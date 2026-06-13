“Estoy tratando de no pensar en cuántas veces he quedado segundo este año”, dice el ciclista neozelandés

Desafortunadamente, la historia de la temporada del finlandés Fisher-Black ha sido cerrada, pero no del todo, y aunque intentó reescribir el guión en la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, volvió a ser segundo.

El joven de 24 años tiene un final rápido y resistencia en las subidas, por lo que esta etapa montañosa de la carrera, anteriormente conocida como Critérium du Dauphiné, le convenía. Estuvo salpicado de subidas de categoría 2, 3 y 4 antes de unos últimos 30 km llanos y una carrera cuesta arriba hasta la meta, lo que ofreció a Fisher-Black una oportunidad independientemente de si el día de la carrera se decidiría en el descanso.

“Estaba incluso interesado en hacer un sprint masivo hoy, pero sabía que mis posibilidades eran mejores con una escapada, así que esa era la idea”, dijo Fisher-Black. Ciclismo Pro Net después de la etapa, donde había luchado duro para lograr la transición, que a pesar de los intensos esfuerzos – “estuvimos saltando durante dos horas” – tardó más de 60 kilómetros en consolidarse.

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Una vez que la fuga se escapó en la etapa 4, la diferencia se mantuvo estrecha, pero la perseverancia del corredor neozelandés por meterse en el grupo de cabeza dio sus frutos. Una posición en la fuga permitía buscar la victoria entre el grupo de nueve cabezas, algo que los velocistas del pelotón desperdiciaron, con el pelotón cruzando la meta apenas cuatro segundos atrás.

“Simplemente estamos cortando todo el camino. Sabíamos que no podíamos perder el tiempo; simplemente no había suficiente tiempo, lo que en realidad fue bueno para mí porque quería el sprint. Pero, sí, cuando llegó el sprint, fue bastante difícil abrirme paso a través de los espacios allí”, dijo Fisher-Black, y aunque finalmente logró pasar, alcanzar a Quinn Simmons (Lidl-Step) fue un paso final que estaba fuera de mi alcance.

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“Al final no pude recuperarme y ganar, así que está bien, pero…”, dijo el neozelandés, que una vez más tuvo que tragarse un error que significó que su primera victoria a nivel WorldTour se le seguía escapando.

El ciclista en su sexta temporada en el WorldTour logró que el recuento de victorias fuera realmente fluido en 2024, con tres victorias a lo largo de la temporada en carreras lejos del nivel superior. Cuando dejó el UAE Team Emirates para unirse a Red Bull-Bora-Hansgrohe y entró en un calendario mucho más intenso de carreras WorldTour, los podios siguieron fluyendo hasta 2025, aunque la mayoría de las veces fueron el tercer o segundo paso, con el título de contrarreloj de Nueva Zelanda ganando su única victoria del año.

Esta temporada, volvió a conseguir la victoria nacional en la contrarreloj y acaba de conseguir su tercer subcampeonato del WorldTour de 2026, el último en la etapa 3 del Tour de Romandía a principios de mayo.

“Estoy tratando de no pensar en cuántas veces he quedado segundo este año”, dijo Fisher-Black. “Duele un poco. Pero algún día tal vez, tal vez…”