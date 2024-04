“Sigo pensando que tengo margen para crecer y mejorar”, dice la australiana que se embarca en su decimotercera temporada como profesional.

Mientras Amanda Spratt estaba sentada en Australia al comienzo de una nueva temporada, examinando el panorama del año pasado y lo que había en el horizonte para la próxima temporada, las Ardennes Classics, que ahora se acercan rápidamente, una vez más se destacaron.

La temporada 2023 ha atravesado un terreno rocoso tanto para el equipo Lidl-Trek como para el ciclista australiano: “Creo que insatisfactorio es la forma en que lo describiría”, dijo Spratt. La enfermedad influyó en su temporada, aunque no estuvo exenta de algunos puntos altos e indicios de que realmente se había recuperado de los problemas que enfrentó con la endofibrosis de la arteria ilíaca.

Los resultados de Spratt en 2023 incluyeron ocho podios en los primeros tres meses de 2023 y un top ten en el Tour de Francia, cuando la australiana de repente tuvo que llevar el mando del equipo en el Col du Tourmalet después de que Elisa Longo Borghini se retirara. por delante de la etapa mientras estaba cuarto en la general y acabó con las esperanzas del equipo de un podio en la general.

Hasta entonces, las Ardenas no habían dado exactamente los resultados que la australiana de 36 años y su equipo esperaban para 2023, ya que Demi Vollering arrasó con el SD Worx. Aun así, Spratt desempeñó un papel de ataque agresivo, a pesar de que April sufrió una infección en un dedo del pie y recibió múltiples rondas de antibióticos, y la Amstel Gold Race del domingo 14 de abril debería marcar nuevamente el inicio de una coyuntura crítica en su temporada.

“Los Clásicos de las Ardenas, alrededor de ese período en abril, serán el siguiente objetivo en el que realmente quiero estar en plena forma”, dijo Spratt. ciclismonoticias al comienzo de la temporada en Australia, donde lamentablemente su carrera terminó antes debido a cálculos renales antes de la carrera en ruta Cadel Evans Great Ocean.

Desde entonces, sin embargo, la piloto de 36 años ya ha tenido un bloque de carreras de un mes en Europa y, después de entrenar en Sierra Nevada en altura con su compañera de equipo Gaia Realini, comenzó su segunda carrera en De Brabantse Pijl. Fue un éxito rotundo para Lidl-Trek: Elisa Longo Borghini venció a Demi Vollering (SD Worx-Protime) y logró la victoria, mientras que Spratt y la mayor parte de sus compañeras de equipo terminaron en el pelotón reducido detrás.

Fue la entrada ideal a las Ardenas, donde primero Shirin van Anrooij parece ser la carta clave para la Amstel Gold Race del domingo, luego Realini, que quedó tercero en La Flèche Wallonne el año pasado seguramente será crucial para los planes del equipo en la carrera. carrera a mitad de semana. El ganador del Tour de Flandes y Brabantse, Longo Borghini, quien para sorpresa de muchos no participó en la Paris-Roubaix Femmes para concentrarse en sus objetivos en los ondulantes clásicos a finales de abril, está mirando a Lieja-Bastogne-Lieja, donde quedó segunda el año pasado.

Spratt, dada la solidez de sus opciones de equipo, parece destinada a desempeñar un papel de apoyo en las carreras, y además es valioso, ya que la corredora de Nueva Gales del Sur ha demostrado en el pasado que cuando está en buena forma, el conjunto de eventos se adapta a sus necesidades. ella bien. En 2018, Spratt subió al podio de Amstel y Lieja y tiene siete resultados entre los diez primeros en los tres eventos.

El equipo puede estar repleto de estrellas, pero aún así su juego de equipo es fuerte, por lo que, aunque puede haber mucha competencia por las oportunidades, todavía hay muchas razones para pensar que un corredor que está rindiendo también puede, en última instancia, encontrar su propia oportunidad.

