El neozelandés, decepcionado por no haber podido ganar la etapa, avanza al top ten

George Bennett no tuvo más que elogios para la determinación de sus tres compañeros de equipo para llevar a casa una escapada demasiado grande en la etapa 11 de la Vuelta a España, pero tampoco pudo ocultar su frustración por no poder ir a por la victoria.

El movimiento de 38 hombres en la etapa 11 a través de las colinas del sur de Galicia incluyó nada menos que cuatro representantes de Israel-Premier Tech: Bennett, Marco Frigo, Matthew Riccitello y Corbin Strong.

Como era el único equipo con tantos corredores, naturalmente le correspondió a Israel-Premier Tech hacer la mayor parte del trabajo y cerrar las brechas. Pero, como dijo Bennett, los cuatro lucharon contra una oposición considerable, incluso dentro de la propia fuga y no solo por parte del grupo perseguidor.

Parte del problema fue la sólida posición de Bennett en la clasificación general de la Vuelta a España y, al final del día, con una ventaja de 4:04 sobre el líder de la carrera, Ben O'Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale), el neozelandés ascendió al décimo puesto de la clasificación general. Pero, como le dijo a los periodistas después, su principal objetivo había sido ganar una etapa y, a pesar de los mejores esfuerzos de sus compañeros de equipo, eso no funcionó.

“Queríamos ganar la etapa, pensé que lo tenía todo asegurado, y entonces (el ganador de la etapa) Eddie (Dunbar, Jayco-AIUIa) se fue, simplemente estuvo muy cerca”, dijo Bennett sobre el ataque de Dunbar en el último kilómetro, anticipando un sprint. “Lo que hizo Eddie fue exactamente lo que yo estaba tratando de hacer, y lo hizo muy bien.

“Estoy muy decepcionado porque vi lo bien que iban los chicos. (Mi compañero de equipo Marco) Frigo, es difícil explicar lo fuerte que es ese tipo, estuvo tirando durante toda la escapada, diría que hizo el 98% de eso. Era tan rápido que cuando estaba sobre las ruedas me moría.

“Corbin y Matthew también hicieron mucho por mí. Incluso cuando un pequeño grupo se fue antes de la subida, se apresuraron tanto que logramos retomarla. No puedo evitar sentirme decepcionado en este momento”.

Bennett dijo que a pesar de que había tantos corredores en la escapada -o quizás en parte debido a eso, con tantos intereses diferentes- era prácticamente imposible conseguir un impulso real. Además, con Bennett presente, como amenaza para la general, nadie excepto Israel-Premier Tech quería que la escapada ganara demasiado tiempo.

“Fue horrible, nadie nos ayudó. Creo que nadie tenía corredores en la general aparte de nosotros, así que éramos los únicos que… de hecho fue lo contrario, muchos de los muchachos tenían corredores en la general en el pelotón y ellos estaban frenándolo activamente”, explicó Bennett.

“Fue una dinámica horrible, todo el grupo era una mierda, si no fuera por Corbin, Marco y Matthew, probablemente no nos hubiéramos mantenido alejados”.

Sin embargo, se mantuvieron alejados y cuando el polvo se asentó, Bennett no ganó la etapa, pero su duodécimo lugar y su importante ganancia de tiempo de 4:04 le permitieron regresar fácilmente al top ten, en el décimo lugar a 5:46.

Pero si el último puesto entre los diez primeros de Bennett en un Gran Tour se remonta a 2018, cuando ocupó el octavo lugar en la general del Giro de Italia, el veterano neozelandés dijo que su principal objetivo sigue estando en otra parte de la Vuelta a España, y después de la enorme decepción del final del miércoles, podría decirse que aún más.

“Sería genial terminar entre los diez primeros, no me importaría nada, pero preferiría ir a por una etapa, nunca he ganado ninguna”, dijo Bennett. “Así que buscaré más oportunidades para conseguir una en los próximos diez días”.