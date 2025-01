El evento en ruta del 19 de abril continúa con reglas de autosuficiencia e introduce horarios de inicio separados para élites y juniors.

Un aumento de tres veces en el premio en The Growler de este año, la carrera de ruta de un día de 139 millas en Levi's GranFondo, eleva el pago total a $156,000 para los 10 mejores corredores en las divisiones masculinas y femeninas el 19 de abril.

Otros cambios en la carrera profesional incluyen horarios de inicio separados para mujeres, hombres y jóvenes, un área designada de “apoyo personal” en la ruta y pagos de hasta 10 puntos. El año pasado, The Growler premió a las cinco mejores mujeres y a los cinco mejores hombres por igual con acciones por un total de 55.000 dólares. Este año los ganadores recibirán cheques por valor de 25.000 dólares.

Las recompensas de alto riesgo ya han pagado dividendos para los organizadores con compromisos tempranos de los profesionales, incluidos los campeones defensores Keegan Swenson (Santa Cruz Bicycles) y Lauren De Crescenzo (Factor/The Feed/Wahoo/PERC). Entre los contendientes que buscan quitarles los principales premios y el prestigio en el lado masculino se encuentran los nativos del condado de Sonoma, Peter Stetina (Canyon CLLCTV) y Luke Lamperti (Soudal-QuickStep), Matt Beers, el campeón nacional de grava de EE. UU., Brendan Wertz, y en el lado femenino, los mejores. -cuatro finalistas Sarah Sturm y Flavia Oliveira Parks.

El nuevo patrocinio principal de Skipstone, una bodega de producción limitada en el área de Alexander Valley en el condado de Sonoma, fue responsable del enorme aumento del 283 % en el premio en metálico para la carrera profesional. El cofundador del evento y ex ciclista de WorldTour, Levi Leipheimer, quien inició el GranFondo en 2009 con el director ejecutivo de Bike Monkey, Carlos Pérez, dijo que el evento de 2025 no solo es rico en recompensas, sino también generoso para el desarrollo de los aspirantes a profesionales.

“Estamos muy agradecidos por el generoso apoyo de nuestros amigos de Skipstone. Fahri (Diner, propietario de Skipstone) realmente cree en el ecosistema del fondo y en que es un evento participativo. Cualquiera puede inscribirse”, dijo Leipheimer. ciclismonoticiasy señaló que el evento tiene siete distancias y nuevamente apoyará a la Fundación King Ridge.

“Pero todavía estamos retribuyendo a los niños en riesgo, y ahora estamos retribuyendo al deporte con esta lista de premios y ofreciendo una carrera en ruta que tiene una barrera de entrada más baja que las carreras típicas organizadas por la UCI, que Definitivamente tienen su lugar, pero veo esto como una forma para que las personas se adentren en el deporte, ya sea que se estén inscribiendo en la ruta corta para montar por primera vez o que sean aspirantes a corredores y lleguen a la fila. junto a Peter Stetina, Luke Lamperti, o Lauren De Crescenzo.”

Mientras que las clásicas de un día en Europa alcanzaron un crescendo la misma semana con la Paris-Roubaix y la Amstel Gold Race, The Growler ofrece un desafío similar, Leipheimer se refiere a la ruta como “pista única para bicicletas de carretera”. Se utilizará el mismo circuito montañoso en caminos estrechos y sinuosos que el año pasado, abarcando viñedos y bosques a lo largo de 13,800 pies de desnivel.

Esta vez habrá muchas modificaciones entre las líneas de salida y llegada en la ciudad de Windsor. Continuará una salida masiva para los corredores aficionados en todas las distancias, sin embargo, las divisiones de élite en el Growler tendrán cada una sus propios horarios de salida para comenzar el día, los horarios aún están por determinar. El tercer y cuarto grupo en tomar la salida serán los junior masculino, en la ruta Geyser de 86 millas, y luego las junior femeninas, en la ruta Medio de 68 millas.

En la ruta, por primera vez, habrá una zona de “apoyo personal” donde los atletas podrán tener equipos y podrán recoger o dejar alimentos. También habrá un biberón neutro en este mismo lugar para cualquier ciclista.

“Le doy crédito a la grava porque creo que ha enseñado a los atletas a ser autosuficientes. Esa es una gran razón por la que esto puede funcionar porque no tenemos una gran caravana de seguidores como se ve en el Tour de Francia. No hay apoyo personal del equipo, no podemos tener todo ese tráfico. Así que los ciclistas han aprendido a ser autosuficientes.

“Hemos invertido mucho más en control de tráfico este año, más agentes de motos porque ahora tenemos salidas separadas. Mi principal objetivo y mi principal preocupación es que todos estén seguros”.

El énfasis en la seguridad incluye no sólo marcas de ruta con flechas distintivas en cada recorrido, sino también desviaciones específicas en los últimos 7 km, cuando se espera que los corredores de The Growler terminen al mismo tiempo que los aficionados en rutas más cortas.

“Cuando los mejores hombres y las mejores mujeres se acerquen, comenzaremos a enviar a los corredores por las rutas más cortas en un camino más directo hacia la meta. Habrá líneas de meta separadas. Luego, cuando los mejores hombres y las mejores las mujeres hayan terminado, las personas en esas rutas más cortas continuarán yendo por ese camino hasta la meta, es por la seguridad de todos”.

La inscripción ya está abierta para The Growler y las otras seis distancias de Levi's GranFondo, y se anunciarán más atletas profesionales en las próximas semanas.

El año pasado, Swenson aceleró y superó al ex profesional del WorldTour Lawrence Naesen en la línea para ganar la división masculina de The Growler, mientras que De Crescenzo logró la victoria en solitario en la división femenina.