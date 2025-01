Georg Zimmermann y Patrick Konrad se sitúan entre los cinco primeros de la general tras luchar por unos segundos de bonificación intermedios en la etapa 2

El margen de victoria en el Tour Down Under casi siempre ha sido cuestión de segundos, pero ¿será ese el caso en 2025?

Una etapa 3 recientemente diseñada desde Norwood a Uraidla podría cambiar las reglas del juego, pero los ciclistas todavía estaban luchando por segundos extra en la etapa 2 en Tanunda.

Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) y Patrick Konrad (Lidl-Trek) entraron en la escapada buscando maximizar sus perspectivas en la general, lanzando sprints completos para los segundos de bonificación intermedios. Ambos salieron con cinco segundos menos antes de que se captara la jugada.

Puede que cinco segundos no parezca mucho, pero en las 24 ediciones del Tour Down Under, la diferencia media con el segundo puesto es de 15 segundos, el máximo fue de 1:13 en 2024. Tres veces: en 2003, 2012 y 2018, el ganador se decidió mediante un desempate (posiciones de llegada de etapa).

Incluso cinco segundos podrían resultar decisivos en la clasificación general el domingo, para las últimas plazas del podio, pero también para las vitales posiciones entre los diez primeros y los puntos que conllevan para el ranking UCI.

Konrad y Zimmermann son ahora cuarto y quinto en la general, respectivamente, y se espera que tres velocistas: Sam Welsford (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Arne Marit (Intermarché-Wanty) y Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) sufran en los próximos etapas montañosas.

Konrad y Zimmermann podrían incluso llevarse el maillot ocre del líder de la carrera en la etapa 3. Esta es la ruta del Tour Down Under y así es Cómo ver la etapa 3 del Tour Down Under.

Konrad dijo ciclismonoticias No necesariamente había planeado unirse a la escapada.

“Si hubiera sido una pelea importante, no iría, pero fue bastante fácil. Fui a intentarlo para obtener los segundos extra porque, al final de la semana, puede cambiar mucho”.

Zimmermann esperaba que el movimiento hubiera tenido más posibilidades, dadas las tres ascensiones de Menglers Hill, pero la pareja, junto con el líder de la clasificación de montaña, Fergus Browning (Equipo Nacional Australiano ARA), se vieron afectados a 45 km del final.

“Mi objetivo personal sería superar la última subida al frente y luego esperar que venga un grupo más fuerte desde atrás”, dijo Zimmerman en el podio después de aceptar el premio al ciclista más combativo.

“Pero los demás no se comprometieron. Yo solo no quería comprometerme, así que volvimos al grupo y tomamos un enfoque más fácil hasta el final”.

“El objetivo principal de hoy era ganar algunos segundos como lo hice aquí el año pasado”, cuando su bonificación de tres segundos en el mismo tramo significó la diferencia entre el puesto 12 y el 13 en la general.

“Mañana y el sábado veremos cuánto valen estos cinco segundos”, añadió Zimmermann.

“Mañana es un día realmente complicado: hay una aproximación técnica a la subida final, y ésta es realmente desagradable y empinada, y después no hay tiempo para recuperarse. Sólo hay subidas y bajadas durante un par de kilómetros hasta la meta. Así que Mañana espero la primera gran acción en la general y un día estresante, así que me alegro de haber podido conseguir una pequeña ventaja hoy”.