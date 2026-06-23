Los puntos se ponderaron más hacia las etapas de sprint después de que el esloveno estuvo cerca de ganar la clasificación en 2025.

Según se informa, el maillot verde del Tour de Francia se está renovando este año, con el sistema de puntos reasignado en lo que podría leerse como un intento de evitar que el imperioso Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) también compita por ese maillot.

Las reglas y regulaciones oficiales del Tour para 2026 aún no se han publicado ampliamente, pero se han proporcionado a los equipos y al medio belga. esporza informó el viernes que el nuevo sistema pondrá más puntos disponibles en las etapas designadas como “Planas” y, por lo tanto, es probable que terminen en un sprint colectivo.

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