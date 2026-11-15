“Es necesario que haya mejores oportunidades para que los atletas ganen dinero” y la participación en YouTube es reconocida como el motor de dólares para que Life Time vuelva a invertir en la serie.


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Se ofrecerá un récord de $800,000 en siete carreras individuales y el pago del premio general para el Life Time Grand Prix en 2027, confirmaron el jueves los organizadores de la serie todoterreno. Esto refleja un aumento del 36% con respecto a la temporada pasada y es más del triple del premio original de la temporada inaugural de 2022.

La bolsa general de la serie salta de $350,000 en 2026 a $400,000, mientras que los otros $400,000 se repartirán en cada parada del calendario, repartidos entre abril y octubre, un aumento con respecto a los $240,000 de la temporada pasada. Todos los premios se pagan por los 10 primeros en las carreras y en la serie, y eventualmente se dividen entre los campos profesionales masculinos y femeninos.

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