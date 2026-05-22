Tras su buen comienzo en la Gran Vuelta de Italia, una caída y una enfermedad obligaron a Lennert Van Eetvelt a abandonar

Es posible que Lennert van Eetvelt haya ingresado al Giro de Italia en sintonía con hasta 15 etapas en las que se presentó la oportunidad, pero la etapa 11 del miércoles rápidamente pasó de ser una perspectiva prometedora a un obstáculo para el corredor de Lotto-Intermarché.

Van Eetvelt ya había demostrado su determinación de dejar huella en varias ocasiones en el Gran Tour de Italia, desde la etapa 2 cuando siguió el ataque de Jonas Vingegaard en la subida final, y aunque ese movimiento finalmente fue atrapado y no produjo los mejores resultados esperados, la buena forma detrás de él significó que los intentos de hacerse con una etapa continuaron.

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