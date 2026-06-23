Los puntos se ponderaron más hacia las etapas de sprint después de que el esloveno estuvo cerca de ganar la clasificación en 2025.

Según se informa, el maillot verde del Tour de Francia se está renovando este año, con el sistema de puntos reasignado en lo que podría leerse como un intento de evitar que el imperioso Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) también compita por ese maillot.

Las reglas y regulaciones oficiales del Tour para 2026 aún no se han publicado ampliamente, pero se han proporcionado a los equipos y al medio belga. esporza informó el viernes que el nuevo sistema pondrá más puntos disponibles en las etapas designadas como “Planas” y, por lo tanto, es probable que terminen en un sprint colectivo.

En años anteriores, las etapas llanas otorgaban 50 puntos al ganador en la línea de meta, mientras que las etapas de escalada otorgaban 30, por lo que la clasificación de puntos siempre ha sido ponderada hacia los velocistas y se considera una competencia para ellos.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Sin embargo, el año pasado, Pogačar estuvo peligrosamente cerca de ganar el maillot verde (ya ganó el maillot amarillo, el de lunares y el blanco), usándolo a mitad de carrera después de ganar en la cima del Mûr-de-Bretagne y luego respirarle el cuello al velocista Jonathan Milan (Lidl-Trek) en la última semana.

Al final, el Milan estuvo a punto de conservar el maillot verde, pero Pogačar acabó segundo en la clasificación, a sólo 78 puntos del Milan. El piloto de la general Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) también terminó cuarto en la clasificación, lo que ejemplifica aún más los posibles fallos del sistema.

te puede gustar



Ruta del Tour de Francia 2026



Explicación de las camisetas, clasificaciones y reglas del Giro de Italia: un desglose de los puntos disponibles en cada etapa, premios en metálico, premios menores y más



'Vamos uno por uno' – Tadej Pogačar quiere llenar los huecos en su palmarés, pero ¿qué carreras quedan por conquistar?

Y todo esto sin que Pogačar se esforzara especialmente: el maillot amarillo no persiguió victorias de etapa en la última semana, sufriendo dolores en la rodilla, ni se centró en sprints intermedios. Si lo hubiera hecho, estaría lo suficientemente cerca como para competir por el verde.

Quizás en respuesta, ASO parece haber categorizado aún más las etapas para la carrera de 2026, con etapas de sprint esperadas que ahora otorgan un máximo de 70 puntos para el ganador, 50 para el segundo y 40 para el tercero, que es el doble de lo que obtuvo el tercer lugar el año pasado.

mi vista

Las etapas 5, 7, 8, 11, 12, 17 y 21 están clasificadas como “planas” en la ruta del Tour de Francia este año, a pesar de la adición de las subidas a Montmartre en la etapa final, lo que debería significar que es más probable que los velocistas acumulen más puntos que los corredores de la general en la clasificación del maillot verde.

Aún no está claro si el Tour está creando una tercera clasificación para los puntos de sprint, y si algunas etapas todavía tendrán 50 puntos al final, tal vez etapas con garra, o si todas las demás etapas todavía tendrán solo 30 puntos disponibles en la línea.