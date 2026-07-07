Clément Berthet cruza la meta de la 1ª etapa tras una caída, pero se perderá la salida de la 2ª etapa con colinas

Puede que Groupama-FDJ United haya tenido un comienzo sólido en la hoja de resultados de la etapa 1 del Tour de Francia, con octavo en la etapa y Romain Grégoire en el puesto 12 en la general, pero también sufrió una derrota ya que el impacto de una caída en la contrarreloj por equipos los dejará con un corredor menos que el domingo.

Todo iba bien en el primer control intermedio, con el equipo marcando la quinta posición, pero a mitad de la contrarreloj de 19,6 km, Clément Berthet y Guillaume Martin-Guyonnet se cayeron.

“Clément perdió el equilibrio, Guillaume no pudo evitarlo y la cadena de Quentin (Pacher) se soltó y quedó partido”, dijo el entrenador Anthony Bouillod en un comunicado del equipo. “Rápidamente nos quedamos con cinco corredores”.

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Pese a ello, la plantilla siguió adelante, no queriendo hacer perder tiempo a Romain Grégoire. Después de todo, el golpeador de 23 años está bien preparado para probar suerte en la etapa montañosa 2, que, si se reducen los huecos, podría colocarlo en una posición para perseguir la oportunidad de vestir el maillot amarillo.

“Fue un verdadero golpe”, afirmó Grégoire, de 23 años. “En el calor del momento, ni siquiera me di cuenta de que se habían estrellado. Como habíamos decidido reservarme para el final, sólo quedaban cuatro para trabajar”.

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Mientras el resto del equipo continuaba atacando hasta el final y Grégoire remataba con una fuerte carrera final, tanto Martin-Guyonnet como Berthet cruzaron la meta cojeando unos tres minutos atrás.

“Mostramos el compromiso que queríamos y el resultado es bastante bueno teniendo en cuenta el contexto”, afirmó Bouillod. “Por otro lado, la caída de Clément y Guillaume es evidentemente una gran decepción. Podríamos haber aspirado al sexto puesto si los hubiésemos tenido con nosotros, pero, sobre todo, están las secuelas de esa caída”.

El equipo confirmó que Berthet no podría tomar la salida en la etapa del domingo, una de las primeras incorporaciones a la lista de abandonos, pero no dio más detalles sobre sus lesiones. La etapa 2 llevará a los corredores 182 km desde Tarragona a Barcelona, ​​terminando con tres ascensiones al Castillo de Montjuïc en los últimos 30 km.