Tras su buen comienzo en la Gran Vuelta de Italia, una caída y una enfermedad obligaron a Lennert Van Eetvelt a abandonar

Es posible que Lennert van Eetvelt haya ingresado al Giro de Italia en sintonía con hasta 15 etapas en las que se presentó la oportunidad, pero la etapa 11 del miércoles rápidamente pasó de ser una perspectiva prometedora a un obstáculo para el corredor de Lotto-Intermarché.

Van Eetvelt ya había demostrado su determinación de dejar huella en varias ocasiones en el Gran Tour de Italia, desde la etapa 2 cuando siguió el ataque de Jonas Vingegaard en la subida final, y aunque ese movimiento finalmente fue atrapado y no produjo los mejores resultados esperados, la buena forma detrás de él significó que los intentos de hacerse con una etapa continuaron.

Por lo tanto, no fue sorprendente ver al belga, que tuvo un gran año en 2024 cuando reclamó el Tour de los Emiratos Árabes Unidos con un impresionante solo en Jebel Hafeet, fuera en la escapada en el recorrido marcado por subidas de la etapa 11.

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Sin embargo, cuando faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Chiavari, las cosas salieron mal en el descenso y, en lugar de continuar la lucha en cabeza, Van Eetvelt cayó al suelo, junto con Filippo Zana (Soudal QuickStep) y Christian Scaroni (XDS Astana). Scaroni logró recuperarse para acercarse al frente y terminar sexto; sin embargo, Van Eetvelt acabó retrocediendo y finalizando en el puesto 50.

Mientras superaba la etapa, el corredor, que también aspira al Tour de Francia en julio, los controles médicos tras la etapa detuvieron sus ambiciones en el Giro de Italia para 2026.

“Lennert Van Eetvelt sufrió una fuerte caída en un descenso durante la etapa 11 del Giro de Italia. Además de sufrir abrasiones en el codo y el antebrazo, también se rompió el dedo medio de la mano izquierda en la caída”, dijo su equipo en un comunicado enviado a los medios de comunicación a última hora del miércoles.

“Desafortunadamente, comenzar mañana la etapa 12 se ha vuelto imposible. Esto es un gran revés para Lenny y el equipo”.

Lotto-Intermarché tendrá ahora el grupo más pequeño en la línea de salida el jueves en Imperia, con sólo la mitad del equipo de ocho con el que empezó.

El equipo perdió al sprint Arnaud de Lie en la etapa 4 y también a Milan Menten en la etapa 5, ambos afectados por una enfermedad, mientras que una caída anterior pasó factura a Joshua Giddings, quien también abandonó en la etapa 5. Toon Aerts, Lorenzo Rota, Jonas Rutsch y Simone Gualdi, que quedó octavo en Chiavari, permanecen.