“Sigo pensando que tengo espacio para crecer y mejorar, y especialmente en este nuevo equipo”, dijo Spratt. ciclismonoticias mientras miraba hacia la temporada 2024 y más allá.

El ciclista, que se unió a Lidl-Trek en 2023, añadió: “Todavía quiero seguir progresando e intentar estar en las finales y conseguir mejores resultados para el equipo y también para apoyar. En nuestro equipo tenemos muchos grandes corredores, pero no egos realmente grandes, lo cual es bueno porque todos están dispuestos a apoyar al corredor que es el mejor en la carrera, o levantar la mano.

“Creo que eso es importante. Así que seguro que quiero estar ahí y contribuir a las victorias, ganarme a mí mismo”.

Rompiendo la obsesión olímpica

Los goles de Spratt también trascienden del Lidl-Trek a la selección nacional. Durante mucho tiempo, la ciclista fue una de las opciones más probables para el equipo australiano en los Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos, lo que no sorprende teniendo en cuenta sus podios en carreras de ruta en 2018 y 2019. Ahora, sin embargo, ese papel lo ocupa Grace Brown, una formidable fuerza en la contrarreloj y una perspectiva potencial útil también en la carrera en ruta.

Eso significa que con Brown una inclusión casi segura, en realidad solo hay dos lugares de los tres a los que Australia tiene derecho en la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos de París que en realidad están en juego y hay muchos corredores talentosos en la carrera. El período de selección para el equipo australiano cierra a finales de mayo, por lo que las Ardenas podrían resultar un período crítico para ofrecer actuaciones que podrían abrir el camino para un lugar para competir en el recorrido olímpico al estilo Clásico. Spratt, que ha representado a la nación en los últimos tres Juegos Olímpicos, esta vez no se obsesiona con el evento que se realiza cada cuatro años.

“Definitivamente estoy poniendo mi mano a favor y definitivamente es algo en lo que me encantaría estar allí. Pero también diría que en los últimos Juegos Olímpicos estuve realmente obsesionado con eso, como que 'los Juegos Olímpicos lo son todo, todo está en los Juegos Olímpicos' y es en lo único en lo que pienso durante todo el año”.

Esta vez, sin embargo, la combinación del estilo del recorrido, que no lo convierte en una opción garantizada ni para un escalador ni para un velocista, una dura competencia por las plazas limitadas y una evolución del deporte para que los grandes objetivos de la temporada se extiendan mucho más allá de los Juegos Olímpicos. Games, ha visto a Spratt dispuesto a adoptar una actitud diferente.

“Creo que habrá gente que esté en forma, buenos corredores que puedan pensar con rapidez, algo que sé que puedo hacer bien”, dijo Spratt mientras hablaba del tipo de corredores que probablemente serán seleccionados para la carrera.

“Pero creo que los Clásicos dirán mucho… Si soy lo suficientemente bueno, entonces estaré en el equipo y eso será genial, y seguro que realmente lo quiero, no es que no quiera”. Eso, pero también estoy siendo un poco realista. Y si no soy lo suficientemente bueno, entonces no seré seleccionado y eso también está bien. Hay muchos otros grandes objetivos también en la temporada ahora. “

Spratt señala esto como una señal del desarrollo del ciclismo femenino, señalando que la menor preocupación por los Juegos Olímpicos es sin duda una circunstancia más amplia, dado que carreras como el Tour de Francia Femenino y más allá ahora se presentan como grandes objetivos, lo que hace que el Los Juegos Olímpicos son menos el objetivo fundamental.

Por supuesto, los Juegos Olímpicos tampoco son la única oportunidad para representar a Australia este año y con la carrera en ruta del Campeonato Mundial que ofrece 2.488 m de ascenso vertical, un escalador como Spratt bien podría ser una incorporación útil al equipo para la carrera de septiembre en Zurich.

“Están a una hora de donde vivo y parece un recorrido bastante difícil, así que es algo que definitivamente estoy teniendo en cuenta”, dijo Spratt.

