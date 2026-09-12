Boyle, originalmente sancionado por fallas en el paradero, ve la suspensión extendida de 16 a 18 meses

El ex prometedor ciclista profesional Evan Boyle recibió un período adicional de inelegibilidad de dos meses después de violar una suspensión impuesta el año pasado por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA).

Boyle, quien quedó segundo en la carrera de élite en ruta en el Campeonato Nacional USPRO 2025 después de una serie de actuaciones de primer nivel en grupos de edad, fue suspendido originalmente por la USADA en diciembre de 2025 después de tres fallas en el Paradero.

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