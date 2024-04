Brown se une a O'Grady, Hayman, Goss y Gerrans en la lista de ganadores del Monumento Australiano

La victoria de Grace Brown en Lieja-Bastoña-Lieja marcó dos momentos históricos del ciclismo. Le dio a FDJ-SUEZ su primera victoria en un Monumento desde su creación en 2006 y se convirtió en la primera mujer de Australia en ganar uno de los Monumentos del ciclismo.

Brown se une ahora a la prestigiosa lista de ganadores del Monumento de Australia, que incluye a Stuart O'Grady (París-Roubaix 2007), Mathew Hayman (París-Roubaix 2016), Matthew Goss (Milán-San Remo 2011) y Simon Gerrans (Milán-San Remo). 2012 y Lieja-Bastoña-Lieja 2014).

De los cinco Monumentos el pelotón femenino compite en tres. Milan-San Remo e Il Lombardia de RCS Sports no ofrecen carreras femeninas junto con los eventos masculinos, pero el Women's WorldTour incluye el Flanders' Classics Tour de Flandes, así como el Paris-Roubaix y Liège-Bastogne-Liège de ASO. Brown es la primera mujer australiana que gana cualquiera de estos tres eventos.

“El equipo está muy emocionado. Esta es nuestra primera victoria en el Monument. Es un hito histórico en el equipo. Estoy muy feliz de haberlo logrado”, dijo Brown, con los ojos llenos de lágrimas de alegría en la línea de meta. en una entrevista en Ciclismo Pro Net.

Brown se unió al equipo FDJ-SUEZ en 2022 para ayudar con sus ambiciones de desarrollar las clásicas de primavera y las grandes vueltas. A menudo sitúa sus objetivos de temporada en las Clásicas de las Ardenas y ha subido al podio en dos ediciones anteriores, 2020 y 2022, en Lieja-Bastoña-Lieja.

“Creo que esta es oficialmente mi carrera favorita del año. Ha sido especial, tener dos segundos lugares aquí y siempre soñé que podría ganarla si llegaba con el grupo delantero”, dijo Brown.

Brown ha sido una de las mejores ciclistas profesionales de Australia, con victorias en el Tour Down Under y Brugge-De Panne, etapas en el Women's Tour, Vuelta a Burgos, Challenge by la Vuelta y Tour of Scandinavia, así como podios en el Campeonato del Mundo de Ruta.

Ganó la contrarreloj individual en el Campeonato Nacional de Australia por cuarta vez en enero pero, hasta su victoria en Lieja-Bastogne-Lieja, no había podido rendir al máximo en la primera parte de la temporada.

“Es increíble porque no tuve la mejor primavera. Esta semana comencé a sentirme muy bien. Llegué justo a tiempo para terminar estos Clásicos. Estoy muy feliz”, dijo Brown.

Brown mostró una fuerza notable durante la carrera de 153 km femenina, formando parte de la fuga principal del día de ocho personas que se formó después de la Côte de Stockeu, que perseguía a su compatriota Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal), que se había adelantado a la carrera.

Una vez que atraparon a Gigante, Brown se separó del frente del pequeño grupo líder con Élise Chabbey (Canyon-SRAM) y Kim Cadzow (EF Education-Cannondale), pero luego se les unieron Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM), Elisa Longo Borghini. (Lidl-Trek) y Demi Vollering (SD Worx-Protime).

“Siempre es una apuesta cuando vas temprano y estás en la fuga durante mucho tiempo. Nunca te sientes fresco al llegar a la final, pero fue suficiente para superar a Roche-aux-Faucons y estar delante grupo. Estoy feliz de que todo haya funcionado”, dijo Brown sobre su esfuerzo.

Su carrera casi tuvo un final abrupto a 6,8 km del final cuando entró en una rotonda demasiado rápido y tuvo que frenar para evitar caer. Ella y Cadzow de Nueva Zelanda se vieron obligados a salirse de la carretera y tuvieron que atravesar el césped a lo largo del costado de la carretera para volver a saltar al asfalto, lo que proporcionó un final tenso.

“Justo antes del descenso final, miré un poco hacia arriba en la curva y no logré doblarla. Fue un poco estresante tratar de alcanzar al grupo. Me alegro de no haberme estrellado, pero en Al final todo estuvo bien”, dijo.

Los corredores de Australia y Nueva Zelanda se reunieron con los líderes para un final táctico. Niewiadoma atacó temprano pero luego se desvaneció cuando Longo Borghini lanzó. Brown cronometró su sprint perfectamente y rodeó al campeón italiano para llevarse la victoria, mientras que Vollering terminó en tercer lugar.

“Hubo muchos ataques en la final. Seguí algunos, pero también hay que apostar un poco”, dijo. “Por alguna razón, tengo paciencia a cámara lenta en una final de sprint como esa. Esperé y vine con velocidad, y fue suficiente para ganar la carrera. Es genial”.