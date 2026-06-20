Las aspirantes al maillot amarillo no pudieron alcanzar a Femke de Vries y Lauren Dickson en el primer partido montañoso de Sondrio

La primera etapa del Tour de Suiza Femenino vio a una ganadora sorpresa cuando Femke de Vries (Visma-Lease a Bike) superó a Lauren Dickson (FDJ United-Suez) en Sondrio después de una escapada de 40 km.

La etapa bien diseñada de 109,3 km en Valtellina parecía preparada para albergar el primer enfrentamiento general de muchos en la carrera recientemente ampliada de cinco días, pero los principales favoritos se quedaron cortos. Analizamos las carreras del día para descubrir por qué.

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