Antes de su lanzamiento en agosto, el casco de aumento de la Uvex se vio por primera vez en el vuelo completo sobre la cabeza de Biniam Girmay en el 2024 Tour de Francia, una carrera en la que el eritrean se convirtió en el primer africano negro en ganar una etapa, antes de duplicar, y Luego, obteniendo un tercero en camino de tomar la clasificación de Green Jersey como el mejor velocista de la carrera.

Antes del comienzo de esa carrera en Florencia, logré atrapar a Girmay, junto con su compañero de equipo Louis Meintjes, durante cinco minutos antes de la presentación de los equipos, y estaban felices de contarme sobre el nuevo casco de primer nivel de su patrocinador.

Explicaron que fue diseñado para ser una solución 'convertible' dos en uno con una carcasa extraíble que lo convierte de un casco altamente ventilado a un casco aerodinámico, pero que debido a las reglas de UCI que evitan tales cosas, habían sido Obligado a llevar el doble de cascos a la carrera y superar el caparazón en su lugar en la mitad de ellos.

Afortunadamente para usted y para mí, esas reglas de UCI no se aplican, por lo que no necesitaremos ir a tales extremos.

Este casco ha estado en prueba aquí en My Bike Desde antes se llevó a cabo esa conversación. UVEX nos lo envió amablemente para nuestra prueba de grupo del grupo de cascos de túneles de viento, y lo he estado usando junto con una gran cantidad de sus competidores desde entonces, así que tengo una buena idea de cómo se compara con la mejor bicicleta de carretera Helmets en el mercado hoy.

Sin embargo, tener una cubierta extraíble no solo se suma a sus credenciales aerodinámicas. Sirve como una barrera protectora contra el clima, y ​​la he montado en todo, desde el invierno helado hasta el verano sofocante hasta probar su versatilidad.

Ciertamente me ha impresionado. Me gusta un producto que ofrece versatilidad y valor por dinero, pero no llegó a la guía de nuestro comprador. La razón de eso explicaré a continuación.

Diseño y especificación

La característica principal del casco Uvex Surge es la cubierta aerodinámica de 'carcasa' aerodinámica ya mencionada.

La cubierta en sí está diseñada para sentarse sobre la cara delantera del casco, cerrando los respiraderos y dejando solo tres pequeñas entradas de aire en el centro, dos respiraderos de almacenamiento de gafas de sol a lo largo de los flancos y tres respiraderos de salida hacia la parte trasera.

Está hecho de un plástico resistente y liviano que tiene una pequeña cantidad de flexión para ayudarlo a ponerlo y apagarlo. Cuenta con tres protuberancias en la parte delantera que se conectan en los respiraderos para mantenerlo en su lugar, así como tres ganchos en la parte posterior que se agarran al labio en la parte trasera. El ajuste cuando está en su lugar es seguro e inquebrantable, y se ve perfectamente integrado.

Todo el diseño es muy bien considerado. Me cuesta imaginar que alguien se diera cuenta de que hay una portada en absoluto. Y cuando lo elimina, no hay enchufes ni agujeros para sugerir que alguna vez estuvo allí en primer lugar.

Con la cubierta eliminada, el casco tiene cinco canales que funcionan de adelante hacia atrás, separados por puentes EPS que funcionan paralelos, con pequeños puntales de fibra de carbono que funcionan horizontalmente entre ellos. Visualmente, es difícil no compararlo con el especializado Prevali III, como el único otro casco que adopta este diseño abiertamente abierta de huelga de carbono.

En la parte trasera, UVEX ha utilizado su propio pequeño dial de retención. Esto es fácil de operar, incluso con las manos enguantadas, y el ajuste vertical de la cuna trasera es fácil de configurar pero lo suficientemente resistente como para no tener en cuenta el viaje medio. La parte trasera también está adornada con un par de destellos reflectantes, que son sutiles pero ayudan a agregar visibilidad en situaciones de poca luz.

Las correas a cada lado son una correa tradicional de 10 mm negro, con una hebilla básica de clip y splitters Y que se sientan debajo de las orejas. Estos divisores no se pueden ajustar verticalmente, pero ofrecen un mínimo de ajuste de adelante y popa para ayudarlos a sentarse cómodamente.

En el interior, el sistema de protección de impacto rotacional adicional del nodo de aire MIPS está en su lugar. MIPS, que representa el sistema de protección de impacto multidireccional, es una marca sueca cuyo enfoque es aumentar la seguridad de los cascos. Air Node es la iteración más pequeña y discreta de la marca hasta ahora, que se encuentra en muchos de los cascos superiores de hoy.

Como todos los cascos, el aumento de la UVEX está sujeta a las pruebas de seguridad estándar de la industria, por lo que cuando se combina con el nodo Air MIPS, debe ofrecer una amplia tranquilidad en caso de un accidente. Sin embargo, aún no hay una verificación de terceros para comparar el nivel de protección contra sus pares. Virginia Tech es la más conocida de estos terceros, pero aún no ha puesto a prueba el aumento de la UVEX.

Eso no significa que sea menos seguro que otros, pero la ausencia de una comparación independiente y, por lo tanto, una validación de sus credenciales podría ser suficiente para disuadir a los compradores más conscientes de la seguridad.

Actuación

Es bastante difícil juzgar el rendimiento de un producto que ofrece versatilidad de Jack-of-All-Trades porque invariablemente será el maestro de ninguno. Eso parece haber tocado aquí, pero eso no significa que debas ignorarlo.

