño que el Edge 1050. Por lo tanto, la duración de la batería es importante y se afirma que es de 16 horas con uso normal y 24 con modo de ahorro de batería, y a la par con la mayoría de los dispositivos que no funcionan con energía solar.

Otras funciones incluyen alarma para bicicletas, detección de incidentes, configuración automática sencilla con su teléfono y Garmin Connect, y algunas funciones sociales específicas de Garmin. Tiene todas las capacidades de conexión habituales con conexión ANT+, Bluetooth y Wifi, se conectará con teléfonos inteligentes para recibir notificaciones y tiene 16 GB de almacenamiento que pueden almacenar fácilmente mapas y datos de entrenamiento.

Esta oferta es solo de Amazon EE. UU., y no encontré ningún descuento significativo en la oferta destacada en Amazon Reino Unido, con solo un pequeño descuento del 11%. A continuación, he incluido nuestro práctico verificador de precios, que mostrará los mejores precios en Edge Explore 2 de otros minoristas, relevantes para su ubicación y territorio.