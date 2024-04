Superteam 'sólo' quinto después de la carrera con mala suerte en una subida crucial

El Tour de Flandes 2024 estuvo lejos de ser el día que esperaba el equipo SD Worx-Protime. Comenzaron la carrera con la campeona del mundo Lotte Kopecky, campeona defensora y máxima favorita, aspirando a una tercera victoria consecutiva en la Ronde, nada menos que con el maillot arcoíris. Pero al final el equipo acabó fuera del podio con Kopecky en quinto lugar, Demi Vollering en octavo y Lorena Wiebes en undécimo.

Como el año anterior, el Koppenberg fue la subida que más influyó en la carrera. En 2023, Kopecky, Wiebes y Marlen Reusser eran tres de los cuatro corredores del grupo delantero tras la empinada subida adoquinada.

Este año, Kopecky y Vollering se vieron retrasados ​​y tuvieron que correr por los adoquines, resbaladizos por la lluvia torrencial, dejándolos persiguiendo el frente durante el resto de la carrera.

Para colmo de males, Reusser se había estrellado en el primer tramo de adoquines, fracturándose la mandíbula.

“Kasia (Niewiadoma – Canyon SRAM) hizo un movimiento extraño y luego Lotte y yo tuvimos que bajarnos de la bicicleta. Esperé a Lotte y pensé que podríamos volver a estar juntos. Pero tomó demasiado tiempo y nos costó demasiada energía. Fue una pena porque creo que podríamos haber hecho una muy buena carrera si hubiésemos estado delante”, explicó Vollering en su entrevista posterior a la carrera con Eurosport, todavía recuperando el aliento después de lo que describió como una carrera “horrible”.

Desgraciadamente, el incidente que detuvo a Vollering y Kopecky, así como a Pfeiffer Georgi (DSM-Firmenich PostNL) y Emma Norsgaard (Movistar) no apareció en la retransmisión, ya que las cámaras enfocaron una colisión entre Kim Le Court (AG Insurance-Soudal) y Chloé Dygert (Canyon-SRAM) que sucedió segundos antes.

A primera vista, la carrera por el Koppenberg fue lo que le costó al SD Worx-Protime una posible o incluso probable victoria. Sin embargo, Vollering y Kopecky entraron en la subida en las posiciones 15 y 16 del pelotón después de un rodaje en el que ambos no estaban bien posicionados, teniendo que recuperar terreno desde atrás en lugar de tener la opción de perder algunas posiciones si se encontraron atrapando demasiado viento.

“No estaba lo suficientemente delante antes del Koppenberg, en parte se debió a las circunstancias porque me presionaron un poco, pero también en parte fue culpa mía”, dijo Kopecky más tarde.

No estar en las primeras posiciones en Koppenberg no descarta automáticamente un buen resultado: Niewiadoma, que acabó subcampeón, estaba en la 17ª posición al inicio de la subida, detrás de Vollering y Kopecky. Sin embargo, el polaco de 29 años salió por detrás y les adelantó al principio de la subida, cuando la pendiente aún no era tan difícil, y poco después las dos superestrellas del SD Worx-Protime se quedaron atrás.

La campeona europea Mischa Bredewold había hecho todo lo posible para llevar a Vollering y Kopecky al frente antes de la subida crucial, pero comenzó su esfuerzo demasiado tarde, y aunque la propia Bredewold era octava al llegar al Koppenberg, sus líderes estaban un poco más atrás.

Wiebes, por el contrario, se encontraba en una excelente posición. Llevada al frente por Christine Majerus muy por delante de Koppenberg, estaba en quinta posición al volante de Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike) al entrar en la subida y pudo seguir fácilmente el ritmo, culminando la subida en tercera posición.

“Desafortunadamente, el Oude Kwaremont fue demasiado para mí”, dijo Wiebes.

En resumen, el equipo SD Worx-Protime tuvo mala suerte y Kopecky dijo que no se sentía al 100% en la carrera. Pero también podría decirse que tener tres líderes en un equipo de seis (de los cuales uno se estrelló) cuando uno de ellos ganó las dos últimas ediciones también fue un caso de “demasiados jefes y muy pocos indios”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura de los Clásicos de Primavera, incluidos informes, noticias de última hora y análisis de la París-Roubaix, el Tour de Flandes y más. Saber más.