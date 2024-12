Marie Schreiber (SD Worx-Protime) es conocida por liderar el pelotón en las rectas de salida, pero anteriormente había retrocedido. Sin embargo, en esta ocasión rápidamente consiguió una ventaja de 16 segundos y luego mantuvo a raya a sus perseguidores para ganar por 20 segundos.

Schreiber dijo que la victoria se produjo después de una semana difícil en su vida personal.

“Tuve una semana bastante difícil porque mi perro murió el miércoles”, dijo Schreiber.

“En los últimos días realmente no estuve allí. Estaba pensando por él. Cuando estaba en la bicicleta, en realidad estaba en mi túnel, estaba en otro lugar y muy concentrado.

“Al mismo tiempo, estaba nervioso y no sabía cómo iba a ir. Estoy encantado con la victoria.

“Me quedé tranquilo. Siempre hago una buena salida y luego retrocedo un poco. Liderar de principio a fin es en realidad una sensación bastante enfermiza. Es algo de lo que puedo estar orgulloso”.

Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), tercer clasificado, conocía la importancia de la victoria para Schreiber, calificándola de “leyenda”, mientras que la subcampeona Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) también felicitó a su oponente.

“Son leyendas”, añadió Schreiber. “Ser llamados leyendas por ellos. Creo que ahora puedo decir que soy parte de los mejores corredores de ciclocross, lo cual es una sensación increíble y estoy muy feliz por el día de hoy.

“Realmente no lo creo. Hice una buena salida y estaba liderando. De repente estaba liderando por mucho, esperaba que todos regresaran hasta el final, cuando faltaban dos vueltas pensé que realmente podía ganar.

“Me puse muy nervioso y traté de no cometer errores. Me sentí muy bien, mis piernas se sentían súper bien. En la última vuelta cometí algunos errores porque me di cuenta de que iba a ganar”.

El mejor resultado anterior de Schreiber en la Copa del Mundo esta temporada fue un tercer puesto en Amberes, mientras que también terminó subcampeona en el Campeonato de Europa sub-23.

“Al principio de la temporada estaba pensando en mejorar con cada carrera”, añadió.

“En las últimas dos carreras estuvo reñido, pero se perdió algo. Hoy funcionó. No sé si estuve mucho mejor”.

Schreiber no tendrá tiempo de disfrutar inmediatamente de su éxito en la Copa del Mundo, ya que su objetivo es aumentar su ventaja general en la categoría sub-23 y el segundo lugar en la general en la quinta prueba de la serie en Zonhoven mañana (domingo).

“Mañana vuelve a ser la próxima carrera”, añadió Schreiber. “Tal vez mañana tenga todos los ojos puestos en mí. No hay presión, tengo mi victoria ahora y mañana será un nuevo día y una nueva carrera”.

