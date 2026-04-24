El campeón olímpico nunca correrá con una bicicleta de otra marca

Remco Evenepoel nunca competirá con una bicicleta fabricada por nadie que no sea Specialized, después de firmar un histórico acuerdo de patrocinio de por vida con la marca estadounidense.

El campeón olímpico de ruta y contrarreloj ha corrido con bicicletas Specialized desde el inicio de su ya ilustre carrera, primero en el equipo QuickStep durante varios años y continuando a principios de 2026 con Red Bull-Bora-Hansgrohe.

De hecho, su relación con Specialized es anterior a su carrera profesional. Usó bicicletas Ridley en sus primeros años como junior, pero ganó notablemente la carrera de ruta junior y el doblete contrarreloj en el Campeonato Mundial de 2018 a bordo de una Specialized. Saltó directamente a las filas profesionales al año siguiente y desde entonces ha acumulado un palmarés que incluye títulos mundiales de élite en carreras en ruta y contrarreloj, una victoria en el Gran Tour en la Vuelta a España, dos triunfos en Lieja-Bastogne-Lieja y muchas más victorias.

El artículo continúa a continuación.

te puede gustar



Soudal-QuickStep y Specialized pondrán fin a su asociación de casi 20 años, según un informe



'El ciclismo no es para siempre': Remco Evenepoel mantiene una perspectiva más amplia sobre el deporte mientras se avecina el regreso a las carreras en Amstel Gold



“Va a ser difícil seguir así”: Remco Evenepoel saborea un buen comienzo después de ganar las tres primeras carreras con Red Bull-Bora-Hansgrohe

“He trabajado con Specialized desde el comienzo de mi carrera. Han estado allí durante las victorias, los reveses y todo lo demás. Tenemos total confianza el uno en el otro, por lo que este acuerdo de por vida se siente como un paso natural, para mi carrera como piloto y más allá”, dijo Evenepoel en un comunicado de Specialized.

“Todavía tengo muchos objetivos por delante y saber que contaré con el apoyo de Specialized en todo momento me da confianza. Compartimos la misma ética de trabajo, nos impulsamos mutuamente para mejorar y estoy emocionado de ver a dónde nos lleva este viaje”.

Aunque hemos visto algunos contratos vitalicios entre ciclistas y equipos en los últimos años, los acuerdos de patrocinio de este tipo entre un ciclista y una marca de equipamiento son poco comunes en el ciclismo profesional. De hecho, Specialized lo considera un “compromiso sin precedentes”.

La marca estableció una asociación a largo plazo con Peter Sagan, afianzándose como proveedor de bicicletas mientras seguían al eslovaco a través de dos transferencias de equipo, la primera al equipo donde ahora se encuentra Evenepoel, y luego a TotalEnergies. Sin embargo, nunca se formalizó como un acuerdo “de por vida” en ningún momento.

La duración del contrato de Evenepoel con Red Bull-Bora-Hansgrohe no ha sido revelada, pero si el jugador de 26 años busca cambiar de equipo antes de que termine su carrera, necesitaría cambiar a un equipo patrocinado por Specialized o, como hizo Sagan, encontrar un equipo dispuesto a cambiar de proveedor y dar paso a Specialized.

“Remco no es sólo un campeón. Él encarna el espíritu de por qué comencé Specialized en primer lugar: trabajo duro, integridad, resiliencia”, dijo el jefe de Specialized, Mike Sinyard.

“Con cada viaje, él nos impulsa, nos desafía y hace que cada bicicleta que construimos sea mejor para cada ciclista. Esta no es solo una asociación de por vida. Es una creencia sin fin. Remco para siempre”.