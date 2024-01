El título mundial de persecución por equipos puede haber sido lo más destacado de su carrera, “pero para el resto de nosotros, lo más destacado fue simplemente tenerla cerca”, dice el CEO Fechner después de su trágica muerte.

AusCycling rindió homenaje a Melissa Dennis (de soltera Hoskins) tras la trágica muerte de la atleta olímpica y ex campeona mundial en la víspera de Año Nuevo, y la organización está buscando una forma adecuada de conmemorar a la ciclista australiana.

“Melissa, madre, hija y esposa, también fue una ciclista campeona que nos emocionó e inspiró con sus exquisitas habilidades en la pista y en la carretera”, dijo la directora ejecutiva de AusCycling, Marne Fechner, en un comunicado de prensa.

“Melissa comenzó su carrera ciclista competitiva con sólo 16 años, y cuando se retiró a los 25 años, había demostrado al mundo que era una atleta de excepcional destreza”.

Hoskins se había centrado en la pista, donde consiguió el título mundial como parte del equipo de persecución por equipos en 2015 y compitió en los Juegos Olímpicos en dos ocasiones. En Londres 2012 terminó apenas fuera de las medallas, mientras que en Río 2016, a pesar de seguir con muletas después de una caída en el entrenamiento, se subió a la bicicleta tanto para la clasificación como para la primera ronda para tratar de mantener a su nación en la clasificación. cazar las medallas. Hoskins también corrió en carretera, ganando el Tour de Chongming en general y dos etapas en 2012.

Hoskins, madre de dos hijos y casada con el también ciclista Rohan Dennis en 2018, supuestamente fue atropellada por un vehículo en Adelaida, Australia, la noche del 30 de diciembre y murió a causa de sus heridas en el hospital a la mañana siguiente. Según los informes, Dennis fue acusado de provocar la muerte por conducción peligrosa, conducir sin el debido cuidado y poner en peligro la vida.

El viaje ciclista profesional de Hoskins comenzó cuando la ciclista llamó la atención del Programa de Identificación de Talentos del Instituto de Deportes de Australia Occidental a la edad de 15 años, mientras que los Juegos Olímpicos de Río, donde el equipo de persecución por equipos quedó quinto, marcaron la última carrera de su carrera. Sin embargo, retrasó el anuncio formal de su retiro hasta el año siguiente, tomándose tiempo para procesar un resultado que no había estado a la altura de sus grandes esperanzas antes de hacer pública la decisión.

“En los últimos meses, he adquirido una nueva comprensión sobre cómo definir mi carrera”, dijo en el momento de anunciar su jubilación. “Una carrera no debe definirse por las medallas ganadas o los resultados obtenidos. Elijo definir mi carrera por lo que logré como persona, dónde he estado, las personas que conocí y el estándar con el que he hecho mi trabajo. “He alcanzado todos los objetivos que quería alcanzar en ese sentido, dentro y fuera de la bicicleta, y como persona, creo que soy mejor en eso”.

AusCycling expresó que el deporte también fue mucho mejor por haber tenido a Hoskins como parte de él de una manera que se extendió mucho más allá del recuento de resultados que ayudó a asegurar a su nación y a su equipo.

“Melissa describió su medalla de oro en la búsqueda por equipos en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista UCI 2015 como lo más destacado de su carrera, pero para el resto de nosotros, lo más destacado fue simplemente tenerla cerca”, dijo Fechner, añadiendo que su presencia como alumna de el deporte siguió sintiéndose y apreciado una vez que ella se retiró.

AusCycling expresó su “más sentido pésame a la familia, los amigos y los ex compañeros de equipo de Melissa y determinará una manera apropiada de conmemorarla a ella y su contribución a nuestro deporte en los próximos días”.