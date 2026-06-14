“El objetivo es llevar a Paul Magnier al Tour en el momento adecuado, pero Tim Merlier también sigue siendo muy importante para nosotros”

Soudal-QuickStep fue uno de los grandes ganadores del Giro de Italia, ya que el equipo belga se llevó un trío de victorias de etapa y la maglia ciclamino con el joven velocista Paul Magnier.

El joven de 22 años corrió lo que resultó ser su primer Gran Tour completo en mayo, después de haber corrido dos semanas de su debut un año antes. Obtuvo victorias de etapa en Burgas, Sofía y Pieve di Soligo para vencer a Jonathan Milan y ganar la clasificación por puntos, logrando las mayores victorias de su carrera hasta la fecha.

El director ejecutivo de Soudal-QuickStep, Jurgen Foré, ha dicho que el equipo nunca dudó de Magnier después de que una enfermedad a principios de primavera arruinara sus objetivos en los Clásicos.

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“Esa fue la primera vez que realmente abordamos una Gran Vuelta en esa configuración, con una ventaja para él. Nunca dudamos de él, pero teníamos que mantenerlo tranquilo”, dijo. WielerFlits.

“Todo el mundo sabe que tiene las cualidades. Pero ahora también se puede ver por su posición que realmente llega en los momentos correctos, siente cuándo es ideal para atacar y luego simplemente corre hacia la línea de meta. Me encantó verlo a él y al equipo en acción.

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“Ganar contra los mejores velocistas del mundo – excepto, por supuesto, contra su compañero Tim Merlier – significa mucho. La élite mundial estuvo presente en este Giro. De los cuatro sprints masivos puros que se realizaron, ganó tres.

“Eso hace mucho mentalmente para un corredor; darse cuenta de que puedes ganar al más alto nivel. Es el segundo ganador más joven de la camiseta de puntos (del Giro). Eso demuestra cuánto potencial tiene”.

El equipo tenía previsto este año llevar a Magnier al Giro y a Merlier, de 33 años, 11 años mayor que el francés, al Tour de Francia.

Merlier, por supuesto, tiene mucha más experiencia, con siete victorias de etapa en Grandes Vueltas en su palmarés. Ha tenido problemas con una lesión de rodilla al comienzo del año, pero hizo su debut en marzo y desde entonces ha acumulado cinco victorias, incluidas Scheldeprijs y tres etapas del Tour de Hongrie.

“Tim ha tenido una lesión grave que se prolongó durante mucho tiempo. El peligro entonces es que, bajo presión, quieras presionar demasiado y demasiado rápido para regresar”, dijo Foré.

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“Tengo que felicitar a nuestro personal médico y de rendimiento por cómo manejaron eso. Le permitimos a Tim mejorar a través de estímulos de carrera específicos, bloques de entrenamiento y un campo de entrenamiento en altitud. Nada fue apresurado.

“Ciertamente ayudó que tuviéramos a alguien como Paul que tuvo éxito en el Giro, lo que le permitió a Tim crecer de manera constante. Tim ya ganó mucho este año en las carreras que comenzó. Pero ahora estamos trabajando hacia el Tour con mucha confianza, y estoy seguro de que estará en su mejor nivel allí”.





Teniendo en cuenta el rápido ascenso de Magnier, podrían enfrentarse a un dilema en el futuro sobre qué velocista apoyar en la carrera más importante del año. Es un “problema de lujo que tendremos que resolver más adelante”, afirmó Foré.

“Al comienzo de la temporada, siempre miramos los programas y objetivos para trazar una trayectoria clara para todos. Este año elegimos llevar a Paul al Giro y a Tim al Tour. Veremos qué nos depara el año que viene. En términos de presión y ritmo frenético, el Tour está en un nivel completamente diferente.

“Al final de la temporada ciclista, analizamos las rutas de las Grandes Vueltas del próximo año y determinamos cómo encaja el rompecabezas.

“En última instancia, es un problema de lujo que tendremos que resolver más adelante. El objetivo es llevar a Paul al Tour en el momento adecuado, pero Tim también sigue siendo muy importante para nosotros. Tim sigue siendo enormemente ambicioso; todavía sueña con ganar etapas en los tres Grandes Tours de su carrera.

“Para lograrlo, todavía tendrá que ir a la Vuelta. Debido a que el recorrido de la Vuelta este año está menos adaptado a los velocistas, el enfoque es diferente ahora. Pero el año que viene, las cosas se pueden volver a hacer de manera diferente”.

Merlier y su grupo de cabeza estarán acompañados en el Tour de Francia por una gran cantidad de escaladores y cazadores de etapas en la alineación de Soudal-QuickStep. La selección del equipo aún está por verse, pero es probable que corredores como el líder de la general Mikel Landa, el ganador de la etapa de 2025 Valentin Paret-Peintre e Ilan Van Wilder, quien competirá en el próximo Tour de Suiza, formen parte del equipo.

“Mikel Landa ha tenido toda la mala suerte del mundo desde el Giro de Italia del año pasado. Acababa de recuperarse del dolor, pero luego lo atropelló un coche durante la Itzulia País Vasco”, dijo Foré.

“Ha tenido que recuperarse, pero ahora está volviendo a entrenar en altura con el equipo. Luego está Valentin Paret-Peintre, que demostró en Cataluña que ha dado un importante paso adelante; ahora se está preparando específicamente para el Tour de Francia.

“Afortunadamente, Ilan Van Wilder se encuentra bien nuevamente después de una infección persistente que, como muchas infecciones esta temporada, duró mucho tiempo. Ahora se ha recuperado y está trabajando con determinación para el Tour.

“También tenemos hierros en el fuego de cara a la Vuelta, con el objetivo de competir por victorias de etapa en la montaña. Junior Lecerf, Steff Cras y quizás también Filippo Zana son el tipo de corredores que tendrán sus oportunidades allí”.