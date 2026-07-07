Clément Berthet cruza la meta de la 1ª etapa tras una caída, pero se perderá la salida de la 2ª etapa con colinas

Puede que Groupama-FDJ United haya tenido un comienzo sólido en la hoja de resultados de la etapa 1 del Tour de Francia, con octavo en la etapa y Romain Grégoire en el puesto 12 en la general, pero también sufrió una derrota ya que el impacto de una caída en la contrarreloj por equipos los dejará con un corredor menos que el domingo.

Todo iba bien en el primer control intermedio, con el equipo marcando la quinta posición, pero a mitad de la contrarreloj de 19,6 km, Clément Berthet y Guillaume Martin-Guyonnet se cayeron.

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