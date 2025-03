Brit no puede ingresar a la escalada clave Muur van Geraardsbergen en buena posición, finalmente termina 38 en Ninove después de Sprint

Tom Pidcock admitió que él y sus nuevos compañeros de equipo Q36.5 tienen “algo de mejora” después de no ingresar a la escalada clave de Muur Van Geraardsbergen en Omloop Het Nieuwsblad en una posición ideal y solo administrar 38º al comienzo de la temporada clásica.

Todavía era una primera carrera en general WorldTour positiva para Pidcock en su nuevo equipo después de hacer un comienzo de vuelo hasta 2025, y el jugador de 25 años estaba activo durante los 197 km con una forma decente y su resultado solo llegó como resultado de que las carreras vuelvan a volver a unirse a un sprint.

Dado que los equipos de Sprinter son prominentes en Bunch durante la carrera final para casa y un fuerte viento en contra de que desalentan a varios posibles atacantes, Pidcock podría hacer poco para utilizar sus características contundentes, especialmente después de perderse las subidas.

“Creo que desde muy temprano vi que Alpecin hizo un viaje realmente fuerte que controlaba la carrera, y no había realmente a ningún lado”, dijo Pidcock TNT después de la carrera.

“Estaba tratando de ahorrarme para el Muur y el Bosberg, pero luego entré en el Muur demasiado atrás. Todos los años, en realidad he entrado en el Muur en un pequeño grupo fuera del frente, y luego el grupo me ha atrapado.

“Realmente no hay nada que pueda hacer allí. Es un poco decepcionante, pero al mismo tiempo, esperaba eso hoy. (Mi forma es) bastante buena, estoy bien y estoy bastante fresco”.

El británico originalmente le fue bien al entrar en la división delantera sobre el Molenberg con 42 km para el final; Sin embargo, cuando la subida crucial a través de Geraardsbergen, el Muur llegó con 16 km restantes, había cedido su posición ideal en el frente.

Se vio obligado a unirse a la persecución junto a personas como Antonio Morgado (el equipo de EAU Emirates-XRG) sobre el Bobserg, y finalmente, su gran grupo de persecución se unió al Wout Van Aert (Visma-Lrease A Bike) y Matthias Vacek (Lidl-Trek) liderado por la división frontal para jugar el 8KM final.

“El nivel es súper alto”, dijo Pidcock mientras intentaba explicar por qué las carreras se mantuvieron juntas. “Hay tantos buenos corredores, y eso es todo lo que puedo decir.

“Normalmente, las piernas de las personas se caen cerca del final. Es una carrera difícil, pero hoy el clima también estaba bastante bien y no frío, por lo que solo muchos buenos se quedaron. Todos han tenido un buen invierno”.

Pidcock ha impugnado sprints en Omloop Finals en las temporadas pasadas, obteniendo el quinto lugar en 2023 y el octavo el año pasado en un montón; Sin embargo, dejó el final rápido hasta los hombres rápidos más puros esta vez.

“No he hablado con él sobre por qué no estaba corriendo. Estaba tratando de motivarlo en la radio porque es rápido, pero tal vez ya no tenía las piernas, eso es solo mis pensamientos”, dijo el director deportivo Q36.5 Jens Zemke My Bike Después del final, quien lo caracterizó como una extraña edición del Omloop.

“Fue un extraño Nieuwsblad. Con Tom, tuvimos algo de acción con él, cambiando la rueda delantera dos veces, luego cambió su zapato. Pero se sintió bien, y lo trajimos en una buena posición al Eikenberg, que fue para nosotros una sección clave”.

Sin embargo, los recursos del británico se humedecieron durante los 197 kilómetros, con dos de sus compañeros de equipo, Frederik Frison y Kamil Małecki, finalmente no terminó debido a un accidente y Nickolas Zukowsky también tiene una punción inoportuna.

Estaba lejos de ser una actuación perfecta del Pro Propeam suizo, pero solo mejorarán a medida que las carreras se vuelven gruesas y rápidas y su líder Pidcock se acostumbra a trabajar y utilizar mejor a sus nuevos compañeros de equipo.

“Creo que es difícil con muchos tipos con los que nunca antes había corrido”, dijo el británico. “Siempre tienes que aprender cómo funcionan el uno al otro. Es un día positivo, pero tenemos que mejorar”.

Esa próxima oportunidad para mostrar su sinergia vendrá en Strade Bianche el 8 de marzo, una carrera que Pidcock ha ganado antes. Un regreso a los clásicos empedrados más adelante en la primavera sigue siendo “un gran signo de interrogación” según Zemke, “pero es posible”.