Debut de las nuevas camisetas del Tour realizadas durante la Semana de la Moda de París en la exposición pública MAAP HYPERPERFORMANCE

Jayco AlUla y Liv AlUla Jayco usarán uniformes intercambiables este verano para el Tour de Francia y el Tour de Francia Femmes avec Zwift, agregando reflejos verdes “eléctricos” a sus exclusivas camisetas violetas “Aurora”.

MAAP, en su segundo año como patrocinador oficial de los programas WorldTour de GreenEDGE Cycling, producirá los kits de edición limitada como parte de su presencia en la Semana de la Moda de París. La marca de ropa ciclista con sede en Melbourne reveló hoy las camisetas especiales del Tour en una exposición pública para la Semana de la Moda, la instalación MAAP HYPERFORMANCE ubicada en 36 Rue Étienne Marcel en París.

Jayco AlUla será el primero en la línea de salida con los nuevos uniformes, el Tour de Francia comenzará con una Gran Salida en Barcelona y la etapa 1 el 4 de julio. El equipo de Liv AlUla Jayco luego lucirá los nuevos colores en el Tour de France Femmes, que comenzará el 1 de agosto en Lausana, Suiza.

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“Al llegar a nuestra decimoquinta temporada, queremos seguir superando los límites de lo que parece un equipo ciclista profesional”, dijo Brent Copeland, director general del equipo Jayco-AlUla, en un comunicado de prensa conjunto con MAAP. “Correr el Tour con esta equipación se trata de destacar y mostrar nuestra ambición desde la primera etapa”.

Los uniformes de este año agregaron un llamativo motivo de llamas en la camiseta morada, con el logotipo de MAAP en los hombros y el bolsillo trasero en un verde “eléctrico” apagado. El mismo color verde ahora aparece en el motivo de la llama, que se eleva desde la cintura hasta el centro del uniforme en todos los lados, además de un toque de la llama verde en las mangas.

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El lanzamiento durante la Semana de la Moda de París no se centró sólo en un nuevo diseño, sino también en la innovación de materiales, ya que “el proyecto lleva la tecnología ciclista de élite a un entorno cultural rara vez ocupado por el deporte profesional”, según MAAP.

“Ningún choque de camisetas de líder que evitar, ningún mandato de la UCI, sólo el deseo de dejar caer algo inesperado en el escenario más importante del ciclismo”.

La marca incorporó varios desarrollos técnicos con los kits 2026 para sus equipos patrocinados en enero, incluida una aerodinámica refinada y una termorregulación mejorada para su traje de carrera liviano, y cambios en la fabricación de trajes de velocidad para contrarreloj.

Una producción limitada de 150 kits de intercambio estará disponible para su compra en todo el mundo a partir del 30 de junio, vendidos en MAAP.cc y en ubicaciones seleccionadas de MAAP LaB en todo el mundo.