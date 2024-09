El esloveno se queda a cinco segundos del maillot rojo pese a su cautela en Lagos de Covadonga

Todo depende del criterio del espectador. Según sus propios criterios, Primož Roglič ha parecido relativamente apagado en las dos últimas llegadas en alto de la Vuelta a España, pero quizá el entusiasmo que han desatado en casa las aceleraciones de Enric Mas haya tenido un efecto distorsionador en la forma en que se ve esta carrera.

Roglič no perdió tiempo con el de Movistar en Cuitu Negru y en Lagos de Covadonga, acercándose inexorablemente al maillot rojo de Ben O'Connor. A falta de cuatro etapas, incluida una contrarreloj final que claramente le favorece, Roglič se sitúa a tan solo cinco segundos de O'Connor y 1:20 por delante de Mas. Es, en muchos aspectos, el líder de facto de la carrera y, para la mayoría de los observadores, sigue siendo el ganador más probable en Madrid.

A diferencia de su última victoria en la Vuelta hace tres años, cuando Roglič demostró constantemente su superioridad sobre sus rivales cada vez que la carretera subía, el esloveno ha cortado el cordón umbilical con un poco más de cuidado esta vez. Esto es comprensible, tal vez, a la luz de la fractura de vértebra que lo obligó a abandonar el Tour de Francia en julio.

Hubo victorias de etapa en Pico Villuercas y Cazorla, por supuesto, y una exhibición posiblemente decisiva en el Puerto de Ancares en la etapa 13, pero también ha habido días en los que Roglič se ha contentado -y en ocasiones quizás incluso obligado- simplemente a seguir a sus rivales.

Según el director deportivo del Red Bull-Bora-Hansgrohe, Patxi Vila, Roglič está gestionando la carrera lo mejor que puede. El miércoles por la mañana, en Arnuero, Vila descartó la idea de que Roglič haya estado recuperándose en los últimos días de la lesión de espalda sufrida en el Tour, insistiendo en que su actitud conservadora se debe simplemente a la situación actual de la carrera.

“No, no hay nada. Yo diría que estamos casi en cabeza, así que no tenemos que dejar a nadie atrás, en realidad. Ese es el punto principal”, dijo Vila. Noticias de ciclismo“Si alguien quiere ir, tenemos que intentar seguirlo, ese es el objetivo ahora mismo. En Lagos de Covadonga, eso es lo que hicimos: la idea era seguir, estar allí y luego ver si alguien tiene un día no muy bueno”.

Roglič alcanzó el martes la cima de Lagos de Covadonga en compañía de Mas, Richard Carapaz y David Gaudu. Fue un poco lento para seguir la aceleración más decidida de Mas a falta de 5,5 km de ascenso, pero una vez que lo alcanzó, Roglič nunca volvió a verse en apuros y ganó algo menos de un minuto a O'Connor.

“El objetivo era llegar a la cima con Enric y los principales favoritos y ver si podíamos abrirnos un hueco con O'Connor sin volvernos demasiado locos”, dijo Vila. “Ya era una etapa difícil. Creo que ahora es un momento en el que estamos tratando de evitar grandes esfuerzos y marcar el ritmo lo máximo que podamos. Creo que es el momento de frenar a nuestros caballos y simplemente llegar a la meta con los mejores”.

Vila se reincorporó a Red Bull-Bora-Hansgrohe esta temporada después de cuatro años en Movistar, donde Mas estaba entre sus pupilos. “Creo que Enric está pilotando increíblemente bien, probablemente el mejor que hemos visto nunca”, dijo Vila. “Hasta ahora es el principal candidato”.

O'Connor

Aunque O'Connor ya lleva doce días luciendo el maillot rojo, Roglič ha seguido siendo el favorito para ganar esta Vuelta en todo momento, sobre todo cuando la ventaja inicial del australiano de casi cinco minutos empezó a reducirse durante la segunda semana. Sin embargo, a pesar de esa condición, Red Bull-Bora-Hansgrohe solo ha tenido que controlar la carrera en ocasiones, mientras que Decathlon-AG2R, Movistar y Soudal-QuickStep han desempeñado un papel de vigilancia en varios puntos hasta el momento.

“Yo diría que es el lado positivo de una situación negativa”, dijo Vila. “Por diferentes motivos, siempre había alguien con interés en controlar o hacer una acción o lo que fuera. Tenemos una ventaja en esta situación y, con suerte, en la última semana tendremos un equipo más fresco que otros contendientes, pero aun así ha sido una Vuelta muy dura para todos”.

Desde el inicio de esta Vuelta, Vila ha subrayado el rigor del gran final de la carrera y la necesidad de guardar algo de reserva para los finales en alto del Alto de Moncalvillo y el Picón Blanco.

Mientras tanto, el hombre que actualmente viste la camiseta roja ha visto de primera mano cómo Roglič ha ido eligiendo sus momentos a lo largo de la carrera. Hay días, señaló O'Connor con aprobación, en los que Roglič entiende que su única tarea es conseguir un puesto.

“Supongo que su comportamiento en general da la impresión de ser relajado, pero creo que es bastante implacable en su forma de abordar las cosas”, dijo O'Connor el miércoles. “Es muy consciente de cuáles son sus puntos fuertes y creo que hace un muy buen trabajo limitando los días en los que no está exactamente a su nivel”.

La etapa hasta Lagos de Covadonga fue un claro ejemplo de ello, ya que Roglič no parecía estar en su mejor momento. “Pero estuvo en su mejor momento en algunas de las otras etapas y lo hizo valer”, dijo O'Connor. El arte de correr Grandes Vueltas, en otras palabras.