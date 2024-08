Un ecuatoriano se estrelló en la etapa 11 después de que el equipo de Ben O'Connor bloqueara la carretera para la escapada

Incluso detrás de unas gafas de sol y una mascarilla, el desaliento de Richard Carapaz era evidente cuando llegó a la zona mixta de Ourense antes de la 12ª etapa de la Vuelta a España. El día terminaría con una llegada en alto en Manzaneda, pero esa inminente cita se vio ensombrecida por asuntos pendientes de la tarde anterior.

El intento de ataque de Carapaz a 90 km del final de la 11ª etapa fue bloqueado por miembros del equipo Decathlon AG2R La Mondiale de Ben O'Connor, y el ecuatoriano se cayó tras chocar con Geoffroy Bouchard. Los comisarios repartieron tarjetas amarillas y multas a cuatro miembros del Decathlon al final de la etapa, pero el equipo EF Education-EasyPost de Carapaz consideró que el castigo no era justo.

El jueves en Ourense, Carapaz fue rotundo cuando se le preguntó si creía que su accidente había sido causado por la maniobra de bloqueo de Decathlon, creyendo que las imágenes de televisión eran evidencia suficiente de lo que había sucedido.

“Sí. Al final quedó muy claro”, dijo Carapaz. “Hay muchas maneras de defender una camiseta, pero la forma en que lo están haciendo me da mucha pena porque es una falta de respeto. No puedo juzgarlo, cada uno hace lo que hace”.

Los comisarios habían visitado el autobús EF Education-EasyPost antes de la salida para escuchar su versión del accidente de Carapaz ocurrido la tarde anterior y también habían mantenido una conversación con miembros del personal de Decathlon. Sin embargo, no hubo aclaraciones entre Carapaz y Decathlon antes de la etapa.

“No ha habido nada, y eso es lo peor, ¿sabes?”, dijo Carapaz. “Estamos esperando que eso suceda. Si cometes un error, al menos deberías hablar de ello y decir que lo sientes, que no fue intencional. Hay mucha arrogancia, no he escuchado nada más de ellos”.

Carapaz se recuperó rápidamente tras el accidente y se reincorporó a la contienda, pero más adelante en la etapa tuvo problemas, cediendo 15 segundos a los hombres peligrosos Primož Roglič y Enric Mas cuando atacaron en la subida final de Puerto Cruxeiras. Esto significó que Carapaz cayó un puesto al cuarto lugar en la clasificación general de la Vuelta a España, aunque ganó unos segundos con el maillot rojo O'Connor para quedar 4:10 por detrás en la clasificación.

A pesar de ese revés de último momento, Carapaz no informó de ninguna lesión duradera a causa del incidente. “Físicamente, no hay nada”, dijo, aunque no hizo mucho por ocultar su frustración por cómo se habían desarrollado los acontecimientos durante y después de la etapa 11. “Se está perdiendo el respeto en el pelotón y este tipo de cosas no pueden seguir así”.

Una vez comenzada la etapa, la tarde se vivió con relativa distensión entre los aspirantes a la general. El recorrido de categoría 1 hasta la meta en la Estación de Montaña de Manzaneda no logró crear ninguna separación en el grupo del maillot rojo, donde Carapaz llegó a meta junto a O'Connor, a 6'29' del ganador del día, Pablo Castrillo.

George Bennett

En la salida en Ourense, Carapaz no fue el único ciclista que cuestionó la estrategia del Decathlon-AG2R de bloquear la carretera en un intento de disuadir a los posibles atacantes. George Bennett (Israel Premier Tech) finalmente logró unirse a la escapada el miércoles, pero solo después de un forcejeo con la falange de corredores del Decathlon que encabezaba el pelotón.

“A veces es un deporte de contacto. Intentaron bloquearme y yo intenté irme, así que o bien iba a pasar o bien uno de nosotros iba a caer”, dijo Bennett, quien sintió que había sido castigado con razón cuando estuvo del otro lado de un incidente similar durante su tiempo en Jumbo-Visma.

“Es algo que le hice una vez a Chad Haga en el Tour de Francia cuando teníamos el maillot. Fui a bloquearlo y se fue a la grava y después me pusieron una multa. Fue una cosa muy desagradable y no quiero volver a hacerlo”.

La práctica de los equipos de bloquear la carretera para evitar escapadas parece haberse vuelto más frecuente en las últimas temporadas, aunque esa percepción puede ser simplemente una consecuencia de las transmisiones televisivas durante toda la etapa. Sin embargo, Bennett destacó que existe una gran diferencia entre un equipo que se concentra en la parte delantera para frenar al pelotón y ciclistas individuales que se desvían de su línea para frustrar un ataque.

“Es muy importante diferenciar entre los muchachos que simplemente van al frente con el equipo y los muchachos que giraron a la derecha y a la izquierda para bloquearme y poner a Carapaz en la zanja”, dijo Bennett.

Por su parte, el Decathlon-AG2R ha negado cualquier irregularidad. “Apoyo totalmente a los chicos”, dijo O'Connor en Ourense antes de la etapa 12. “Puedo decir que no hemos hecho absolutamente nada diferente ni incorrecto. No hemos mostrado ninguna agresión hacia nadie”.