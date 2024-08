El campeón olímpico dice que el equipo belga merece un '11 sobre 10' por el trabajo en equipo en la carrera

Una carrera perfecta, un terreno perfecto y una estrategia de equipo perfecta le dieron al belga Remco Evenepoel una histórica medalla de oro en la carrera en ruta masculina de los Juegos Olímpicos de París. Con esta victoria, Evenepoel se convirtió en el primer ciclista masculino en ganar ambas pruebas en ruta en los Juegos Olímpicos. Leontien Zijlaard van Moorsel, de los Países Bajos, es el único otro atleta que lo ha logrado, en Sídney en 2000.

Pero la victoria de Evenepoel en la carrera en ruta tuvo un momento de infarto cuando, a 3,8 km de la meta, sufrió un pinchazo. Mientras hacía señas frenéticas a su coche de equipo, Evenepoel creyó que sus esperanzas de medalla podrían haberse esfumado cuando estuvo a pocos minutos de celebrarlo a la sombra de la Torre Eiffel.

“Creo que fue un momento bastante estresante. Creo que un kilómetro antes del incidente, la moto estaba justo a mi lado y me mostró una señal con 25 segundos de ventaja”, explicó Evenepoel, señalando que el oficial de motos que mostraba la diferencia de tiempo era incorrecto. Su ventaja era en realidad de unos 50 segundos, mientras que la diferencia entre el medallista de plata Valentin Madouas y el grupo perseguidor detrás del francés era de unos 35 segundos.

“Por eso estaba un poco estresado, porque esperaba que Valentin y el grupo que venía detrás me adelantaran inmediatamente”, dijo Evenepoel.

“Creo que al final tuve mala suerte porque golpeé un adoquín con la rueda trasera y el neumático se pinchó inmediatamente, así que tuve que cambiarlo”.

El cambio de bicicleta que recibió por cortesía del mecánico belga fue lo suficientemente rápido como para que Evenepoel aún tuviera 1:11 en la línea de meta. “Lo hicimos con la mayor suavidad posible, pero quizás fue un condimento extra para la victoria”, concluyó.

Aún más picantes fueron las fotos de Evenepoel en la línea de meta y en el podio. Cuando cruzó la línea, se desmontó de su bicicleta Specialized y la colocó frente a él, mientras que la Torre Eiffel estaba justo detrás. Luego, en el podio, se inspiró en Michael Phelps y lució su medalla de oro en contrarreloj individual para recibir la segunda de la carrera en ruta.

“Ahora tengo una imagen bastante única para mi Instagram”, dijo. “Recuerdo la imagen de Michael Phelps en el pasado con todas esas medallas alrededor del cuello y ahora me siento un poco como él, así que es muy especial”.

Evenepoel explicó que su gesto de llamada telefónica fue “marcado”, una referencia al saludo hecho por el tenista Ben Shelton.

“Los momentos de los últimos metros de la carrera fueron muy especiales”, dijo Evenepoel. “Sabía que había 'solo un pequeño edificio' detrás de mí, así que quería disfrutar de ese momento. Y creo que la imagen de la línea de meta será tal vez una de las más hermosas que haya visto jamás. Llegar frente a la Torre Eiffel fue muy especial, así que solo quería disfrutarlo lo máximo posible”.

Evenepoel ya ha conseguido el primer podio del Tour de Francia para Bélgica desde que Jurgen van den Broeck consiguiera el tercer puesto tras la descalificación de Alberto Contador y Denis Menchov en 2010. Antes de eso, el último podio del Tour de Bélgica había sido gracias a Lucien Van Impe en 1981.

“Creo que todo el mundo sabe que este mes ha sido uno de los más importantes de la temporada”, dijo Evenepoel. “Pude lograr mi objetivo en el Tour y ahora también lo logré en los Juegos Olímpicos”.

“Quería dos medallas y una de oro, pero dos medallas de oro es algo con lo que no podía soñar. Conseguirlo este año en París en una meta tan hermosa es algo extraordinario y tal vez este sea el mes más hermoso de mi carrera”.

Con equipos de un máximo de cuatro ciclistas y un pelotón de solo 90 ciclistas para afrontar la carrera de ruta de 273 kilómetros, la táctica del equipo fue crucial y Evenepoel elogió a su equipo por su trabajo.

“Creo que realmente mostramos una gran actuación. Tiesj (Benoot) ayudó a controlar la carrera, lo que era necesario al final. Jasper (Stuyven) siempre estuvo listo para realizar movimientos importantes. Y Wout (Van Aert) hizo lo que tenía que hacer: seguir a Mathieu y su gran ataque en Montmartre. Después de eso, llegó mi momento y creo que ahí demostramos cuál era el plan.

“Creo que la forma en que competimos fue la que comentamos ayer por la noche, y se ejecutó a la perfección. Por eso creo que todos y cada uno de nosotros merecemos un 11 sobre 10”.

Los Juegos Olímpicos redujeron el pelotón masculino de un máximo de cinco equipos y 132 ciclistas a sólo 90 este año para permitir que las mujeres tuvieran un número igual de competidoras. Pero Evenepoel dijo que no tenía ningún problema con eso.

“Es más difícil asumir la responsabilidad si sólo tienes cuatro corredores, muchos equipos sólo tenían tres. Estamos acostumbrados a correr con un grupo de 200 chicos, no 90”.

“Pero, por supuesto, las reglas son reglas y no tenemos nada que decir al respecto. Así que simplemente tenemos que aceptarlas y luego ir a por ellas. Creo que, para poder verlas, sería más espectacular que hubiera un grupo más grande. Pero no me quejo”.