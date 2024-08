Ese Ukpeseraye consigue una entrada de última hora para Sprint y Keirin y enorgullece a Nigeria: “Me siento tan feliz como si hubiera ganado”

La nigeriana Ese Ukpeseraye puede haber quedado en último lugar en la prueba de clasificación de ciclismo en pista para los Juegos Olímpicos de París para el sprint individual femenino el viernes, pero teniendo en cuenta que no había entrenado en un velódromo durante más de un año y que estaba pedaleando en una bicicleta prestada, su vuelta rápida de 200 metros fue un tiempo más que respetable: 11,652 segundos. Fue una actuación que esperaba que inspirara a su país a invertir en el ciclismo en pista.

Ukpeseraye dijo que estaba tan sorprendida por el tiempo que se sintió tan feliz como si hubiera ganado la carrera.

“Estaba muy contento porque en la vuelta rápida nunca había hecho un 11 (segundo) antes. Siempre hago 12, a veces 13”, dijo Ukpeseraye. Noticias de ciclismo“Me sorprendió incluso que sin prepararme hice 11. Hay gente que se ha estado preparando para esto durante los últimos tres años y también hicieron 11 como yo. Así que me sentí muy, muy feliz, como si yo fuera el que ganó.

“Si me hubiera preparado para ello, lo habría hecho mucho mejor, porque nunca me había entrenado para ello y lo hice en un momento así”.

Ukpeseraye fue una sorpresa en la carrera de velocidad femenina. Estaba en París para la carrera de ruta femenina, pero se incorporó a la lista de participantes en pista después de que Egipto perdiera su lugar cuando la UCI descalificó a la participante Shahd Saied, que había sido nombrada para el equipo olímpico a pesar de haber sido suspendida por chocar a su competidora durante los campeonatos nacionales.

La noticia de la participación de Nigeria llegó menos de una semana antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París, y el equipo nigeriano no había empacado ninguna bicicleta de pista. Entró en acción el equipo alemán, que ya había ayudado al equipo de Ukpeseraye en los Campeonatos Mundiales de Pista UCI de 2022 cuando no tenían barras aerodinámicas para la persecución por equipos.

Esta vez, Ukpeseraye tuvo la oportunidad de montar una bicicleta especialmente diseñada por el Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES), que le fue prestada para el Keirin a principios de esta semana y para la serie Sprint del viernes.

“La bici era fantástica”, dijo. “Hay veces que te dan una bici nueva para competir y te resulta difícil porque no has estado entrenando con ella y no estás acostumbrada a ella. Pero para mí, cuando me dieron la bici, el primer día que la usé, fue como si ya la hubiera usado. Me sentí muy cómoda sobre ella”.

“Realmente les agradezco mucho porque se dieron cuenta de mi necesidad y pudieron ayudarme”.

Ukpeseraye no es nuevo en el ciclismo en pista, ya que ha competido en una variedad inusual de eventos, incluyendo persecución por equipos, sprint por equipos, contrarreloj de 500 metros, keirin y omnium en competencias internacionales, pero solo ha competido en sprint individual en los Campeonatos Continentales, y no regularmente.

Sin embargo, sus resultados no reflejan su evidente talento, ya que, si bien Nigeria cuenta con un velódromo de madera en uno de los estadios deportivos más caros del mundo, la instalación tiene un historial de abandono. Aunque fue remodelado en los últimos años, el velódromo ha sido designado como una instalación multiusos y se alquila para servicios religiosos y otros eventos por el equivalente a 375 euros al día.

Ukpeseraye esperaba que su aparición y su prometedor desempeño en los Juegos Olímpicos llevaran a que el velódromo se destinara al propósito previsto.

“Tenemos una pista muy bonita. Nuestra pista es la mejor de África, pero no la utilizamos. No nos dan permiso”, dijo Ukpeseraye.

“A veces tenemos competición y queremos entrenar en el velódromo pero hay una fiesta allí y nos dicen que no podemos usarlo, así que cogemos nuestras bicis y nos vamos a casa. Cuando queríamos ir a Glasgow para el Campeonato del Mundo, teníamos que entrenar en la pista. Pero desgraciadamente no podemos usar la pista, porque la están usando para fiestas”.

Dijo que a veces, para las fiestas, los usuarios clavan pancartas en la superficie de madera de la pista, un sacrilegio absoluto en el ciclismo en pista.

“Es como si no entendieran lo que es la pista. A veces ponen clavos en la pista cuando están haciendo una fiesta y luego, cuando estamos rodando, tenemos accidentes porque hay clavos. Tienes un pinchazo y te caes porque han clavado la pista.

“Tendremos mucho que aprender sobre eso porque creo que si la gente viniera aquí hoy a ver el espectáculo, sabrá que esta pista no está pensada para fiestas ni para otras ocasiones”.

