Algunos de los mejores frenos que existen, una bicicleta que simplemente quiere andar, una gran herramienta y más

Otro año casi ha terminado, y eso significa que es hora de nuestras selecciones de equipo del año en el ciclismonoticiasequipo técnico.

He podido probar muchas bicicletas y equipos muy capaces este año, pero mi selección es una lista real de las cosas que han tenido el mayor impacto en mí, el kit que me ha hecho decir “wow”.

Hay algunas cosas caras en esta lista y no pretendo poder pagarlas. Pero entre todo lo que he probado este año, el rendimiento de estos elementos es lo que más me impresionó y entusiasmó.

Independientemente del equipo que haya estado usando, he disfrutado de otro gran año en el ciclismo. Y espero que tú también. Por muchas más aventuras ciclistas en 2025.

1. Manetas y frenos SRAM Red AXS

SRAM logró un jonrón este año para mí con el nuevo grupo Red AXS y el lanzamiento del Hammerhead Karoo, ambos son verdaderos éxitos.

SRAM Red AXS es ​​un grupo fantástico, lo que puede que no sea una gran sorpresa, es el pináculo de lo que SRAM ha producido jamás para la carretera.

El grupo es genial, pero lo más destacado para mí son las palancas de freno y el rendimiento de frenado, son mi pieza de tecnología ciclista favorita de este año. Pasé el verano probando bicicletas con grupos Red AXS, Dura-Ace y Super Record WR y los frenos destacaron claramente, son así de buenos. El grupo Red XPLR específico para grava también utiliza las mismas palancas y frenos y también son inmensos todoterreno.

La capota de la palanca de freno en sí es muy cómoda y la palanca curvada tiene una buena forma y proporciona un buen agarre. Siento que SRAM realmente ha considerado la ergonomía y la sensación del ciclista en el diseño.

Luego está el frenado en sí, la sensación de la palanca del freno y la acción de frenado es ligera y sin esfuerzo. Es un placer usarlo. Hay potencia más que suficiente y las pastillas golpean el rotor con solidez y precisión, lo que también contribuye a la gran sensación.

Incluyo las palancas y los frenos por sí solos, ya que son compatibles con versiones anteriores; puede actualizarlos y adaptarlos a su equipo anterior. Es emocionante pensar que esta tecnología podría llegar a otros equipos SRAM en el futuro, una perspectiva realmente emocionante.

2. Karoo tiburón martillo

La tercera generación del Hammerhead Karoo se lanzó este año, junto con el nuevo grupo SRAM Red AXS, y me impresionó de inmediato. Después de 10 meses de uso, confío en llamarlo el mejor ordenador para bicicleta hasta el momento y, sin duda, un punto culminante tecnológico de mi año.

Lo he usado en varios países, una gran prueba para su tecnología de navegación y mapeo, y lo usé para navegar en el Paris-Roubaix Challenge y en el evento Chasing Cancellara Bern-Zermatt en Suiza.

¿Por qué me gusta tanto? En primer lugar, se ve genial, el cuerpo cónico y la forma general funcionan muy bien, lo que siempre ayuda. En segundo lugar, es una computadora muy intuitiva y fácil de usar con un excelente diseño y una pantalla táctil sensible. Navegar por los menús y configuraciones es muy agradable y no hay tantas cosas que empiecen a resultar confusas.

Por último, el mapeo y la navegación son, con diferencia, mis favoritos de cualquier computadora que haya usado. Específicamente, los colores y el diseño general utilizados para la pantalla del mapa hacen que seguir una ruta sea muy claro y fácil. No creo que me haya perdido ni un solo giro mientras lo usaba. Hammerhead ha producido un modelo excelente: el Karoo y siempre disfruto andar con él.

3. Cañón Aeroad CFR

El Canyon Aeroad CFR es un cohete. Pude probar la bicicleta durante varios meses este año y solo me impresionó, me entristeció verla regresar a Canyon y simplemente me encantó montarla.

El Aeroad ciertamente fue puesto a prueba, lo probamos en el túnel de viento y luego hice todo tipo de paseos en él, incluida una carrera en ruta. No perdió el ritmo. Para empezar, es una moto de gran apariencia, agresiva y elegante sin exagerar. En cuanto al rendimiento, es simplemente una máquina rápida, rígida y ágil con un gran manejo que me hizo más rápido en todos los ámbitos.

La moto ha recibido algunos comentarios en línea por su parte delantera integrada, y no estoy sordo a eso. Para mí el sistema fue perfecto, fácil de ajustar y sin ruidos. Garrapata. Si tuviera uno, minimizaría el lavado intensivo de la parte delantera, me aseguraría de que haya suficiente grasa de calidad dentro y alrededor de los cojinetes/conjunto del auricular y periódicamente retiraría, limpiaría y volvería a colocar los tornillos Torx del manillar.

También es más fácil vivir con la bicicleta, lo cual agradezco. Hay una palanca de eje pasante para que siempre puedas sacar una rueda fácilmente, y esa misma palanca tiene una herramienta Torx T25 para ajustar casi todos los sujetadores clave, la tija del sillín, la cabina, etc. Un toque útil que ayudará a los propietarios.

4. Herramienta central de Feedback Sports Valve

Los neumáticos sin cámara significan jugar con válvulas sin cámara, y si estás instalando o cambiando neumáticos sin cámara o agregando sellador, de vez en cuando necesitarás quitar el núcleo de la válvula. Esto es necesario para ayudar a aumentar el flujo de aire a través del vástago de la válvula para ayudar a asentar el neumático, reemplazar un núcleo sucio o agregar sellador fácilmente.

He estado usando la herramienta Feedback Sports Valve Core este año y ha sido excelente, la mejor herramienta de eliminación que he usado hasta la fecha.

¿Por qué? El tamaño y la forma de la herramienta hacen que sea muy fácil deshacer los núcleos de válvulas más resistentes. El agarre de goma texturizada es excelente y puedes ejercer una buena cantidad de fuerza si es necesario de forma controlada. La herramienta también tiene dos extremos para válvulas Presta y Schraeder.

He usado muchos de esos complicados removedores de plástico en el pasado, del tipo que se obtiene gratis con válvulas, etc. La herramienta de retroalimentación elimina los errores y funciona siempre. También es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en una alforja o con usted. Es la herramienta adecuada para el trabajo y me alegro de tenerla.

5. Gorra de ciclismo impermeable GripGrab

Las gorras de ciclismo impermeables han sido una revelación para mí este año. Nunca había usado uno en años anteriores, pero me impresionó mucho lo cómodos que me ayudan a sentirme cuando conduzco bajo la lluvia.

He usado algunos diferentes, incluido un modelo de Assos que parece haber sido descatalogado pero el GripGrab Aquashield es el más cómodo que he usado.

Salir en uno se siente como un arma secreta. Tu cabeza permanece prácticamente seca bajo la lluvia y no parece que suden demasiado. Si ya tienes puesto tu chubasquero, cubrezapatos y otro equipo impermeable, una gorra impermeable te ayudará a sentirte mucho mejor bajo la lluvia. En mi opinión, dinero bien gastado, realmente los califico.