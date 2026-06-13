“Estoy tratando de no pensar en cuántas veces he quedado segundo este año”, dice el ciclista neozelandés

Desafortunadamente, la historia de la temporada del finlandés Fisher-Black ha sido cerrada, pero no del todo, y aunque intentó reescribir el guión en la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, volvió a ser segundo.

El joven de 24 años tiene un final rápido y resistencia en las subidas, por lo que esta etapa montañosa de la carrera, anteriormente conocida como Critérium du Dauphiné, le convenía. Estuvo salpicado de subidas de categoría 2, 3 y 4 antes de unos últimos 30 km llanos y una carrera cuesta arriba hasta la meta, lo que ofreció a Fisher-Black una oportunidad independientemente de si el día de la carrera se decidiría en el descanso.

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