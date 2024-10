La chaqueta Velocio Alpha Merino Air no tarda mucho en este mundo, pero por ahora tiene un 30% de descuento

A medida que nos acercamos al invierno, históricamente me he limitado a probar las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. Llueve mucho donde vivo, así que tiene sentido. Mis colegas se han encargado de probar las mejores chaquetas ciclistas de invierno, aquellas que están ahí para mantenerte cómodo y abrigado, pero no seco si llueve. Eso no significa que a veces no me envíen también chaquetas de invierno y, como no viajo exclusivamente bajo la lluvia, a menudo también les doy un buen uso a las chaquetas de invierno.

Una de esas chaquetas que he estado usando durante un par de temporadas pero que nunca pude revisar es la chaqueta Velocio Alpha Merino Air. Es una maravilla de alta gama, forrada de lana, que me encanta para montar en invierno helado y fresco. Lamentablemente, se está descontinuando, al menos por lo que puedo decir según el sitio web de Velocio, pero queda mucho stock y actualmente está rebajado en un muy saludable 30%. A este precio es una verdadera ganga, y aunque no voy a perder el tiempo escribiendo una reseña completa de una prenda que pronto se extinguirá, al menos puedo indicarle su dirección.

Chaqueta Velocio Alpha Merino Air: $249 $175 en Velocio 30% de descuento: Increíblemente cálido y acogedor, con un forro de lana merino natural, pero lo suficientemente transpirable como para disipar el calor. A precio normal se enfrenta a una dura competencia, pero a este precio de oferta es una auténtica ganga.

Lo que lo convierte en un favorito tan firme es la relación calidez-transpirabilidad que ofrece. Desde fuera no se diferencia mucho de muchas chaquetas, pero el pecho, el cuello y las mangas están forrados con lana merino de pelo alto. Es maravillosamente suave, absurdamente cálido, especialmente cuando se usa con una capa intermedia como Velocio Alpha Long Sleeve, pero permite que el calor escape muy fácilmente. Para temperaturas de un solo dígito (o menos de 40 en unidades de libertad) es increíble y, a este precio, supera a la mayoría de las opciones que he encontrado.

El interior alto es similar al de muchas chaquetas que utilizan Polartech Alpha, pero en este caso es un poco más natural y, en mis pruebas subjetivas, también es un poco más acogedor y cálido. Combinado con una de las mejores capas base para ciclismo y una capa intermedia como la Alpha, como se mencionó anteriormente, sería lo suficientemente cálido como para llevarte al punto de congelación, por debajo del cual es posible que no quieras andar afuera de todos modos por riesgo de hielo. Cuando sube la temperatura, se puede colocar sobre una camiseta de manga larga estándar y seguir siendo útil hasta alcanzar cifras bajas de dos dígitos.

Para contrarrestar que haga demasiado calor, hay una cremallera doble, para que puedas ventilar el calor sin que se agite, y la parte posterior es simplemente un simple vellón cepillado en lugar de pelo de merino. Una chaqueta con forro completo de merino sería demasiado para todos, excepto para los ciclistas más fríos.

Si bien todavía existe y a este precio, rivaliza con cualquier cosa de nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. Quizás no sea el corte más deportivo, pero si lo que buscas en invierno es recorrer kilómetros en lugar de cazar KOM, entonces es perfecto.