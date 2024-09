“Será una decisión de último minuto”, dice el nuevo entrenador de tierra Laurens ten Dam

Laurens ten Dam, pionero de las carreras de gravel alternativas después de una carrera en carreteras WorldTour, se está preparando para una segunda aparición en el Campeonato Mundial de Gravel UCI para los Países Bajos. Esta vez, sin embargo, marcará un nuevo hito como corredor y entrenador, ya que fue nombrado en primavera entrenador nacional del programa de gravel holandés.

Conocido como el “padrino” de una creciente contingencia de sus compañeros de carreras de gravel, el piloto de 43 años continúa compitiendo a un alto nivel. En cuatro apariciones en Unbound Gravel 200, terminó cuarto o mejor tres veces y estableció un nuevo récord a principios de la primavera para la división continua de Transcordilleras en Colombia.

A Ten Dam ahora le hacen muchas preguntas como entrenador, y la principal es: “¿Mathieu van der Poel correrá en el Campeonato Mundial de Gravel este año?” Como actual campeón del mundo en ruta, Van der Poel defenderá su título en Zúrich este domingo en el Campeonato Mundial en ruta y aún no ha confirmado su participación en tierra, pero Ten Dam está listo.

“Me quedan 10 comodines y le guardé uno”, dijo Ten Dam. ciclismonoticias. “Durante el Campeonato de Europa, dijo que la posibilidad de participar en el Mundial (de grava) es mayor que la de no hacerlo. Será una decisión de último minuto para él. No creo que la UCI diga 'no' si quiere competir. “.

Van der Poel sería uno de los favoritos para agregar un maillot arcoíris de grava a su creciente colección, después de haber ganado seis en ciclocross y competir por un segundo título mundial de ruta en solo unos días. Ha dominado algunas de las clásicas más importantes de un día con Alpecin-Deceuninck este año, y esta primavera obtuvo victorias consecutivas en el Tour de Flandes y París-Roubaix, además de podios en Gent-Wevelgem y Lieja-Bastogne-Lieja.

Pero Ten Dam se apresuró a añadir que entre su plantilla de cerca de 37 ciclistas de élite clasificadas y otras 20 selecciones comodín, el equipo femenino era el que debía vencer en Lovaina en el Campeonato Mundial de Gravel.

“Puck Pieterse, ganó el Mundial de Mountain Bike, y si gana este, podrá optar por el triplete todoterreno”, dijo sobre la joven de 22 años, que ganó este año el título élite femenino en cross-country de montaña. en bicicleta y se llevó la corona sub23 en el mundial de ciclocross en 2022. También ganó una etapa en el Tour de France Femmes en Lieja, demostrando su talento multidisciplinario para Fenix-Deceuninck.

“Y luego Marianne Vos (campeona holandesa de gravel 2022), segunda en los Juegos Olímpicos (carrera en ruta), es una historia. Y Lorena Wiebes (campeona UEC Gravel 2023). Básicamente, son la mitad del equipo olímpico. Eso es jodidamente jodido asombroso.”

Ten Dam dijo que era una tarea ardua hacer los arreglos para un equipo nacional que estaba cerca de 60 miembros de élite, la lista final se confirmará en los próximos días. Está haciendo planes para una casa del equipo donde se pueda acceder a un mecánico, un soigneur y suministros para el equipo nacional, y ha confirmado que la federación también proporcionará un médico del equipo. Se estaba volviendo más competente en Excel para realizar un seguimiento de la indumentaria del equipo y la información de los ciclistas.

“Es totalmente diferente a un equipo de ruta u otras disciplinas dentro de la UCI, porque básicamente, muchos de los atletas pueden clasificarse ellos mismos: el primer 25% de los clasificados de la UCI, o campeones nacionales, o como yo en el Campeonato Europeo. Sí tengo los 20 comodines de la federación.

“Utilizo los comodines sólo para los profesionales del WorldTour, los profesionales del ProTeam, tanto hombres como mujeres, que tienen un gran programa con los equipos de ruta. Y los buenos corredores de ciclocross. Sólo tengo que seleccionar los comodines, pero debido a que hice esos requisitos , tienes que ser un profesional”, dijo.

“Con las mujeres, recibí muchas solicitudes de comodines. Con los hombres, es un poco más difícil porque todavía tienen carreras en Francia, España y China”.

Señaló que, además de Pieterse, Vos y Wiebes, esperaba que el elenco de estrellas incluyera a Fem van Empel, Lucinda Brand, Thalita de Jong, Riejanne Markus, Yara Kasteleijn y otras.

En el lado masculino, Jasper Ockeloen sería “el hombre”, ya que el año pasado fue el mejor hombre de élite holandés en la 13ª posición. Ten Dam nombró al recién llegado Adne Koster y al especialista en ciclocross Joris Niewwenhuis como dos contendientes más.

Este año Ten Dam, que también opera Vive lento, viaja rápidono tenía un calendario “regular” de eventos como los últimos tres años, y después de Unbound Gravel se concentró en completar la caminata de 4200 km del Tour Divide en el oeste de EE. UU., pero se quedó a dos días de batir un récord allí.