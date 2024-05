Equipo rosa, componentes de posventa y joyas contrarreloj de la primera semana del Giro de Italia

Es el primer día de descanso del Giro de Italia 2024. Hasta ahora, las carreras han seguido el libro de jugadas, aunque quizás sean más dominantes desde el arma de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Mientras todos nos rascamos la cabeza colectivamente y nos preguntamos si hay algo que alguien pueda hacer para derribar a Tadej Pogačar de su pedestal rosa, el día libre brinda una oportunidad para sumergirnos en algunas de las tecnologías más novedosas que se exhiben.

Las clásicas ya están terminadas, y con ellas, las modificaciones específicas para adoquines también desaparecen, mientras que la avalancha de bicicletas nuevas que excluye el Tour de Francia aún está por llegar. Se podría pensar que el Giro es un pantano técnico, pero siempre hay cosas que detectar si sabes dónde buscar, y nosotros sabemos dónde buscar.

Levante los pies y desplácese hacia abajo a través de las exuberantes imágenes y prepárese para disfrutar de las configuraciones, el nuevo equipo, las piezas únicas y los accesorios rosas de la primera semana de la primera gran gira de la temporada.

El esquema de pintura es el mismo que el Propel que Jayco-AlUla ha estado usando durante toda la temporada, y nos gusta mucho aquí en My Bike.

El Giro es una gran oportunidad para echar un vistazo a las motos de algunos equipos comodines que no vemos tan a menudo. Aquí está el De Rosa 70 de VF Group–Bardiani–CSF–Faizanè. Un bocado del nombre de un equipo, pero de todos modos es una bicicleta muy atractiva.

También es una rara ocasión para ver en acción el nuevo grupo inalámbrico Campagnolo Super Record, ya que Campagnolo ya no está en el WorldTour.

Las cosas no son como parecen en el campamento de Soudal-QuickStep. Las bicicletas del equipo parecían estar equipadas con ruedas Roval Rapide normales, pero tras una inspección más cercana, tenían la inscripción “TEAM”. ¿Encendedor? ¿Más aerodinámico? Por ahora sólo podemos especular, pero es seguro asumir que son más rápidos.

Ok, hicimos bastante bien en llegar hasta aquí sin mostrarles los Colnago V4R rosados ​​de Pogačar. Si bien sus patrocinadores no han llegado a una bicicleta completamente rosa, el kit de acabado rosa al menos se complementa con un logotipo rosa.

Con un patrocinador de silla de montar italiano, no sorprende ver un Prologo rosa encima de su tija de sillín.

El líder de la carrera calentando para la contrarreloj, que ganaría. Hay mucho de qué hablar en la foto. Tiene una capa base aerodinámica que en realidad es solo un par de mangas, un sensor de temperatura corporal Core en su correa de frecuencia cardíaca, gafas de sol rosas, el controvertido traje combinado púrpura/rosa y extensiones aerodinámicas de la marca Enve aún inéditas. El equipo también nos ha informado que a Pogačar le gusta calentarse con la música rap que escucha en sus auriculares JBL, y con Eminem en particular. No está descartado asumir que es 'Lose Yourself' justo antes del comienzo, así que siéntete libre de escuchar el resto de la galería.