Debut de las nuevas camisetas del Tour realizadas durante la Semana de la Moda de París en la exposición pública MAAP HYPERPERFORMANCE

Jayco AlUla y Liv AlUla Jayco usarán uniformes intercambiables este verano para el Tour de Francia y el Tour de Francia Femmes avec Zwift, agregando reflejos verdes “eléctricos” a sus exclusivas camisetas violetas “Aurora”.

MAAP, en su segundo año como patrocinador oficial de los programas WorldTour de GreenEDGE Cycling, producirá los kits de edición limitada como parte de su presencia en la Semana de la Moda de París. La marca de ropa ciclista con sede en Melbourne reveló hoy las camisetas especiales del Tour en una exposición pública para la Semana de la Moda, la instalación MAAP HYPERFORMANCE ubicada en 36 Rue Étienne Marcel en París.

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El nuevo kit de intercambio MAAP para Liv AlUla Jayco en el Tour de Francia femenino 2026