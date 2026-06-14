“El objetivo es llevar a Paul Magnier al Tour en el momento adecuado, pero Tim Merlier también sigue siendo muy importante para nosotros”

Soudal-QuickStep fue uno de los grandes ganadores del Giro de Italia, ya que el equipo belga se llevó un trío de victorias de etapa y la maglia ciclamino con el joven velocista Paul Magnier.

El joven de 22 años corrió lo que resultó ser su primer Gran Tour completo en mayo, después de haber corrido dos semanas de su debut un año antes. Obtuvo victorias de etapa en Burgas, Sofía y Pieve di Soligo para vencer a Jonathan Milan y ganar la clasificación por puntos, logrando las mayores victorias de su carrera hasta la fecha.

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El ganador de la Maglia ciclamino, Paul Magnier, celebra una de sus tres victorias de etapa en el Giro de Italia