Con la carcasa Aero eliminada, el Surge Uvex es un casco ventilado realmente excelente. Probablemente no sea una sorpresa demasiado grande dada lo abierto que es, pero supera a otros cascos ventilados como Trek Velocis y Kask Protone con aplomo.

Su competidor más cercano en este espacio, tanto visual como funcionalmente, es el S-Works especializados prevalecen III . Después de montar el aumento y la prevalencia de consecuencia en algunas ocasiones, creo que el aumento es un poco más cálido. Es una llamada cercana, pero si está buscando lo mejor en ventilación, lo especializado sería mi elección. También tiene pruebas de Virginia Tech para respaldar sus credenciales de seguridad.

Con la cubierta aerodinámica volviendo a aparecer en su lugar, los respiraderos están cerrados y las intenciones del casco cambian a una marcha diferente. Uvex haría que crea que se transforma en uno de los mejores cascos aerodinámicos, pero cuando lo probamos en el túnel del viento, salió como uno de los más lentos en la prueba.

Lo probamos con y sin la cubierta en su lugar, y aunque la cubierta salvó 1.3 vatios a 45 km / h, ninguno funcionó particularmente bien contra sus compañeros. Incluso con la cubierta en su lugar, era medio vatio más lento que el antes mencionado Preval III, y era de 7,5 vatios más lento que el casco de estilo de carretera más rápido, el S-Works Evade III especializado .

Ahora, hay una gran advertencia en esto en que el rendimiento aerodinámico de un casco es bastante individual. Uno que se desempeña mal en nuestro jinete de prueba, en este caso, nuestro estimado escritor tecnológico Tom Wieckowski, podría funcionar muy bien para usted. Sin embargo, solo podemos realizar los datos que tenemos, y en nuestra prueba de túnel de viento, el aumento no funcionó.

Sin embargo, más allá de estas métricas, el aumento brilla. Es realmente cómodo todo el día, sin puntos de pellizco o presión en la cabeza, y las correas se sientan ajustadas contra mi cara sin aletear.

Vale la pena reiterar que los divisores Y no se pueden ajustar verticalmente, y se sientan razonablemente alto debajo de las orejas, marginalmente más bajos que el casco Aero de Van Rysel FCR, y alrededor de la misma altura que el POC Ventral. Esto no es algo con lo que haya encontrado un problema, pero si encuentra que alguno de ellos se siente incómodo en esa área, puede encontrar un problema similar aquí.

Aquí está el casco desde la parte trasera, completa con dos pequeños destellos reflectantes

Valor

A € 249.00, es poco probable que el aumento de la UVEX se encuentre en nuestra guía para los mejores cascos de bicicleta de carretera presupuestaria, pero hay un argumento de que está obteniendo el doble de funcionalidad que muchos de sus compañeros.

Si, como lo intenta Uvex, argumenta que esta funcionalidad dual viene en forma de ventilación y aerodinámica, nuestros resultados del túnel de viento no están de acuerdo. Si valora la ventilación, estaría mejor solo comprar el Preval III, dado que es fraccionalmente mejor en el calor y es más rápido que ambas variantes de aumento. Si valoras la aerodinámica, estaría mejor con una evadir, o una cadencia Scott Plus, dado que solo eran una fracción más lenta que el POC Procen Air y su ventilación está lejos de ser mala.

Pero si su idea de doble propósito es permanecer excepcionalmente cómoda en climas fríos y helados, hay un caso para ser dueño del aumento de la UVEX.

Con el Preval III, una oleada uvexa descubierta, o de hecho otros cascos bien ventidos, montar en invierno es una receta para la congelación del cerebro. Y montar en el apogeo del verano en la mayoría de los cascos aerodinámicos dedicados es igualmente incómodo por la razón exactamente opuesta.

Pero el Uvex Surge, con su impresionante ventilación de clima caliente y la capacidad de cubrirlos, le permite viajar cómodamente durante todo el año.

Dicho esto, el casco de Scott Cadence también se puede comprar con 'enchufes' para sus respiraderos. La ventilación directa de clima caliente de la cadencia no es tan buena como con el aumento, pero si está en el mercado por algo que ofrece esta versatilidad basada en el clima y al mismo tiempo lo ayude a ir más rápido, esa sería mi elección probablemente . También viene con una luz trasera con clip para un poco de seguridad adicional.

Veredicto

Realmente me gusta el casco Uvex Surge y estaba realmente un poco triste cuando funcionó mal en nuestra prueba de túnel de viento.

A pesar de ese resultado, todavía lo uso mucho, tanto en carreras como para paseos más fáciles. También lo llevo conmigo si me voy y no estoy seguro de cuál será la temperatura.

Creo que vale la pena celebrar el intento de UVEX de ofrecer a los clientes un producto versátil que realiza un nivel más alto, y no tengo reparos en las credenciales de seguridad del casco, incluso sin pruebas de terceros.

De todos modos, no puedo decir objetivamente que ofrezca más ventilación que el especializado Prevali III, un mejor rendimiento aerodinámico que el Evade, ni mejor valor que el Scott Cadence. El único caso de uso real en el que el aumento de la UVEX sale en la cima sería alguien que quiere que un casco se use durante todo el año y es probable que experimente los extremos de calor y frío.