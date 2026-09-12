Boyle, originalmente sancionado por fallas en el paradero, ve la suspensión extendida de 16 a 18 meses

El ex prometedor ciclista profesional Evan Boyle recibió un período adicional de inelegibilidad de dos meses después de violar una suspensión impuesta el año pasado por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA).

Boyle, quien quedó segundo en la carrera de élite en ruta en el Campeonato Nacional USPRO 2025 después de una serie de actuaciones de primer nivel en grupos de edad, fue suspendido originalmente por la USADA en diciembre de 2025 después de tres fallas en el Paradero.

Sin embargo, después de un aviso de que el joven de 22 años había corrido en el evento de grava Dust Bowl 100 en Eminence, Indiana, el 25 de julio, la USADA impuso un período adicional de inelegibilidad a Boyle, extendiendo su suspensión inicial de 16 a 18 meses.

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Si bien desde entonces ha sido descalificado retroactivamente del Dust Bowl, su segundo lugar en la carrera de élite masculina de 100 millas (161 km) todavía se muestra en el sitio web del evento, y todavía se muestra una publicación de colaboración en la cuenta de Instagram del evento.

Un 'malentendido'

Boyle, quien aceptó el período adicional de inelegibilidad de dos meses, afirmó que no sabía que el Dust Bowl 100 es un evento sancionado por USA Cycling, lo que prohibiría la participación de cualquier atleta prohibido por la USADA. Al parecer, esta defensa fue aceptada por la USADA.

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“Tras una investigación, la USADA determinó que Boyle participó en el evento bajo la creencia errónea de que su sanción no prohibía su participación, ya que Boyle no se dio cuenta de que el Dust Bowl 100 era un evento autorizado por USA Cycling”, se lee en el comunicado de la USADA.

“El malentendido de Boyle se debió en parte a que los materiales de la carrera y el sitio web de la carrera no mencionaron que era un evento autorizado por USA Cycling, aunque el evento figuraba en el sitio web de USA Cycling”.

Sin embargo, la autoridad antidopaje todavía consideró que se justificaba una extensión de la suspensión de Boyle, afirmando: “Como ocurre con todos los atletas sancionados, Boyle era responsable de comprender y cumplir los términos de su sanción”.

Aunque no está incluido en el grupo de pruebas registrado de la UCI, administrado por la Agencia Internacional de Pruebas, Boyle es parte del grupo de pruebas de la USADA y, como tal, debe proporcionar detalles de su paradero, estando disponible para pruebas fuera de competencia. Fueron tres incumplimientos de este requisito, todos ocurridos entre el 16 de julio y el 2 de octubre de 2025, los que resultaron en su suspensión original.

En la carretera, Boyle pasó dos temporadas compitiendo con el equipo de desarrollo Hagens-Berman-Jayco corriendo por todo el mundo. Si bien ganó una etapa de la carrera de la Copa de Naciones UCI, el Tour de l'Abitibi en Canadá, compitiendo con el equipo nacional de EE. UU. en 2022, sus mejores resultados se produjeron en los Nacionales de EE. UU.

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