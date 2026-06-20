Las aspirantes al maillot amarillo no pudieron alcanzar a Femke de Vries y Lauren Dickson en el primer partido montañoso de Sondrio

La primera etapa del Tour de Suiza Femenino vio a una ganadora sorpresa cuando Femke de Vries (Visma-Lease a Bike) superó a Lauren Dickson (FDJ United-Suez) en Sondrio después de una escapada de 40 km.

La etapa bien diseñada de 109,3 km en Valtellina parecía preparada para albergar el primer enfrentamiento general de muchos en la carrera recientemente ampliada de cinco días, pero los principales favoritos se quedaron cortos. Analizamos las carreras del día para descubrir por qué.

Después de 56 km de llano al comienzo del día, la primera subida a Buglia in Monte (2,9 km al 10%) no trajo grandes ataques. Sin embargo, redujo el pelotón a 28 corredores. El ascenso de prueba, combinado con temperaturas superiores a 25°C, minó la energía de los corredores en un punto temprano de la etapa.

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Tanto las duras subidas como el difícil clima recordaron el Campeonato Mundial de Ruta 2025 en Kigali, Ruanda, en el que también hubo un ganador sorprendente, pero lejos de ser aleatorio o indigno.

Tras el descenso, los ataques empezaron a volar. Un primer movimiento de Franziska Koch (FDJ United-Suez) le permitió abrir una pequeña brecha, con cinco ciclistas persiguiéndola, luego De Vries cruzó sola, antes de que otras cuatro ciclistas lograran cruzar antes de que las brechas se cerraran nuevamente.

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El siguiente ataque se produjo apenas unos cientos de metros más adelante cuando Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) hizo su movimiento. Ocho corredores más siguieron inmediatamente al corredor holandés, mientras que el resto del pelotón no reaccionó.

En cambio, los corredores individuales que se habían perdido el movimiento atacaron desde el pelotón e intentaron cruzar, aumentando finalmente el grupo delantero a 12 corredores. El grupo delantero estaba ahora cerca de los dos sprints Tissot Time, que ofrecían bonificaciones de tiempo, y los corredores seguían avanzando para conseguir estos segundos de bonificación.

Combinado con el 'pelotón' (si es que se puede llamar así a un grupo de 17 corredores) tomando un respiro, aparentemente contento con la escapada del grupo, los 12 favoritos ganaron 34 segundos en el lapso de menos de cinco minutos.

Desde los sprints extra, quedaban poco más de 7 km hasta el inicio de la subida a Triangia. Este tramo distaba mucho de ser plano, subiendo unos 200 metros de altitud, pero aquí era donde un esfuerzo de persecución concertado podría haber mantenido bajo control la ventaja de la fuga. Sin embargo, otros diez corredores regresaron al pelotón por detrás, lo que sugiere que el ritmo no era excesivo.

Movistar se había colocado al frente del pelotón, con Francesca Barale y Tota Magalhães trabajando para Marlen Reusser, pero no contó con la ayuda de nadie más. Muchos equipos tenían solo un corredor en el pelotón y/o un corredor en la fuga por delante, pero EF Education-Oatly fue una excepción.

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Además de su líder de la general, Cédrine Kerbaol, el equipo vestido de rosa tenía en el grupo a Axelle Dubau-Prévot, Alice Towers, Henrietta Christie y Babette van der Wolf, pero no asumió la responsabilidad de la persecución. Dos ciclistas no pueden hacer mucho contra 11 escapados (Zoe Bäckstedt cayó en este tramo), y la diferencia se redujo a un minuto.

Una vez que comenzó la subida a Triangia (4,2 km al 7,1%), la ventana de oportunidad se había cerrado: Urška Zigart (AG Insurance-Soudal) marcó un ritmo duro que dividió la escapada, pero vio a los tres escaladores más fuertes tomar ventaja, y los últimos 30 km fueron casi siempre cuesta arriba o cuesta abajo.

Es difícil recuperar tiempo en una escapada relativamente nueva que no ha estado en la carretera durante horas, y aún más difícil que la fuga esté formada por corredores fuertes como Zigart (que perdería contacto en el descenso de Triangia), Dickson y De Vries.

Movistar, consciente del peligro, rescató a Liane Lippert de la escapada, pero la alemana no pudo hacer mucho para reducir la diferencia. En los últimos 15 km, EF Education-Oatly y UAE Team ADQ se unirían a Movistar en la persecución, pero era demasiado poco y demasiado tarde, incluso con la última colina de Bordighi (1,1 km al 11%) a 5 km de la meta.

De Vries y Dickson aguantaron cómodamente para disputar la victoria entre ellos, mientras que Kerbaol se alejó de un grupo de importantes contendientes de la general, incluidas Elisa Longo Borghini, Marlen Reusser y Kasia Niewiadoma-Phinney, para ocupar el tercer lugar, 29 segundos después.

Al final, como en Kigali, la carrera premió a los corredores que se atrevieron a atacar desde lejos en un recorrido duro en lugar de esperar a la final.

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