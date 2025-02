El campeón mundial ataca a 148 km desde el final con su compañero de equipo Domen Novak y extiende la ventaja con tres segundos de bonificación

Tadej Pogačar (EAU EAU Emirates-XRG) puede ser predecible, en muchos sentidos. Tomemos cuando atacó en Strade Bianche en el momento exacto, les dijo a todos que lo haría, por ejemplo, y cómo domina gran parte del calendario, como la mayoría espera que lo haga. Pero en la gira de los EAU en 2025, ha mantenido a todos adivinando durante toda la semana con varios ataques a más de 130 km desde el final.

¿Está aburrido? ¿Todo esto es un juego para él? ¿Está preocupado por disuadir en una etapa de sprint fácil? Resulta que es quizás una mezcla de los tres.

Cuando él y Domen Novak se mudaron al frente del grupo a una velocidad de nudos con 149 km para el final y se alejaron del pelotón, fue déjà vu de la “broma práctica” de la pareja eslovena del Volta A Catalunya la temporada pasada. Sin embargo, esta vez, el movimiento se atascó.

Vincent Langellotti (granaderos de Ineos) siguió de cerca, y pronto, defendiendo al campeón de los EAU Tour, Lennert Van Eetvelt (Lotto) también estaba en la rueda y se comprometió. El nuevo grupo se unió a aquellos que ya estaban al frente para formar una escapada de 11 hombres que duró hasta la marca de 39 km para ir en Dubai.

“Fue un momento divertido como fue el año pasado en Volta A Catalunya, Domen (Novak) solo en el frente con un minuto y medio en el grupo. Pero hoy, otros muchachos también lo siguieron y resultó ser una escapada “, dijo Pogačar en su conferencia de prensa posterior a la carrera.

“Entonces nos comprometimos e intentamos no gastar demasiado, solo rotar con los muchachos y seguir su ritmo. Fue un buen día, lo estaba pasando bien y terminamos el escenario mucho más rápido por eso”.

En Catalunya, Pogačar y Novak se escondieron en algunos arbustos después de un descanso de la naturaleza, que terminó su ataque de broma. Sin embargo, en el movimiento de hoy, se detuvo casualmente para ir al baño lo que puso las cosas en marcha.

“No sé cómo estábamos y Tadej en el descanso, pero nos detuvimos para un orinar, luego volvimos con algo de velocidad, Tadej me empujó y luego fuimos y nos quedamos allí”, dijo Novak a dijo Novak. My Bike y Velo al final.

“Hablamos con los chicos y no fue demasiado difícil, así que nos quedamos como 100 km en el descanso”. El Domestique esloveno incluso aprovechó la oportunidad de saludar en el pelotón cuando el descanso les pasó en una de las carreteras de carreteras que corrían paralelos entre sí, sin embargo, no se intercambiaron palabras cuando se atrapó el descanso.

“No sé, nadie dijo nada, pero creo que muchos equipos se detuvieron”, dijo Novak. “Éramos 12 chicos y no tan fuertes jinetes, pero trabajamos bien y creo que en el pelotón tampoco fue fácil.

“A Tadej le gusta disfrutar y juega con él así. Creo que puede y fue así. Yo también lo disfruté”.

Su compañero de equipo Mikkel Bjerg también confirmó que era puramente algo instintivo para Pogačar hacer tal movimiento, sin que se hicieran planes previos a la carrera en la camioneta del equipo o en la reunión.

“El descanso ya fue y Tadej, creo que dijo que era una broma, luego de repente tuvieron la brecha con Van Eetvelt (también allí) y luego creo que simplemente fueron”, dijo Bjerg a periodistas que incluyen My Bike al final.

“No (no fue planeado), fue solo un instinto, supongo y tal vez esperaba que se siguieran algunos más”.

Pogačar obtuvo tres segundos de bonificación de su día en el frente de la carrera, superando a Van Eetvelt a la línea en el primer sprint intermedio, sin embargo, el belga también ganó tres segundos en el campo GC, llegando a Pogačar en un sprint y Vencer al líder de la carrera hasta el último segundo disponible en el otro.

Sin embargo, el factor de deterioro fue real, sin embargo, sus compañeros de equipo reconocieron cómo Pogačar, específicamente, necesita días más difíciles para mantener su gran capacidad. Después de un sprint en el primer día, un esfuerzo de contrarreloj en el día dos, el sprint de la montaña Jebel Jais en la etapa tres y los vientos cruzados en la etapa 4, la carrera de hoy amenazó con ser mucho más fácil. Pero Pogačar, por supuesto, no dejó que eso sucediera.

“En estas carreras, puede ser un poco aburrido. Además, no es que tu forma caiga, pero cuando no entrenas duro y la carrera no es difícil, no sientes esto”, dijo Novak. “Mañana quizás tengamos un poco de descanso y luego otra etapa dura.

“Si solo te quedas en el pelotón, es un día fácil y para él, es lo que necesita su motor, así que creo que no se disculpará por hacer que sea un día un poco difícil para el pelotón”, se hizo eco de Bjerg.

“Se enfoca en lo que necesita para esta campaña y parte de la temporada y supongo que tal vez en la televisión se ve un poco loco, pero puede decidir qué quiere hacer.

“Supongo que todo depende, si eres un velocista, probablemente sea suficiente resistencia, pero un tipo como él, tuvimos algunos días bastante agradables con Jebel Jais, ayer Vowinds para poder abrir el gas un poco hoy, potencialmente un día fácil, Supongo que también quería empujar un poco “.

Pogačar terminó su conferencia de prensa revelando que también hubo una apuesta alegre involucrada con su nuevo compañero de equipo Florian Vermeersch que jugó un papel en por qué atacó, después de dar la bienvenida al belga al equipo número uno de ciclismo con un apodo.

“No soy una persona de apuestas, pero hoy hubo una apuesta involucrada”, dijo el campeón mundial. “Encontramos un apodo para Florian de una caricatura: Frankie la tortuga, que en esloveno se llama Franček, así que ese es su apodo ahora.

“Dijo que si gano hoy, él pondría un tatuaje en su antebrazo con Franček, así que esa fue la única apuesta que hice en mucho tiempo en realidad”.

Por ahora, el antebrazo de Vermeersch permanecerá intacto sin ningún reptil de dibujos animados.

Sin embargo, Pogačar, incluso como campeón mundial y líder de la carrera en los EAU, se está divirtiendo tanto como siempre en la bicicleta. Con otro día de sprint de panqueque para llegar a la etapa 6 en Abu Dhabi, no se sorprenda demasiado si ves la camiseta roja en movimiento nuevamente.