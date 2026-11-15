“Es necesario que haya mejores oportunidades para que los atletas ganen dinero” y la participación en YouTube es reconocida como el motor de dólares para que Life Time vuelva a invertir en la serie.

Se ofrecerá un récord de $800,000 en siete carreras individuales y el pago del premio general para el Life Time Grand Prix en 2027, confirmaron el jueves los organizadores de la serie todoterreno. Esto refleja un aumento del 36% con respecto a la temporada pasada y es más del triple del premio original de la temporada inaugural de 2022.

La bolsa general de la serie salta de $350,000 en 2026 a $400,000, mientras que los otros $400,000 se repartirán en cada parada del calendario, repartidos entre abril y octubre, un aumento con respecto a los $240,000 de la temporada pasada. Todos los premios se pagan por los 10 primeros en las carreras y en la serie, y eventualmente se dividen entre los campos profesionales masculinos y femeninos.

“Simplemente continúa elevando el estándar. Y creemos que hemos visto un gran éxito. Queremos elevar la estatura y la atracción del Life Time Grand Prix y los eventos individuales. Hemos podido lograrlo al continuar aumentando el premio en premios tanto para los eventos individuales como para el Grand Prix en su conjunto”, dijo Kimo Seymour, presidente de Eventos y Medios de Life Time. ciclismonoticias.

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Life Time lanzó la serie solo por invitación en 2022 a medida que aumentaba la popularidad de las carreras de grava y bicicleta de montaña de resistencia. El dúo especializado en todoterreno Keegan Swenson y Sofia Gomez Villafañe han ganado los títulos profesionales generales cuatro veces cada uno durante los primeros cinco años. Swenson ganó $25,000 por el primer lugar en el año inaugural, mientras que Villafañe ganó la misma cantidad con su primer título en 2023.

En octubre, ganaron 50.000 dólares cada uno por el primer lugar. Sin embargo, el año que viene, quien llegue a los escalones más altos ganará 40.000 dólares cada uno. El fondo de dinero ahora distribuye los pagos de manera más uniforme entre el resto de los 10 primeros, y los ciclistas que van del séptimo al décimo lugar ahora reciben $10,000 o más cada uno. Life Time dice que la reestructuración de la cartera tenía como objetivo “incentivar la competencia durante toda la temporada”.

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“Si queremos que el ciclismo todoterreno profesional crezca, tenemos que tomarnos en serio cómo se ganan la vida los atletas. A medida que la Serie se vuelve más exitosa, los atletas deben compartir ese éxito. Al invertir más dinero en cada carrera y distribuir esos dólares más profundamente en el campo, estamos creando más oportunidades para más ciclistas, no solo para los pocos en la cima”, afirmó Michelle Duff, codirectora del Life Time Grand Prix, en un comunicado de prensa.

Énfasis en eventos

Quizás más significativos sean los pagos de las carreras individuales, ahora iguales a la propia serie en dinero total y pasando de solo los cinco primeros al top 10. Se ofrecerá un total de $80,000 en Unbound Gravel 200, Leadville Trail 100 MTB y Life Time Big Sugar Classic.

El año pasado, las ganancias en Unbound Gravel y Leadville Trail 100 MTB fueron de $60,000 cada una, y Big Sugar fue de $30,000. De hecho, Unbound y Leadville no ofrecieron premios en metálico para campos profesionales hasta hace dos años.

Los otros cuatro eventos (Sea Otter Classic, Chequamegon MTB Festival, The Rad Dirt Fest y Little Sugar MTB) pagarán 40.000 dólares cada uno. Eso es un aumento del 33% para tres de las carreras, mientras que The Rad Dirt Fest tiene un enorme impulso con respecto a un pago anterior de $2,5000, ya que fue la última parte de la serie en 2024. Y esos dólares estadounidenses son para cualquier atleta que termine entre los 10 primeros, no solo los corredores del Gran Premio.

“Tengo que darle mucho crédito a los atletas. Ya sabes, pasamos mucho tiempo con los atletas, escuchando comentarios y recibiendo consejos, orientación y sugerencias. Una de las sugerencias fue sobre ofertas en eventos individuales, no tanto en el Gran Premio. Por eso hemos elegido dividirlo equitativamente entre el Gran Premio y los eventos individuales. Es bastante significativo que los atletas de renombre estén comenzando a aparecer”, explicó Seymour a Noticias de ciclismo.

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“Es necesario que haya mejores oportunidades para que los atletas ganen dinero. Creo que con la nueva distribución, este año seguirá atrayendo a algunos de esos grandes nombres internacionales, lo que solo traerá más ojos, más audiencia, más participación de los fanáticos y, con suerte, más, ya sabes, más inversión de patrocinadores”.

¿De dónde sale el dinero para los 800.000 dólares? Life Time posee todas las carreras de la serie, por lo que tiene control total no solo de la logística sino también de los derechos de transmisión y los patrocinios. Seymour dijo que el énfasis en la participación en las redes sociales era el componente más importante de su cartera, que incluye la sólida transmisión en vivo que se muestra en el canal de YouTube.

“No es un premio específico para un patrocinador. Simplemente sale de nuestro presupuesto general para el Gran Premio. Podemos monetizar la serie cada vez más cada año, a medida que crece en general. Entonces, principalmente la participación de YouTube, podemos generar más patrocinio o dólares de publicidad para la serie”, dijo Seymour.

“Probablemente más que nada, han sido nuestras vistas de YouTube. Creo que tenemos más de cinco millones de visitas este año en contenido específico (canal) de Life Time y Grand Prix que hemos publicado”.

Seymour confirmó que ciclismonoticias que planeaban ofrecer transmisiones en vivo para cinco de los siete eventos en 2027, y aún se están trabajando los elementos para traer videos de los eventos de bicicleta de montaña en Chequamegon y Little Sugar.

El Life Time Grand Prix continuará siendo un campo de 50 corredores solo por invitación, y las reglas de participación también evolucionarán hacia un camino más impulsado por el rendimiento. La parte de compensación de la serie se extiende más allá del podio y, por segundo año, los atletas que completen la serie y terminen del 11 al 25 recibirán un bono de finalización de $2,500, que está fuera del premio principal. Introducida en 2026, esta estructura recompensa a los ciclistas que compiten durante toda la temporada.

La primera ronda del Gran Premio Life Time 2027 será el jueves 15 de abril en Monterey, California, para Life Time Sea Otter Classic Gravel.

Componentes de la bolsa de premios para 2027

Serie Life Time Grand Prix 2027

Primero: $40,000

Segundo: $30,000

Tercero: $24,000

Cuarto: $21,000

Quinto: $19,000

Sexto: $17,000

Séptimo: $15,000

Octavo: $13,000

Noveno: $11,000

Décimo: $10,000

Unbound Gravel 200, Leadville Trail 100 MTB, pagos de Big Sugar Classic 2027

Primero: $10,000

Segundo: $7,000

Tercero: $6,000

Cuarto: $5,000

Quinto: $4,000

Sexto: $3,000

Séptimo: $2,000

Octavo: $1,500

Noveno: $1,000

Décimo: $500

Sea Otter Classic, Chequamegon MTB, The Rad Dirt Fest, pagos de Little Sugar MTB 2027